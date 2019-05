NBA News: All-NBA Teams? Klay Thompson wütend über Nicht-Nominierung

Am Donnerstagabend deutscher Zeit wurden die All-NBA Teams bekannt gegeben und Klay Thompson von den Golden State Warriors war nicht dabei. Für den Shooting Guard der Golden State Warriors hat das unter anderem finanzielle Implikationen - nicht nur deshalb reagierte Thompson verärgert.

Dadurch, dass Thompson nicht unter die 15 besten Spieler der NBA gewählt wurde, ist er im Sommer als Free Agent nicht für den Super-Max-Vertrag qualifiziert, der ihm 221 Millionen Dollar über fünf Jahre hätte einbringen können. Stattdessen können ihm die Warriors "nur" 191 Mio. über fünf Jahre bieten.

Nach dem Training informierten die anwesenden Reporter Thompson über seine Nicht-Nominierung und der sonst stoische Guard sah zunächst geschockt aus. "Ich habe es nicht geschafft? Die Teams sind schon raus?" Thompson bekam bei der Wahl 27 Punkte, er hätte 52 gebraucht, um den letzten Guard Kemba Walker aus dem dritten Team zu verdrängen.

"Das ist schon in Ordnung, aber wenn du fünf Finals in Folge erreicht hast ... ich respektiere die Jungs, aber für fünf Finals in Folge braucht man mehr als nur zwei All-NBA Spieler. Wir haben eins der besten Teams aller Zeiten, aber wie auch immer, ich gewinne lieber noch eine Championship als einen Platz im All-NBA Third Team, also ist alles in Ordnung", sagte Thompson.

Eine Auswirkung auf seinen Verbleib in Kalifornien hat die Nicht-Nominierung wohl nicht - sowohl Thompson als auch Warriors-Besitzer Joe Lacob haben bereits betont, dass man gerne zusammen weitermachen wolle. Lacob äußerte kürzlich den Wunsch, dass Thompson und Stephen Curry beide "für immer" bei den Warriors spielen sollen.

