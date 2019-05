NBA-News: Nikola Jokic von den Denver Nuggets bestätigt Teilnahme an der Basketball-WM 2019

Die serbische Nationalmannschaft darf sich bei der Basketball-Weltmeisterschaft 2019 in China auf die Unterstützung eines NBA-Stars freuen: Nikola Jokic hat offiziell angekündigt, dass er bei der WM vom 31. August bis zum 15. September mit dabei sein wird.

"Ich bin sehr zufrieden, mit all dem, was ich in dieser NBA-Saison geleistet habe. Ich hatte ein großartiges Jahr, in dem ich am All-Star Game teilgenommen habe und ins All-NBA First Team gewählt wurde", erklärte der 24-Jährige gegenüber der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug.

"Die Krönung dieser tollen Saison wäre eine Medaille bei der Weltmeisterschaft. Ich bin mir sicher, dass Serbien gewinnen kann und bin bereit, alles zur Erfüllung dieses Ziels beizutragen", so Jokic weiter.

Serbien trifft bei der Weltmeisterschaft in China in der Gruppe D auf Angola, Italien und die Philippinen. Bei den Olympischen Spielen 2016 hatte Jokic mit der Nationalmannschaft die Silbermedaille gewonnen.

In seinem vierten Jahr in der NBA begeisterte Jokic mit 20,1 Punkten, 10,8 Rebounds und 7,3 Assists pro Partie. Er führte die Denver Nuggets zur zweitbesten Bilanz in der Western Conference, in den Playoffs war jedoch nach sieben Spielen in den Conference Semifinals gegen die Portland Trail Blazers Schluss.