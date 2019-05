NBA Playoffs: Denver Nuggets vs. Portland Trail Blazers und Toronto Raptors vs. Philadelphia 76ers, Spiel 7 heute im Livestream

In der kommenden Nacht entscheidet sich, wer sich die letzten beiden Plätze in den Conference Finals sichert. In Spiel 7 treffen die Denver Nuggets auf die Portland Trail Blazers sowie die Toronto Raptors auf die Philadelphia 76ers. Hier erfahrt ihr, wo ihr die beiden Spiele im Livestream verfolgen könnt.

NBA - Nuggets gegen Trail Blazers, Spiel 7: Übertragung im Livestream

Die entscheidende Playoff-Begegnung zwischen den Denver Nuggets und den Portland Trail Blazers ist im kostenlosen Livestream bei SPOX zu sehen. Außerdem hat sich DAZN die Übertragungsrechte für zahlreiche Spiele aus der besten Basketballliga der Welt gesichert und zeigt auch die Partie Nuggets vs. Blazers.

Spiel 7 findet heute um 21.30 Uhr in Denver statt. Pünktlich zum Tip-Off startet die Übertragung bei DAZN und SPOX. Kommentiert wird die Begegnung von Freddy Harder, der von Experte Alexander Vogel begleitet wird. Als Moderator ist Tobi Wahnschaffe im Einsatz.

DAZN zeigt die gesamte Saison über pro Tag ein Spiel aus der NBA. Ab den Conference Finals werden alle Spiele live ausgestrahlt. Ihr könnt den Streamingdienst einen Monat kostenlos testen und zahlt anschließend lediglich 9,99 Euro. Neben der NBA sind auch die weiteren US-Topligen (NFL, NHL, MLB) sowie vieles mehr im Programm.

Denver Nuggets vs. Portland Trail Blazers: Die Playoff-Serie im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Ergebnis Sonntag 30. April 4.30 Uhr 1 Denver Portland 121:113 Dienstag 2. Mai 3 Uhr 2 Denver Portland 90:97 Freitag 4. Mai 4.30 Uhr 3 Portland Denver 140:137 4OT Sonntag 6. Mai 1 Uhr 4 Portland Denver 112:116 Mittwoch 8. Mai 4.30 Uhr 5 Denver Portland 124:98 Freitag 10. Mai 4.30 Uhr 6 Portland Denver 119:108 Sonntag 12. Mai 21.30 Uhr 7 Denver Portland

Portland Trail Blazers: Rodney Hood auch in Spiel 7 X-Faktor?

Vor heimischer Kulisse entschied Portland Spiel 6 mit 119:108 für sich und erzwang ein Entscheidungsspiel. Neben ihren Stars Damian Lillard (32 Punkte) und C.J. McCollum (30) können sich die Blazers momentan auch auf Rodney Hood verlassen, der 25 Zähler von der Bank erzielte.

Bereits im historischen 4-OT-Spiel war Hood der Matchwinner mit 7 Punkten in der vierten Verlängerung. Auch in Spiel 7 benötigt Portland eine starke Leistung von Hood, um die Nuggets um den überragenden Nikola Jokic (26,8 Punkte, 14 Rebounds und 8,7 Assists in der bisherigen Serie) zu stoppen.

