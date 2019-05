NBA Playoffs - Giannis Antetokounmpo lobt Bucks-Kollegen: "Bankspieler machen den Unterschied"

Die Milwaukee Bucks reisen dank zweier Auswärtssiege in Boston mit einer komfortablen 3:1-Führung in den Western Conference Semifinals wieder nach Wisconsin. Neben dem überragenden Giannis Antetokounmpo hatten auch in Spiel 4 die Bankspieler einen großen Anteil am Erfolg.

In den zwei Spielen in Boston erzielten die Reservisten der Bucks insgesamt 41 Zähler mehr als die Bank der Celtics. Vor allem in Spiel 4 mussten George Hill und Co. in die Bresche springen: Giannis Antetokounmpo und Khris Middleton sammelten früh im dritten Viertel ihre vierten Fouls und mussten auf die Bank.

"Sind wir mal ehrlich: Wenn du Giannis und Khris auf der Bank Platz nehmen siehst, machst du dir sorgen", gestand Bucks-Coach Mike Budenholzer nach dem Spiel. Für die beiden Superstars kamen Hill und Pat Connaughton in die Partie.

"An manchen Abenden läuft es für die Starter einfach nicht rund", meinte Connaughton danach. "Aber den Einsatz und die Energie, die wir bringen, sobald wir den Court betreten, das ist etwas, was George, mich und jeden Bankspieler auszeichnet."

Milwaukees Bankspieler gewinnen drittes Viertel

Am Ende des dritten Viertels, das in dieser Serie bislang immer richtungsweisend für den letztendlichen Ausgang war, lagen die Bucks dank der produktiven Bank mit acht Punkten in Führung. "Sie machen bislang in dieser Serie den Unterschied", sagte MVP-Kandidat Antetokounmpo nach dem Spiel. "Es ist großartig, Jungs zu haben, die auf so eine Art und Weise das Ruder von der Bank aus übernehmen können."

Dass man zusätzlich jemanden wie den Greek Freak in seinen Reihen hat, hilft natürlich auch. Giannis führte sein Team mit 39 Punkten (15/22 FG) und 16 Brettern in 34 Minuten Spielzeit an. Die Bucks konnten aber vor allem dank ihrer Bankspieler das dritte Viertel mit 33:23 für sich entscheiden.

Neben dem elementar wichtigen Scoring durch Hill, Connaughton und Co. war auch die Defense gegen ohnehin schwächelnde Celtics entscheidend. Boston beendete das Spiel mit einer Wurfquote von 37,8 Prozent, sinnbildlich dafür stand Kyrie Irving.

Der Superstar der Celtics traf gerade einmal 7 seiner 22 Würfe, was er nach dem Spiel auch mit der starken Verteidigung der Bucks erklärte: "Es ist aber schon etwas Anderes, wenn dein Rhythmus bei jedem Spielzug gestört wird. Sie verteidigen dich teilweise Full Court. Sie tun Dinge, um dich zu testen."