Giannis und Harden einstimmig! Die All-NBA Teams der Saison 2018/19 © getty 1/16 Nach den All-Rookie und den All-Defensive Teams hat die NBA nun auch die All-NBA Teams der Saison 2018/19 veröffentlicht. Wer sind die besten Spieler des Jahres? SPOX zeigt die Übersicht. © getty 2/16 THIRD TEAM - Russell Westbrook (Guard, Oklahoma City Thunder): 22,9 Punkte, 11,1 Rebounds, 10,7 Assists, 42,8 Prozent FG, 29 Prozent 3FG in 36 Minuten pro Partie (178 Stimmen). © getty 3/16 THIRD TEAM - Kemba Walker (Guard, Charlotte Hornets): 25,6 Punkte, 5,9 Assists, 4,4 Rebounds, 43,4 Prozent FG, 35,6 Prozent 3FG in 34,9 Minuten pro Partie (51 Stimmen). © getty 4/16 THIRD TEAM - Blake Griffin (Forward, Detroit Pistons): 24,5 Punkte, 7,5 Rebounds, 5,4 Assists, 46,2 Prozent FG in 35 Minuten pro Partie (115 Stimmen). © getty 5/16 THIRD TEAM - LeBron James (Forward, Los Angeles Lakers): 27,4 Punkte, 8,5 Rebounds, 8,3 Assists, 51 Prozent FG in 35,2 Minuten pro Partie (111 Stimmen). © getty 6/16 THIRD TEAM - Rudy Gobert (Center, Utah Jazz): 15,9 Punkte, 12,9 Rebounds, 2,3 Blocks, 66,9 Prozent FG in 31,8 Minuten pro Partie (89 Stimmen). © getty 7/16 SECOND TEAM - Damian Lillard (Guard, Portland Trail Blazers): 25,8 Punkte, 6,9 Assists, 4,6 Rebounds, 44,4 Prozent FG, 36,9 Prozent 3FG in 35,5 Minuten pro Partie (306 Stimmen). © getty 8/16 SECOND TEAM - Kyrie Irving (Guard, Boston Celtics): 23,8 Punkte, 6,9 Assists, 5 Rebounds, 48,7 Prozent FG, 40,1 Prozent 3 FG in 33 Minuten pro Partie (195 Stimmen). © getty 9/16 SECOND TEAM - Kevin Durant (Forward, Golden State Warriors): 26 Punkte, 6,4 Rebounds, 5,9 Assists, 52,1 Prozent FG in 34,6 Minuten pro Partie (358 Stimmen). © getty 10/16 SECOND TEAM - Kawhi Leonard (Forward, Toronto Raptors): 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 3,3 Assists, 49,6 Prozent FG in 34 Minuten pro Partie (242 Stimmen). © getty 11/16 SECOND TEAM - Joel Embiid (Center, Philadelphia 76ers): 27,5 Punkte, 13,6 Rebounds, 3,7 Assists, 1,9 Blocks, 48,4 Prozent FG in 33,7 Minuten pro Partie (375 Stimmen). © getty 12/16 FIRST TEAM - James Harden (Guard, Houston Rockets): 36,1 Punkte, 7,5 Assists, 6,6 Rebounds, 44,2 Prozent FG, 36,8 Prozent 3FG in 36,8 Minuten pro Partie (500 Stimmen). © getty 13/16 FIRST TEAM - Stephen Curry (Guard, Golden State Warriors): 27,3 Punkte, 5,2 Assists, 5,3 Rebounds, 47,2 Prozent FG, 43,7 Prozent 3FG in 33,8 Minuten pro Partie (482 Stimmen). © getty 14/16 FIRST TEAM - Giannis Antetokounmpo (Forward, Milwaukee Bucks): 27,7 Punkte, 12,5 Rebounds, 5,9 Assists, 57,8 Prozent FG in 32,8 Minuten pro Partie (500 Stimmen). © getty 15/16 FIRST TEAM - Paul George (Forward, Oklahoma City Thunder): 28 Punkte, 8,2 Rebounds, 4,1 Assists, 2,2 Steals, 43,8 Prozent FG in 36,9 Minuten pro Partie (433 Stimmen). © getty 16/16 FIRST TEAM - Nikola Jokic (Center, Denver Nuggets): 20,1 Punkte, 10,8 Rebounds, 7,3 Assists, 51,1 Prozent FG in 31,3 Minuten pro Partie (411 Stimmen).

Klay Thompson: Wichtig sind nur "Ringe"

Die Tatsache, dass Medienvertreter die All-NBA Teams wählen und somit direkt beeinflussen, welche Spieler sich für einen Super-Max qualifizieren, wollte Thompson nicht groß kommentieren: "Es ist eben so", sagte der 29-Jährige.

"Ich kann es nicht kontrollieren. Glaube ich, dass sechs Guards in der Liga besser sind als ich? Nein. Aber das ist der Grund, warum wir immer noch spielen, deswegen müssen wir das nicht groß vertiefen." Weshalb er die vertraglichen Implikationen so schnell abhaken könne, wurde Thompson außerdem gefragt: "Ringe", antwortete der dreimalige Champion selbstbewusst.

Die Statistiken von Klay Thompson 2018/19

Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% Regular Season 21,5 3,8 2,4 46,7 40,2 Playoffs 19,1 3,9 2,0 42,9 39,3

Auszeichnungen gab es bei den Warriors wiederum natürlich dennoch einige. Thompson wurde ebenso wie Draymond Green ins All-Defensive Second Team gewählt. Stephen Curry schaffte es ins All-NBA First und Kevin Durant ins All-NBA Second Team.

Die Warriors bereiten sich derzeit auf ihre fünfte Finals-Teilnahme in Folge vor, der Gegner wird in der Serie zwischen den Milwaukee Bucks und den Toronto Raptors noch ausgespielt.