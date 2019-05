NBA heute live im TV und Livestream: Toronto Raptors vs. Milwaukee Bucks, Spiel 6 mit Maxi Kleber

Die Golden State Warriors warten auf ihren Gegner in den NBA Finals. In der Nacht auf Sonntag könnte es eine Entscheidung geben, wenn die Toronto Raptors in Spiel 6 auf die Milwaukee Bucks treffen. Hier gibt es alle Infos zu Game 6 der Eastern Conference Finals und wo ihr das Spiel im Livestream verfolgen könnt. Maxi Kleber wird das Spiel bei DAZN als Star-Gast co-kommentieren.

NBA - Raptors gegen Bucks, Spiel 6: Übertragung und Livestream

Das sechste Duell zwischen den Toronto Raptors und den Milwaukee Bucks in den Eastern Conference Finals wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Dennoch können die deutschen Fans die Partie live genießen, nämlich im Livestream auf DAZN. Los geht es ab 2.30 Uhr deutscher Zeit.

DAZN überträgt schon die komplette Saison über fast jeden Tag ein Spiel der besten Basketball-Liga der Welt und wird auch alle Partien der NBA Finals live, in voller Länge und mit deutschem Kommentar übertragen. Neue User können sich einen Gratismonat sichern, anschließend kostet ein Abo 9,99 Euro im Monat, wobei nach jedem Monat gekündigt werden kann.

Maxi Kleber als Co-Kommentator bei DAZN

Als Schmankerl für die deutschen Fans wird neben Freddy Harder und Alex Vogel bei Spiel 6 zwischen den Raptors und Bucks auch Nationalspieler Maxi Kleber in der Kommentatorenkabine sitzen. Der Big Man der Dallas Mavericks gibt sein Debüt am Mikrofon und weilt derzeit in Deutschland, nachdem die Mavs die Playoffs deutlich verpassten.

Milwaukee Bucks vs. Toronto Raptors: Die Playoff-Serie im Überblick