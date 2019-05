NBA Playoffs - James Harden nach Augenverletzung: Rockets erwarten keine langfristigen Probleme

Nachdem James Harden in Spiel 2 der Western Conference Semifinals zwischen den Golden State Warriors und Houston Rockets versehentlich von Draymond Green am Auge verletzt wurde, sind die Rockets offenbar zuversichtlich, dass Harden in Spiel 3 keine Probleme mit seiner Sehkraft haben werde.

Einem Bericht von Tim MacMahon von ESPN zufolge wurde Harden direkt nach der Rückkehr nach Houston von einem Augenarzt untersucht. Die Tests hätten allerdings keine Schäden an der Hornhaut ergeben, so MacMahon.

The Beard wurde bei der 109:115-Niederlage in Spiel 2 gegen die Warriors versehentlich von Draymond Green in beiden Augen getroffen. Anschließend hatte der Rockets-Star Blutungen in beiden Augen sowie einen Riss am linken Augenlid.

Eigenen Angaben zufolge konnte Harden "kaum sehen", dennoch beendete er die Partie mit 29 Punkten bei 9 von 19 aus dem Feld. Allerdings blinzelte er viel, da ihm das grelle Licht Probleme bereitete und verdeckte seine Augen, als er auf der Bank eine Verschnaufpause bekam.

Immerhin hat der 29-Jährige offenbar keine langfristigen Probleme zu befürchten. Für Spiel 3 gegen die Warriors, das in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Houston ausgetragen wird (ab 2.30 Uhr live auf DAZN) erwarten die Rockets, dass das Sehvermögen von Harden wieder uneingeschränkt da sein wird.