Wann beginnen die NBA Finals 2019? Alle Infos zu den Terminen, der Übertragung und den Teams

Die NBA Playoffs 2019 sind in vollem Gange, aktuell kämpfen noch acht Teams um die Möglichkeit, in den NBA Finals 2019 um den Titel zu spielen. Bei SPOX erfahrt ihr, wann die Finalserie startet und wo ihr die Finals live verfolgen könnt.

Können die Golden State Warriors ihren Titel verteidigen? Oder stoßen die Houston Rockets oder Milwaukee Bucks den amtierenden Champion vom Thron? Eine finale Antwort darauf werden die NBA Finals 2019 liefern, wenn das beste Team der Eastern Conference auf den Sieger der Western Conference trifft.

Wann beginnen die NBA Finals 2019?

Unanbhängig davon, wie lange die Conference Finals dauern werden, steht der Starttermin der NBA Finals 2019 bereits fest. Spiel 1 der Finals ist für den 30. Mai 2019 (US-Zeit) angesetzt, spätestens am 16. Juni sind die Finals vorbei. An diesem Termin soll Spiel 7 stattfinden, sofern der Champion nicht schon vorher feststeht.

NBA Playoffs 2019: Die wichtigsten Termine im Überblick

Runde Frühstmöglicher Beginn Spätmöglichster Beginn Runde 1 13. April - Conference Semifinals 28. April - Conference Finals 12./13. Mai 14./15. Mai NBA Finals 30. Mai -

Übertragung: Wo kann ich die NBA Finals 2019 live sehen?

Die NBA Finals 2019 sind nicht im Free-TV zu sehen, dafür hat sich das Streaming-Portal DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Das sogenannte "Netflix des Sports" zeigt alle Partien der Finals live und on demand, genau wie die Conference Finals sowie ausgewählte Partien der Playoffs zuvor.

Zudem sind auf DAZN auch die weiteren US-amerikanischen-Topligen NFL, MLB und NHL live zu sehen. Das Angebot umfasst auch Spitzenfußball wie die Champions League oder Premier League. Es besteht die Möglichkeit, DAZN einen Monat lang kostenlos zu testen. Anschließend kostet der Streamingdienst 9,99 Euro im Monat.

NBA Finals 2019: Nach welchem Modus wird gespielt?

Genau wie in den Playoff-Runden zuvor werden auch die NBA Finals 2019 im Best-of-Seven-Format ausgetragen. Die Teams kämpfen also in höchstens sieben Spielen um die Krone in der besten Basketballiga der Welt. Das Team, das also als erstes vier Partien gewinnt, darf die Larry-O'Brien-Trophy in die Höhe strecken.

Die jeweiligen Sieger der Western und Eastern Conference qualifizieren sich für die Finals. Den Heimvorteil hat dabei das Team auf seiner Seite, das eine bessere Bilanz in der regulären Saison vorzeigen kann.

Playoffs 2019: Diese Teams sind noch dabei

Eastern Conference Western Conference Milwaukee Bucks (1) Golden State Warriors (1) Toronto Raptors (2) Denver Nuggets (2) Philadelphia 76ers (3) Portland Trail Blazers (3) Boston Celtics (4) Houston Rockets (4)

Wer sind die Favoriten auf die NBA Finals 2019?

Die Golden State Warriors wollen 2019 den dritten Titel in Folge einfahren und damit den Threepeat perfekt machen. Das Superteam um Stephen Curry, Kevin Durant und Klay Thompson geht entsprechend als einer der großen Favoriten auf die Larry-O'Brien-Trophy ins Rennen.

Die Houston Rockets möchten dem amtierenden Champion jedoch einen Strich durch die Rechnung machen. James Harden und Co. könnten den Warriors bereits in den Western Conference Semifinals ein Bein stellen. Auch Houston wird unter den NBA-Experten als Mit-Favorit auf die Finals gehandelt.

In der Eastern Conference haben sich unter anderem die Milwaukee Bucks als einer der Favoriten auf die Championship herauskristallisiert. Giannis Antetokounmpo zauberte in der regulären Saison eine MVP-würdige Saison aufs Parkett und will sein Team nun in die Finals führen, nachdem dieses in der Regular Season bereits die beste Bilanz aller Teams hinlegen konnte. Die Toronto Raptors, Philadelphia 76ers oder Boston Celtics wollen dies verhindern.

Die NBA Finals der letzten zehn Jahre