Korbjäger NBA Podcast: Gewinner/Verlierer der Draft Lottery und Conference Finals Check-In

Der Korbjäger NBA Podcast befasst sich in dieser Woche ausführlich mit den Gewinnern und Verlierern der Draft Lottery. Außerdem: Ein Check-In bei den Conference Finals im Osten und Westen.

SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks hat gemeinsam mit Max Marbeiter (ehemals SPOX) den Korbjäger NBA Podcast gegründet. Darin werden alle möglichen Themen aus der NBA-Welt diskutiert, mit einer Kombination aus Fan-Perspektive, Expertise und Humor.

In der aktuellen Folge geht es zunächst ausführlich um die Draft Lottery. Was bedeutet der Nr.1-Pick für die New Orleans Pelicans und einen möglichen Trade von Anthony Davis? Wer hat "verloren"? Außerdem werden die Conference Finals besprochen!

Hier geht es zur Folge auf iTunes, hier geht es zu Spotify. Hier geht's direkt zum Hoster Podomatic.

Korbjäger NBA Podcast: Draft Lottery & Conference Finals

Das Programm:

10:40 Was bedeutet der Nr.1-Pick für New Orleans?

31:18 Wie geht es bei den Lakers weiter?

52:07 Hat sich das Thema Tanking erledigt?

1:02:57 Die Conference Finals im Osten

1:30:17 Die Conference Finals im Westen

Hier findet man den Korbjäger Podcast