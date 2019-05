NBA heute live im TV und LIVE-STREAM: Diese Playoff-Spiele stehen am Wochenende an

Die NBA Playoffs warten an diesem Wochenende mal wieder mit einem spektakulären Programm auf. Die Golden State Warriors und Portland Trail Blazers kämpfen genau wie die Milwaukee Bucks und Toronto Raptors in den Conference Finals um die Oberhand in der jeweiligen Serie. Hier gibt es alle Informationen zu den Playoff-Spielen an diesem Wochenende und wo ihr sie im Livestream schauen könnt.

Alle Spiele der NBA Playoffs an diesem Wochenende werden live auf DAZN übertragen - holt euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

NBA Playoffs 2019 heute live: Welche Spiele stehen am Wochenende auf dem Programm?

Wer schafft es in die NBA-Finals 2019? Im Osten kämpfen die Milwaukee Bucks und Toronto Raptors um die Chance, um den Titel zu spielen, während in der Western Conference die Portland Trail Blazers und Titelverteidiger Golden State Warriors um den Einzug in die NBA Finals kämpfen.

In beiden Serien finden auch an diesem Wochenende mehrere Matches statt, so duellieren sich in der Nacht von Freitag auf Samstag die Bucks mit den Raptors gefolgt von Spiel 2 zwischen den Warriors und Blazers in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Zum Abschluss des Playoff-Wochenendes findet in der Nacht von Sonntag auf Montag schließlich Spiel 3 zwischen den Raptors und Bucks statt.

NBA live: Die Playoff-Matchups am Wochenende in der Übersicht

Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Spiel Kommentatoren Übertragung 18. Mai 2019 2.30 Uhr ECF, Spiel 2 Milwaukee Bucks Toronto Raptors ECF, Spiel 2 Lukas Schönmüller / Alexander Vogel DAZN 19. Mai 2019 3 Uhr WCF, Spiel 3 Portland Trail Blazers Golden State Warriors WCF, Spiel 3 Freddy Harder / Alexander Vogel DAZN 20. Mai 2019 1 Uhr ECF, Spiel 3 Toronto Raptors Milwaukee Bucks ECF, Spiel 3 Alex Schlüter / Alexander Vogel SPOX / DAZN

NBA Playoffs: Wo kann man die Spiele am Wochenende sehen?

Die kompletten Conference Finals sowie später die NBA Finals sind nicht im TV zu sehen, stattdessen hat sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Das "Netflix des Sports" zeigt alle Spiele der Conference Finals sowie der NBA Finals live und on demand mit deutschem Kommentar.

Zudem überträgt DAZN die weiteren Top-Ligen des US-Sports wie die NFL, NHL und MLB. Auch Fußballfans kommen bei dem Online-Portal auf ihre Kosten: Für sie hat DAZN unter anderem die Champions League oder Premier League im Angebot. Der Dienst kostet 9,99 Euro pro Monat, der erste Monat ist kostenlos.

NBA Playoffs: Raptors vs. Bucks im kostenlosen Livestream

Neben der Übertragung auf DAZN ist genau wie in der regulären Saison auch in den Playoffs jeweils ein Spiel am Sonntagabend im kostenlosen Livestream auf SPOX zu sehen. In der Nacht von Sonntag auf Montag steht Spiel 3 zwischen den Raptors und Bucks in den Eastern Conference Finals auf dem Programm.

Alex Schlüter wird die Partie als Kommentator begleiten, unterstütz wird er von Alexander Vogel als Experte an seiner Seite.

NBA Playoffs 2019: Setzen sich die Warriors erneut durch?

Nachdem Golden State in den Conference Semifinals die Houston Rockets ausschalten konnte, werden die Warriors auch 2019 als großer Favorit auf die NBA Championship gehandelt - es wäre der dritte Titel für Stephen Curry, Kevin Durant und Co. in Folge!

Allerdings werden die Trail Blazers trotz der klaren Rolle als Underdog versuchen, den Warriors das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und in den Finals warten in den Bucks und Raptors zwei ebenfalls starke Teams. Giannis Antetokounmpo hat Milwaukee mit einer MVP-würdigen Saison in den Kreis der Mit-Favoriten geführt, während auf der anderen Seite Kawhi Leonard regelmäßig für Furore sorgt.

Die NBA-Champions der letzten zehn Jahre

Jahr Sieger Gegner Serie 2009 Los Angeles Lakers Orlando Magic 4-1 2010 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4-3 2011 Dallas Mavericks Miami Heat 4-2 2012 Miami Heat Oklahoma City Thunder 4-1 2013 Miami Heat San Antonio Spurs 4-3 2014 San Antonio Spurs Miami Heat 4-1 2015 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4-2 2016 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors 4-3 2017 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4-1 2018 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4-0

NBA Playoffs: Warriors weiterhin ohne Kevin Durant

Unter Umständen müssen die Warriors in den restlichen Western Conference Finals auf Superstar Kevin Durant verzichten. Der 30-Jährige hatte sich in Spiel 5 der zweiten Playoff-Runde gegen Houston eine Wadenzerrung zugezogen und muss seither pausieren.

So verpasste Durant auch die ersten beiden Partien der Conference Finals gegen Portland, die die Dubs dennoch für sich entscheiden konnten. Mittlerweile ist bekannt, dass KD auch in den Spielen 3 und 4 in Oregon nicht zur Verfügung stehen wird.

Wann genau der Forward sein Comeback geben kann, ist derzeit noch unsicher. ""Es ist ernster, als wir zu Beginn gedacht haben", zeigte sich Warriors-Coach Steve Kerr über die Verletzung des zweimaligen Finals-MVPs besorgt.

NBA Playoffs: Die Conference Finals in der Übersicht