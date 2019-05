NBA-News: Chicago Bulls offenbar an Lonzo Ball interessiert - Drei-Team-Trade möglich?

Die Chicago Bulls befinden sich weiterhin auf der Suche nach einem geeigneten Point Guard für die Zukunft und könnten dabei in Los Angeles fündig werden.

Wie K.C. Johnson von Chicagos Tribune berichtet, hat die Traditionsfranchise Interesse an Lonzo Ball. Der 21-Jährige ist immer wieder in Trade-Gerüchte der Lakers involviert, auch wenn die Bulls im Vergleich zu den Pelicans oder Wizards keine Spieler mit All-Star-Qualität als Gegenwert haben.

Laut dem Bericht könnte daher ein Three-Team-Deal zustande kommen, der Anthony Davis oder Bradley Beal nach Kalifornien und Lonzo Ball zu den Bulls schicken würde, wenn die wiederum einen Pick abgeben.

Ursprünglich sei der Plan in Chicago gewesen, Top-3-Prospect Ja Morant im Draft zu picken. In der Draft Lottery ist das Team allerdings bis auf Position 7 gefallen und hat nun wenig Aussichten auf den Point Guard. Als Ersatz könnte nun also Ball dienen, der in der abgelaufenen Saison immerhin 9,9 Punkte, 5,4 Assists und 5,3 Rebounds pro Spiel auflegte.