NBA-News: Damian Lillard verletzt - Sorgen um Star der Portland Trail Blazers

Die Portland Trail Blazers liegen nach der 99:110-Niederlage gegen die Golden State Warriors mit 0-3 in den Western Conference Finals zurück. Wie nach der Partie bekannt wurde, spielt Damian Lillard derzeit allerdings mit einer Verletzung.

Laut Shams Charania von The Athletic leidet der Blazers-Star an einer Rippenverletzung, dennoch stand er in Spiel 3 40 Minuten auf dem Parkett. Allerdings blieb Lillard erneut unter seinen Möglichkeiten (19 Punkte, 5/18 FG), die Verletzung liefert dafür eine mögliche Erklärung.

Offenbar hat sich der 28-Jährige die Verletzung in Spiel 2 gegen die Warriors zugezogen, als er in einer Szene Mitte des dritten Viertels um einen Loose-Ball kämpfte. Lillard hechtete gemeinsam mit Kevon Looney nach dem Ball, der Warriors-Big landete allerdings auf ihm.

Offenbar trug Lillard deshalb in Spiel 3 eine Polsterung an den Rippen. Tim MacMahon von ESPN bestätigte die Verletzung, allerdings sei dies laut seiner Quelle keine große Geschichte: "Er hat immer trotz Verletzungen gespielt."

Eine offizielle Stellungnahme von Seiten der Blazers oder eine Äußerung von Lillard selbst zu der Verletzung gibt es noch nicht. Der angeschlagene Point Guard wird aber wohl auch in Spiel 4 in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 3 Uhr live auf DAZN) mit von der Partie sein.