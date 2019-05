NBA: Los Angeles Lakers legen sich wohl auf Tyronn Lue als Head Coach fest

Tyronn Lue und LeBron James werden offenbar tatsächlich wiedervereint. Wie ESPN berichtet, werden die Los Angeles Lakers dem früheren Head Coach der Cleveland Cavaliers in den kommenden Tagen ein Angebot machen.

Bisher haben die Lakers noch keinem Kandidaten ein Angebot gemacht, es sollen dem Bericht zufolge jetzt aber auch keine weiteren Kandidaten mehr zu Gesprächen eingeladen werden. Lue galt von Beginn an als ein Favorit, da er über eine gute Beziehung zu James verfügt und mit diesem bereits 2016 eine Meisterschaft gewann.

Auch in den Gesprächen soll Lue jedoch einen positiven Eindruck hinterlassen haben. Der andere Top-Kandidat der Lakers in Monty Williams einigte sich zudem bereits mit den Phoenix Suns auf einen Fünfjahresvertrag.

Joe Vardon von The Athletic berichtete zudem am Freitag, dass James und Lue in den vergangenen Wochen Kontakt hatten, weder James noch sein Agent Rich Paul hätten den Lakers jedoch gesagt, dass sie Lue einstellen sollen. Eine Wiedervereinigung mit Lue würde der Superstar dennoch begrüßen.

Die Lakers entließen nach dem Ende der Regular Season den vorigen Coach Luke Walton, nachdem die Playoffs erneut deutlich verpasst wurden. Lue wurde Anfang der vergangenen Saison von den Cleveland Cavaliers entlassen.