NBA: Marion, Noah und Co. - Die 20 komischsten Würfe aller Zeiten © getty 1/21 Shawn Marion wird heute 41 Jahre alt. Die Matrix ist unter anderem für seinen etwas krummen Jumper berühmt-berüchtigt. In der Vergangenheit gab es aber auch andere "interessante" Wurftechniken. SPOX liefert eine Übersicht. © getty 2/21 Ja, auch Reggie Miller hatte keinen Wurf aus dem Bilderbuch, die Flugkurve sehr flach, dazu nahm er beide Hände. Aber hey: Wer trifft, hat eben recht. © getty 3/21 Auch Marcus Camby war aus der Mitteldistanz zumindest solide. Bei ihm sah der Spalding aber immer tonnenschwer aus. © getty 4/21 Das Bild zeigt es schon: Da stimmte vieles nicht. Randaspekt: Mit über 2,30 Meter sah Manute Bol den Korb aus einem anderen Winkel. © getty 5/21 Bei Tayshaun Prince standen die Ellenbogen immer sehr weit weg, doch auch aus dem Defensiv-Spezialisten wurde ein vernünftiger Shooter. © getty 6/21 Als Kind fiel Ronnie Brewer einmal schwer aufs Eis, darum konnte er seinen linken Ellenbogen beim Jumper nie richtig ausstrecken. So sah das alles nie ganz rund aus. © getty 7/21 Noch eine sehr interessante Technik. Jamaal Wilkes zog den Ball stets von der Seite über den Kopf - es funktionierte. © getty 8/21 Nun, Wilt Chamberlain musste nie Jumper nehmen, doch an der Freiwurflinie sah man seine verkorkste Wurftechnik. Zwischenzeitlich versuchte er es sogar Grannie-Style. © getty 9/21 Tony Allen war vor allem ein Verteidiger. Sein Wurf? Sehr schwere Kost! © getty 10/21 Andris Biedrins geht als einer der schlechtesten Freiwerfer in die Geschichte ein. Sein krummer Release war dabei ein Grund. © getty 11/21 Und wo lernte er das? Bei Coach Don Nelson, der in seiner aktiven Zeit ähnlich warf. Er hatte aber mit 50 Prozent aus dem Feld über seine Karriere mehr Erfolg. © getty 12/21 Shaq an der Linie? Das sah stets nach Arbeit aus. Der Diesel beteuerte aber immer wieder, dass er seine Freebies in den entscheidenden Momenten versenkte. © getty 13/21 Wer erinnert sich nicht an Chuck Hayes und dessen merkwürdige Zwischenschritte an der Freiwurflinie? © getty 14/21 Wie beschreibt man den Stil von Kevin Martin? Vielleicht eine Mischung aus Camby und Shawn Marion? Immerhin war er ein verdammt effizienter Scorer in seiner Hochzeit. © getty 15/21 Im Bild sieht man es schon - diese Technik von Anthony Mason stand sicher in keinem Lehrbuch. © getty 16/21 Von der Hüfte zog Josh Childress den Ball direkt über den Kopf und schleuderte dann den Spalding Richtung Korb. Das funktionierte auch wirklich nur zeitweise. © getty 17/21 Meist waren es Bigs mit komischen Releases, doch es gab auch Michael Adams. Der Guard hatte den Ball wohl so weit weg vom Körper wie kaum ein anderer. © getty 18/21 Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Krumm trifft es bei der Beschreibung der Wurftechnik von Hornets-Forward Michael Kidd-Gilchrist wirklich vortrefflich. © getty 19/21 Mit ausgestreckten Armen nach oben ließ Bill Cartwright den Ball fliegen. Flüssig war das nicht, aber dann doch einigermaßen erfolgreich. © getty 20/21 Ja, sind wir denn beim Kugelstoßen? Wie Joakim Noah seine Hände am Ball hat, ist eigentlich nicht zu erklären. © getty 21/21 Shawn Marion. Was muss man mehr sagen? The Matrix flippte den Ball einfach nur in Richtung Korb.

Irving macht Bucks-Defense für Fehlwürfe verantwortlich

"Sie stellen die Zone gut zu. Es sieht immer so aus, als ob die Zone vollgestopft ist, egal ob ich zum Korb ziehe oder einfach nur auf dem Court stehe", ergänzte Irving, der in den letzten drei Partien nur 31% seiner Würfe traf. "Ich sehe immer zwei oder drei Leute in der Zone, manchmal sogar vier."

Dass die Bucks-Defense nicht nur Irving, sondern die ganze Mannschaft beeinflusst, war in den Spielen in Boston mehr als offensichtlich. "Es tut mir leid, es so ausdrücken zu müssen, aber unsere Offense bestimmt unsere Defense", kritisierte Marcus Morris. "Wir treffen unsere Würfe einfach nicht und arbeiten nicht konsequent genug nach hinten. Meines Erachtens nach waren wir ein bisschen zu soft."

"Jetzt gilt es, sich auf Game 5 vorzubereiten", billanzierte Irving schließlich. Viel Zeit bleibt dafür nicht, schon in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geht es für die Celtics in Milwaukee ums Überleben (ab 2 Uhr live auf DAZN).