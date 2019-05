NBA: Nuggets-Coach Mike Malone entschuldigt sich bei Nikola Jokic für historische Last

Nikola Jokic absolvierte beim 4OT-Spiel zwischen den Denver Nuggets und den Portland Trail Blazers 65 Minuten, dabei steigt das nächste Spiel der Serie schon in der Nacht auf Montag. Head Coach Mike Malone entschuldigte sich nach dem Spiel daher bei seinem Franchise Player.

Das dritte Spiel der Serie, das die Blazers schlussendlich mit 140:137 gewannen, ging als längstes Playoff-Spiel seit dem Jahr 1953 in die Geschichte ein. Niemand stand dabei länger auf dem Court als Jokic, der in 65 Minuten Spielzeit 33 Punkte, 18 Rebounds und 14 Assists auflegte und die Niederlage doch nicht verhindern konnte.

Jokic, der für seine nicht unbedingt konventionelle Physis bekannt ist, wurde nach dem Spiel zu seiner Kondition befragt, entgegnete darauf jedoch nur: "Ich bin in wirklich gutem Zustand, ich weiß nicht, worüber immer geredet wird. Ich war vielleicht mal ein bisschen füllig, als ich in die Liga kam."

Am Ende der vierten Overtime musste Jokic noch einmal an die Freiwurflinie und traf nur einen von zwei, ansonsten hätte er die Partie ein weiteres Mal ausgleichen können. Mike Malone gab danach zu, dass das Pensum zu viel war - Jokic saß während der gesamten zweiten Halbzeit und allen Overtimes keine Sekunde mehr draußen.

NBA - Die meisten Minuten in einem Playoff-Spiel: Kondition bolzen a la Nikola Jokic! © getty 1/17 Was für ein unfassbares Spiel! In Game 3 gegen Portland musste Nuggets-Center Jokic historische Minuten abreißen. Wie viele? Seit den 50ern wurde sein Pensum nicht mehr übertroffen … © getty 2/17 Tie – Platz 14: Insgesamt zwölfmal mussten Spieler in der Playoff-Geschichte 58 Minuten spielen. Auch Dirk Nowitzki war 2003 in den Western Semis gegen Sacramento dabei (25 Punkte, 20 Rebounds, Sieg nach 2OT). © getty 3/17 Tie – Platz 14: Der letzte Spieler, der vor dem heutigen Spiel 58 Minuten abreißen musste, war Stephen Curry in den Western Semis 2013 gegen San Antonio (44 Punkte, 11 Assists, Niederlage nach 2 OT). © getty 4/17 Tie – Platz 14: Damian Lillard (4.5.2019, Game 3, Western Conference Semis): 58 Minuten beim 140:137-Sieg der Trail Blazers über die Nuggets nach 4OT (28 Punkte, 8 Assists). © getty 5/17 Tie – Platz 11: Derrick Rose (30.4.2009, Game 6, Eastern Conference 1. Runde): 59 Minuten beim 128:127-Sieg der Bulls über die Celtics nach 3OT (28 Punkte, 7 Assists). © getty 6/17 Tie – Platz 11: Ray Allen (30.4.2009, Game 6, Eastern Conference 1. Runde): 59 Minuten bei der 127:128-Niederlage der Celtics gegen die Bulls nach 3OT (51 Punkte). © getty 7/17 Tie – Platz 11: Dan Majerle (13.6.1993, Game 3, NBA Finals): 59 Minuten beim 129:121-Sieg der Suns über die Bulls nach 3OT (28 Punkte). © getty 8/17 Tie – Platz 7: Jo Jo White (4.6.1973, Game 5, NBA Finals): 60 Minuten beim 128:126-Sieg der Celtics über die Suns nach 3OT (33 Punkte, 9 Assists). © getty 9/17 Tie – Platz 7: John Salmons (30.4.2009, Game 6, Eastern Conference 1. Runde): 60 Minuten beim 128:127-Sieg der Bulls über die Celtics nach 3OT (35 Punkte). © getty 10/17 Tie – Platz 7: Kirk Hinrich (27.4.2013, Game 4, Eastern Conference 1. Runde): 60 Minuten beim 142:134-Sieg der Bulls über die Nets nach 3OT (18 Punkte, 14 Assists). © getty 11/17 Tie – Platz 7: C.J. McCollum (4.5.2019, Game 3, Western Conference Semis): 60 Minuten beim 140:137-Sieg der Trail Blazers über die Nuggets nach 4OT (41 Punkte, 8 Rebounds). © getty 12/17 Platz 6: Gar Heard (4.6.1973, Game 5, NBA Finals): 61 Minuten bei der 126:128-Niederlage der Suns gegen die Celtics nach 3OT (17 Punkte, 14 Rebounds). © getty 13/17 Platz 5: Kevin Johnson (13.6.1993, Game 3, NBA Finals): 62 Minuten beim 129:121-Sieg der Suns über die Bulls nach 3OT (25 Punkte, 9 Assists). © getty 14/17 Platz 4: Nikola Jokic (4.5.2019, Game 3, Western Conference Semis): 65 Minuten bei der 137:140-Niederlage der Nuggets gegen die Trail Blazers nach 4OT (33 Punkte, 18 Rebounds, 14 Assists). © getty 15/17 Platz 3: Bob Cousy (21.3.1953, Game 2, Eastern Division Semis): 66 Minuten beim 111:105-Sieg der Celtics über die Nationals nach 4OT (50 Punkte). © getty 16/17 Tie – Platz 1: Paul Seymour (21.3.1953, Game 2, Eastern Division Semis): 67 Minuten bei der 106:111-Niederlage der Nationals gegen die Celtics nach 4OT (18 Punkte). © getty 17/17 Tie – Platz 1: Red Rocha (21.3.1953, Game 2, Eastern Division Semis): 67 Minuten bei der 106:111-Niederlage der Nationals gegen die Celtics nach 4OT (19 Punkte).

