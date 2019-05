NBA Playoffs live: Philadelphia 76ers vs. Toronto Raptors heute im Livestream sehen

Die Conference Semifinals in den NBA Playoffs gehen in ihre heiße Phase. Am heutigen Sonntag steigt das womöglich vorentscheidende Spiel 4 zwischen den Philadelphia 76ers und den Toronto Raptors, das kostenlos auf SPOX zu sehen ist. Hier gibt es alle Infos zum Spiel und zur Übertragung.

Das vierte Spiel der Eastern Conference Semifinals zwischen den Philadelphia 76ers und den Toronto Raptors gibt es heute ab 21.30 Uhr live auf DAZN und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPOX.

NBA Playoffs 2019: Sixers vs. Raptors im kostenlosen Livestream

Für beide Teams war in der vergangenen Saison in den Conference Semifinals Endstation, doch beide wollen weiter. Am heutigen Sonntag steigt um 21.30 Uhr das vierte Spiel der Serie zwischen den Philadelphia 76ers und den Toronto Raptors. Die Partie ist kostenlos auf SPOX zu sehen.

NBA Playoffs 2019: Wann und wo kann man Sixers vs. Raptors live sehen?

Bereits in der regulären Saison zeigte SPOX jeden Sonntag ein NBA-Spiel im kostenlosen Livestream mit deutschem Kommentar, dies setzt sich auch in den Playoffs fort. Am heutigen Sonntag übertragt SPOX Spiel 4 zwischen den Philadelphia 76ers und den Toronto Raptors. Los geht es ab 21.30 Uhr deutscher Zeit, die Partie wird in Philadelphia ausgetragen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Kommentatoren Übertragung 5. Mai 2019 21.30 Uhr Toronto Raptors Philadelphia 76ers Lukas Schönmüller & Dre Voigt SPOX/DAZN

Die NBA Playoffs 2019 werden nicht im Free-TV übertragen, dafür sind die Partie Sixers vs. Raptors sowie weitere Spiele der Postseason auf DAZN zu sehen. Der Online-Streamingdienst zeigt jede Nacht eine Partie live, die Conference Finals und Finals werden komplett auf DAZN zu sehen sein.

Das sogenannte "Netflix des Sports" hat neben der NBA auch die weiteren US-Sportligen wie die NFL, MLB und NHL im Angebot. Zudem findet man dort auch Fußball der Spitzenklasse, beispielsweise im Rahmen der Champions League, Europa League oder Premier League. DAZN kostst 9,99 Euro pro Monat, das Angebot kann im ersten Monat kostenlos getestet werden.

Neben SPOX und DAZN gibt es auch eine dritte Möglichkeit, Sixers vs. Raptors zu verfolgen. Im NBA League Pass sind alle Partien der Playoffs 2019 live zu sehen.

© getty

Sixers vs. Raptors, Spiel 4: Alle Infos zur Partie

Sowohl die Sixers als auch die Raptors gehörten über die gesamte Saison zu den Favoriten in der Eastern Conference. Toronto sicherte sich um Superstar Kawhi Leonard mit 58 Siegen die zweitbeste Bilanz im Osten nach den Milwaukee Bucks und machte nach einem kurzen Wackler in Spiel 1 in der ersten Runde kurzen Prozess mit den Orlando Magic.

Bei den 76ers verhielt es sich ähnlich. Nach zwei großen Trades im Lauf der Saison kann Philly mittlerweile ein Star-Quartett aus Ben Simmons, Jimmy Butler, Tobias Harris und Joel Embiid aufbieten, das in der Regular Season 51 Siege holte und damit Platz drei im Osten sicherte. In der ersten Runde besiegten die Sixers die Brooklyn Nets, ebenfalls in fünf Spielen.

Die erste Partie der Serie ging dann klar an Toronto, nachdem vor allem Leonard eine unglaublich starke Partie hinlegte und 45 Punkte zum Sieg beisteuerte. Die Sixers hatten jedoch die richtige Antwort parat. Sowohl Spiel 2 als auch Spiel 3 konnte sich Philly sichern, im vierten Spiel besteht nun sogar schon die Chance zur Vorentscheidung.

Während Embiid mittlerweile nach Knieproblemen wieder vollständig genesen ist, bangt Toronto in Pascal Siakam um seinen wohl zweitbesten Spieler. Der Kameruner plagt sich mit Problemen an der Wade herum und gilt für Spiel 4 als fraglich.

Eine ausführliche taktische Analyse zur Serie findet sich hier.

NBA Playoffs: Sixers vs. Raptors - Die Termine im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Ergebnis Sonntag 28. April 1.30 Uhr 1 Toronto Philadelphia 108:95 Dienstag 30. April 2 Uhr 2 Toronto Philadelphia 89:94 Freitag 3. Mai 2 Uhr 3 Philadelphia Toronto 116:95 Sonntag 5. Mai 21.30 Uhr 4 Philadelphia Toronto Mittwoch 8. Mai 2 Uhr 5 Toronto Philadelphia Freitag 10. Mai TBD 6* Philadelphia Toronto Sonntag/Montag 12./13. Mai TBD 7* Toronto Philadelphia

NBA Playoffs 2019: Welche Spiele finden heute statt?

Die Partie zwischen Philadelphia und Toronto ist die einzige am Sonntagabend deutscher Zeit, in der Nacht geht es allerdings auch in der Serie zwischen den Portland Trail Blazers und den Denver Nuggets weiter. Spiel 4 der Serie wird ab 1 Uhr im League Pass gezeigt.