NBA-Playoffs: Houston Rockets vs. Golden State Warriors heute live im Livestream

Trotz der Verletzung von Kevin Durant hat Golden State Spiel 5 gewonnen. Damit haben die Warriors in der Nacht von Freitag auf Samstag den ersten Matchball, in die Conference Finals einzuziehen. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung von Spiel 6 der Serie gegen die Houston Rockets im Livestream.

Sichere dir jetzt den DAZN-Gratis-Monat und erlebe Spiel 6 der Playoff-Serie zwischen Houston und Golden State live.

NBA - Rockets gegen Warriors, Spiel 6: Übertragung im Livestream

Das sechste Aufeinandertreffen in den NBA-Playoffs zwischen den Rockets und Warriors ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen zeigt DAZN die Begegnung im Livestream. Pünktlich zum Spielbeginn in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 3 Uhr ist der Livestream auf der Plattform abrufbar.

Kommentiert wird das Duell von Lukas Schönmüller. Als Experte steht ihm der ehemalige deutsche Nationalspieler Jan Jagla zur Seite.

DAZN überträgt über die ganze NBA-Saison ein Spiel pro Nacht. Ab den Conference-Finals ist jede Partie live zu sehen. Ein Abonnement ist im ersten Monat gratis. Danach kostet der Dienst, der auch die Rechte an den anderen großen US-Sportligen (NHL, NFL, MLB) hält, monatlich 9,99 Euro.

© getty

Houston Rockets vs. Golden State Warriors: Die Playoff-Serie im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Ergebnis Sonntag 28. April 21.30 Uhr 1 Golden State Houston 104:100 Dienstag 31. April 4.30 Uhr 2 Golden State Houston 115:109 Freitag 5. Mai 2.30 Uhr 3 Houston Golden State 126:121 Sonntag 7. Mai 3.30 Uhr 4 Houston Golden State 112:108 Mittwoch 9. Mai 4.30 Uhr 5 Golden State Houston 104:99 Freitag 11. Mai 3 Uhr 6 Houston Golden State Sonntag/Montag 12./13. Mai TBD 7* Golden State Houston

Golden State Warriors: Kevin Durant fällt verletzt aus

Die Warriors mussten in Spiel 5 einen Schock verkraften. Kevin Durant, bislang überragender Spieler in den Playoffs für die Dubs, verletzte sich Ende des dritten Viertels. Beim 30-jährigen Forward wurde eine Wadenzerrung diagnostiziert. Damit steht fest, dass Durant im Spiel 6 und auch in einem möglichen Spiel 7 in Oakland den Warriors nicht zur Verfügung steht.

"Wir sind natürlich enttäuscht, dass er gegen Houston nicht mehr spielen kann, aber wenn wir diese Serie überstehen, sieht es gut aus, dass er bald wieder eingreifen kann", erklärte Kerr am Rande einer Trainingseinheit der Warriors.

NBA-Playoffs: Die Conference Semifinals in der Übersicht