Enes Kanter verschlimmert seine Schulterverletzung

"Nikola Jokic ist unser bester Spieler. Wir sind am besten, wenn er mit auf dem Court steht", erklärte Malone. "Ich hatte keine Ahnung, dass es vier Overtimes werden würden. Ich habe mich bei ihm entschuldigt. Er beschwert sich nicht."

Schon in der Nacht auf Montag müssen beide Teams wieder ran, zwischen dem Spielende von Game 3 und dem Tip-Off von Game 4 liegen nur rund 41 Stunden. Auf beiden Seiten hingen die Spieler am Ende von Game 3 jedoch arg in den Seilen. Auf Portlands Seite galt dies vor allem für Enes Kanter, der mit einer Schultergelenksprengung auflief und diese sogar noch verschlimmerte.

"In der ersten Verlängerung habe ich mein Gelenk noch weiter beschädigt, glaube ich", so der Türke, der auf 18 Punkte und 15 Rebounds kam. "Ich musste meinen Arm im Trikot einklemmen, weil ich den Arm nicht richtig heben konnte. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Man muss einfach Opfer bringen für seine Mitspieler."

Rodney Hood wird zum emotionalen Helden

Zum Helden der Partie wurde derweil Rodney Hood, der den letztlich entscheidenden Dreier für Portland traf und 7 der letzten 9 Blazers-Punkte erzielte. Hood war erst im Februar bei den Blazers gelandet. "Ich habe nie aufgegeben und immer weiter gearbeitet", sagte der Swingman, der vergangenes Jahr bei den Cavaliers während den Playoffs aus der Rotation geflogen war.

"Ich hatte keine Ahnung, dass ich in Portland jemals in so einer Situation sein würde. Dass ich jetzt hier bin und meine Familie im Publikum sehe, nachdem ich beim letzten Mal viele traurige Gesichter gesehen habe, macht mich ehrlich gesagt ziemlich emotional", fuhr Hood fort. "Aber wir haben noch viel Basketball vor uns."

Die Blazers führen in der Serie nun mit 2-1. Spiel 4 findet ebenfalls in Portland statt.