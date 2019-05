NBA - Dallas Mavericks News und Gerüchte: Mavs haben wohl Tobias Harris im Visier

Die Dallas Mavericks gehören einem Medienbericht zufolge zu einer Gruppe an Teams, die ein Auge auf Tobias Harris geworfen haben. Der Forward der Philadelphia 76ers wird im Sommer Free Agent. Derweil hat Knicks-Präsident Steve Mills weitere Hintergrundinfos zum Porzingis-Trade geliefert.

Dallas Mavericks wohl mit Interesse an Tobias Harris

Die Philadelphia 76ers haben seit dem Trade für Tobias Harris mit den L.A. Clippers kurz vor der Trade Deadline verlauten lassen, dass sie den 26-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, gerne längerfristig in der Stadt der brüderlichen Liebe halten möchten.

Sollte es jedoch zu keiner Einigung zwischen den beiden Parteien kommen, stehen offenbar schon mehrere Teams Schlange, die Interesse an einer Verpflichtung des Forwards hätten - darunter angeblich auch die Dallas Mavericks.

Dies will zumindest Keith Pompey vom Philadelphia Inquirer erfahren haben. Seinen Informationen nach werden nicht nur die Mavs, sondern auch die Kings, Jazz, Pacers und Nets ihre Fühler nach Harris ausstrecken.

Allerdings können diese fünf Teams nur ein Maximal-Vertrag in Höhen von vier Jahren und 141 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Die Sixers könnten dank der Bird-Rechte dagegen fünf Jahre und 188 Millionen Dollar bieten. Philadelphia wird in der Offseason nicht nur Harris, sondern auch Jimmy Butler einen Maximalvertrag anbieten müssen, will die Franchise beide Spieler halten.

NBA - Free Agents, Gerüchte, Planstellen: Die Offseason der Dallas Mavericks im Überblick © getty 1/23 Während die Playoffs noch laufen, ist die Gerüchteküche gerade bei den eliminierten Teams schon längst am Brodeln. So auch bei den Dallas Mavericks. Welche Pläne hat Dallas in der Offseason? Der Überblick. © getty 2/23 Ruhestand: Erstmals seit 21 Jahren müssen die Mavericks wieder eine Saison ohne Dirk Nowitzki absolvieren. Die Franchise-Ikone hat ihre Karriere zum Saisonende beendet. © getty 3/23 Bereits abgehakt: Dwight Powell hat auf seine Option für 19/20 verzichtet, die Mavs haben sich mit dem Big Man aber schon weiter geeinigt. Angeblich bekommt er 50 Mio. Dollar über die nächsten vier Jahre. © getty 4/23 Free Agency – Unrestricted: J.J. Barea (Point Guard, 34). Der Puerto Ricaner erholt sich noch von einem Achillessehnenriss. Zuvor hatte er eigentlich eine starke Saison absolviert. © getty 5/23 Free Agency – Unrestricted: Devin Harris (Point Guard, 36). Harris hat bisher nur geäußert, dass er seine Karriere noch nicht beenden will. Hält ihn Dallas noch einmal zum Minimum? © getty 6/23 Free Agency – Unrestricted: Trey Burke (Point Guard, 26). Nach dem Trade mit New York gehörte Burke zu den positiven Überraschungen und startete zeitweise sogar. Bei ihm ist es wohl eine Kostenfrage. © getty 7/23 Free Agency – Unrestricted: Salah Mejri (Center, 32). Der Tunesier ist eine Blockmaschine zum Schnäppchenpreis. Falls er bleibt, wäre die kommende seine fünfte Saison in Dallas. © getty 8/23 Free Agency – Restricted: Kristaps Porzingis (Power Forward, 23). Der Lette hat zwar noch kein Spiel für Dallas absolviert, die Mavs bieten ihm aber wohl das maximal mögliche Gehalt an. © getty 9/23 Free Agency – Restricted: Maxi Kleber (Power Forward, 27). Kleber hat sich als wohl bester Verteidiger der Mavs etabliert. Reicht das Geld, um auch ihn zu bezahlen? Zuletzt kassierte er nur 1,4 Mio. © getty 10/23 Free Agency – Restricted: Dorian Finney-Smith (Small Forward, 25). Bei DFS verhält sich die Situation ähnlich wie bei Kleber, nur auf dem Flügel. Dallas würde den Stopper sicherlich gern halten, wenn möglich. © getty 11/23 Salary Cap: Bisher stehen knapp 57 Mio. Dollar an garantierten Gehältern in Dallas‘ Büchern. Topverdiener ist kommende Saison Tim Hardaway Jr. mit 20 Mio. Jahresgehalt. © getty 12/23 Die Mavs haben damit theoretisch über 50 Mio. Dollar an Platz. Rund die Hälfte davon dürfte aber an Porzingis gehen, wenn der Lette ein neues Angebot annimmt. Damit bliebe noch Platz für einen Max-Contract. © getty 13/23 Gerüchte: Auf dem Zettel der Mavs steht angeblich Khris Middleton. Der Forward der Milwaukee Bucks wird Unrestricted Free Agent und dürfte von vielen Teams umworben werden, nicht zuletzt von den Bucks selbst. © getty 14/23 Das gilt auch für Kemba Walker. Die Mavs würden den Point Guard der Charlotte Hornets jedoch liebend gerne nach Texas holen. © getty 15/23 Übrigens: Walker und Middleton werden wie Powell von Agent Jeff Schwartz vertreten. Hatte dessen Extension Hintergedanken? © getty 16/23 Auch auf Tobias Harris von den Philadelphia 76ers haben die Mavericks angeblich ein Auge geworfen. Die Sixers haben jedoch erst während der Saison für den Forward getradet und wollen ihn halten. © getty 17/23 Mavs-Insider Marc Stein zufolge ist Patrick Beverley von den L.A. Clippers jemand, über den bei den Mavs "intern diskutiert" wurde. Der Point Guard und Kettenhund wird Unrestricted Free Agent. © getty 18/23 Draft: Die Mavs hatten in der Lotterie kein Glück. Die Mavs landeten an Position 10 und müssen den Pick im Zug des Doncic-Young-Trades an die Hawks abgeben. Dallas hat nur den Zweitrundenpick. © getty 19/23 Projizierte Starting Five (Nach Kaderstand 2.5.2019): POINT GUARD: Jalen Brunson (22; Stats 18/19: 9,3 Punkte, 3,2 Assists, 46,7 Prozent FG) © getty 20/23 SHOOTING GUARD: Tim Hardaway Jr. (27; Stats 18/19 nach Trade: 15,5 Punkte, 3,2 Rebounds, 40,4 Prozent FG) © getty 21/23 SMALL FORWARD: Luka Doncic (20; Stats 18/19: 21,2 Punkte, 7,8 Rebounds, 6 Assists, 42,7 Prozent FG) © getty 22/23 POWER FORWARD: Dwight Powell (27; Stats 18/19: 10,6 Punkte, 5,3 Rebounds, 59,7 Prozent FG) © getty 23/23 CENTER: Kristaps Porzingis (23; Stats 18/19: DNP - Kreuzbandriss)