NBA Playoffs: Diese Teams gewannen auswärts ein Spiel 7 © getty 1/30 Gleich zweimal heißt es heute Spiel 7 - Win or go home! In der Geschichte gab es in 133 Fällen ein solches Entscheidungsspiel, meist zugunsten der Heimmannschaft. © getty 2/30 Können die Sixers und Blazers dennoch auswärts gewinnen? SPOX zeigt, welche Teams sich in der Geschichte auf feindlichem Territorium durchsetzen © getty 3/30 Western Conference Finals, 2018: Houston Rockets - Golden State Warriors 92:101 © getty 4/30 Eastern Conference Finals, 2018: Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 79:87 © getty 5/30 1. Runde 2017: Los Angeles Clippers - Utah Jazz 91:104 © getty 6/30 Finals 2016: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 89:93 © getty 7/30 1. Runde 2014: Toronto Raptors - Brooklyn Nets 103:104 © getty 8/30 1. Runde 2013: Brooklyn Nets - Chicago Bulls 93:99 © getty 9/30 1. Runde 2012: Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers 72:82 © getty 10/30 Conference Semifinals 2009: Boston Celtics - Orlando Magic 82:101 © getty 11/30 Conference Semifinals 2008: New Orleans Hornets - San Antonio Spurs 82:91 © getty 12/30 1. Runde 2007: Houston Rockets - Utah Jazz 99:103 © getty 13/30 Conference Semifinals 2006: San Antonio Spurs - Dallas Mavericks 111:119 OT © getty 14/30 Conference Finals 2005: Miami Heat - Detroit Pistons 82:88 © getty 15/30 1. Runde 2005: Boston Celtics - Indiana Pacers 70:97 © getty 16/30 Conference Finals 2002: Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 106:112 OT © getty 17/30 Conference Semifinals 2000: Miami Heat - New York Knicks 82:83 © getty 18/30 Conference Semifinals 1995: New York Knicks - Indiana Pacers 95:97 © getty 19/30 Conference Semifinals 1995: Pheonix Suns - Houston Rockets 114:115 © getty 20/30 Conference Finals 1982: Boston Celtics - Philadelphia 76ers 106:120 © getty 21/30 Conference Semifinals 1981: Pheonix Suns - Kansas City Kings 88:95 © getty 22/30 Conference Semifinals 1981: San Antonio Spurs - Houston Rockets 100:105 © getty 23/30 Finals 1978: Seattle SuperSonics - Washington Bullets 99:105 © getty 24/30 Conference Finals 1976: Golden State Warriors - Phoenix Suns 86:94 © getty 25/30 Finals 1974: Milwaukee Bucks - Boston Celtics 87:102 © getty 26/30 Conference Finals 1973: Boston Celtics - New York Knicks 78:94 © getty 27/30 Conference Finals 1971: New York Knicks - Baltimore Bullets 91:93 © getty 28/30 Finals 1969: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 106:108 © getty 29/30 Division Finals 1968: Philadelphia 76ers - Boston Celtics 96:100 © getty 30/30 Semifinals 1948: St. Louis Bombers - Philadelphia Warriors 46:85

NBA - Raptors gegen 76ers: Spiel 7 heute live im Stream

Spiel 7 zwischen den Toronto Raptors und den Philadelphia 76ers wird nur im Livestream bei DAZN gezeigt. Der Streamingdienst geht in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz vor Spielbeginn um 1 Uhr auf Sendung. Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Demond Greene begleiten euch durch die Partie.

Philadelphia vor Spiel 7: Wie fit ist Joel Embiid?

Bei den 76ers ruhen alle Hoffnungen auf Big Man Joel Embiid: Obwohl Jimmy Butler eine starke Serie spielt und in Spiel 6 hauptverantwortlich für den Erfolg von Philly war, ist eine Top-Leistung vom grippegeplagten Embiid in Toronto dringend nötig.

"Seine Bedeutung für unser Spiel ist offensichtlich. Am Donnerstag war er schon etwas fitter und hat ein Plus-Minus von +40 aufgelegt. Das ist ein beeindruckender Wert für ein Playoff-Spiel. Sein Einfluss ist überall spürbar", lobt Sixers-Coach Brett Brown den Kameruner.

Toronto Raptors vs. Philadelphia 76ers: Die Playoff-Serie im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Ergebnis Sonntag 28. April 1.30 Uhr 1 Toronto Philadelphia 108:95 Dienstag 30. April 2 Uhr 2 Toronto Philadelphia 89:94 Freitag 3. Mai 2 Uhr 3 Philadelphia Toronto 116:95 Sonntag 5. Mai 21.30 Uhr 4 Philadelphia Toronto 96:101 Mittwoch 8. Mai 2 Uhr 5 Toronto Philadelphia 125:89 Freitag 10. Mai 2 Uhr 6 Philadelphia Toronto 112:101 Montag 13. Mai 1 Uhr 7 Toronto Philadelphia