Mavs: Gab Kristaps Porzingis den Knicks ein Trade-Ultimatum?

Neben dem Harris-Trade war der Deal der Mavericks mit den Knicks für Kristaps Porzingis wohl der größte Blockbuster kurz vor der Trade Deadline. Knicks-Präsident Steve Mills erklärte nun auf einem Fan-Event weitere Hintergründe, warum der Lette abgegeben wurde.

"Als er in unser Büro kam, hat er geradewegs zu uns gesagt: 'Ich will nicht hier bleiben, ich werde bei den Knicks nicht verlängern und ich gebe euch sieben Tage, mich zu traden, oder ich werde zurück nach Europa gehen'", sagte Mills zu den Gesprächen mit dem ehemaligen Franchise-Star

Anschließend fädelten die Knicks einen Deal mit den Mavericks ein, der Porzingis sowie Tim Hardaway Jr. und Courtney Lee im Austausch für Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews und zwei künftige Erstrundenpicks nach Texas verfrachtete.

Der 23-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison keine einzige Partie, da er einen Kreuzbandriss aus der Vorsaison auskurierte.

Porzingis nach Bar-Attacke: "Zur falschen Zeit am falschen Ort"

Vor gut eineinhalb Wochen war Porzingis in eine Schlägerei in einem lettischen Club verwickelt, nachdem der Mavs-Star angeblich von anderen Gästen angegriffen worden war. Mittlerweile ist der Big Man aber offenbar zurück in Dallas, ernsthafte Verletzungen hat er sich wohl nicht zugezogen.

Wie Brad Townsend von der Dallas Morning News berichtet, haben die Mavericks den Vorfall untersucht. Seiner Quelle zufolge habe die Franchise aus ausführlichen Gesprächen mit Porzingis geschlossen, dass er "zur falschen Zeit am falschen Ort" gewesen sei.