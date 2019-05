NBA Draft Lottery: New Orleans Pelicans gewinnen den ersten Pick - und Zion Williamson

Die Draft Lottery hat stattgefunden und vor allem den New Orleans Pelicans riesiges Glück beschert. SPOX erklärt das Prozedere und liefert alle Infos zur Draft-Reihenfolge.

NBA Draft Lottery: Wer hat gewonnen?

Die Draft Lottery 2019 hat den New Orleans Pelicans riesiges Glück beschert. Obwohl sie nur eine 6-prozentige Chance hatten, machten die Pelicans einen großen Satz nach vorne und dürfen nun im kommenden Draft an Position 1 auswählen, wahrscheinlich also Anthony Davis draften.

Nach den Pelicans hatten auch die Memphis Grizzlies Glück, die an Position 2 draften dürfen, der dritte Pick ging an die etwas enttäuschten New York Knicks. Die Los Angeles Lakers und die Cleveland Cavaliers rundeten die Top 5 ab. Hier geht es zur kompletten Draft-Übersicht.

NBA Draft Lottery: Die komplette Reihenfolge

Position Team 1 New Orleans Pelicans 2 Memphis Grizzlies 3 New York Knicks 4 Los Angeles Lakers 5 Cleveland Cavaliers 6 Phoenix Suns 7 Chicago Bulls 8 Atlanta Hawks 9 Washington Wizards 10 Atlanta Hawks (via Dallas Mavericks) 11 Minnesota Timberwolves 12 Charlotte Hornets 13 Miami Heat 14 Boston Celtics (via Sacramento Kings)

So sehen die neuen Wahrscheinlichkeiten der Draft Lottery aus

In diesem Jahr griffen erstmals die neuen Wahrscheinlichkeiten der Lottery. Dabei wurden die Chancen aller Teams ein wenig angeglichen. In der Vergangenheit hatte das schlechteste Team der Liga eine Chance von 25 Prozent auf den Top-Pick, nun sind es nur noch 14 Prozent, die gleiche Wahrscheinlichkeit haben nun aber auch zwei andere Teams.

In dieser Saison hatten so drei Teams eine Chance von 14 Prozent auf den ersten Pick: New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns. Die Dallas Mavericks hatten insgesamt 60 von 1000 Kugeln in der Lostrommel, die Chance auf einen Top-4-Pick betrug 26,3 Prozent.

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Knicks 14,0* 13,4 12,7 11,9 47,9 Cavs 14,0 13,4 12,7 11,9 27,8 20,0 Suns 14,0 13,4 12,7 11,9 14,8 26,0 7,1 Bulls 12,5 12,2 11,9 11,4 7,2 25,7 16,8 2,2 Hawks 10,5 10,5 10,5 10,5 2,2 19,6 26,7 8,8 0,6 Wizards 9,0 9,2 9,4 9,6 8,6 29,6 20,6 3,8 0,2 Pelicans 6,0 6,3 6,7 7,2 19,7 37,2 15,1 1,6 >0.0 Grizzlies 6,0 6,3 6,7 7,2 31,2 34,1 8,0 0,5 >0.0 Mavs 6,0 6,3 6,7 7,2 46,4 24,3 2,9 0,1 >0.0 Wolves 3,0 3,3 3,6 4,0 65,9 19,0 1,2 >0.0 >0.0 Lakers 2,0 2,2 2,4 2,8 77,6 12,6 0,4 >0.0 Hornets 1,0 1,1 1,2 1,4 86,1 9,0 0,1 Heat 1,0 1,1 1,2 1,4 90,6 4,6 Kings 1,0 1,1 1,2 1,4 95,2

* Alle Angaben in Prozent

Zion Williamson: Wie gut ist das College-Phänomen?

Es steht außer Frage. Sollte sich Zion Williamson sich vor dem Draft nicht schwer verletzen, wird der ehemalige Duke-Star der Nachfolger von Deandre Ayton und damit der erste Pick des Drafts. Der Big Man spielte die beste Freshmen-Saison seit Jahren und gilt als bester Athlet im Draft seit LeBron James.

Ob Willamson jemals LeBrons Niveau erreichen wird, ist natürlich schwer vorherzusehen, dennoch dürfte der Forward über Jahre ein Star in der NBA und eines der Zugpferde der Liga werden. Williamson ist vor allem in der Zone ein Biest, da durch seinen für sein Alter unglaublich muskulösen Körper große physische Vorteile hat. Gleichzeitig bewegt sich teils wie ein Guard und besitzt enormes Spielverständnis, auch in der Defense. Mehr zu Zion Williamson findet ihr hier.

© getty

Die Statistiken von Zion Williamson für die Duke Blue Devils

Spiele Minuten Punkte Rebounds Assists Steals Blocks FG% Saison 33 30,0 22,6 8,9 2,1 2,1 1,8 68,0 March Madness 4 36,8 26,0 8,5 1,8 1,5 1,8 62,4

Draft 2019: Diese Lottery-Picks wurden getradet

Dallas Mavericks: Die Mavericks müssen ihren Erstrundenpick an die Atlanta Hawks abgeben, da Dallas niedriger als an Position 5 zieht (10). Das Auswahlrecht erhielten die Hawks im Zuge des Trades, in dem Luka Doncic und Trae Young involviert waren.

Die Mavericks müssen ihren Erstrundenpick an die Atlanta Hawks abgeben, da Dallas niedriger als an Position 5 zieht (10). Das Auswahlrecht erhielten die Hawks im Zuge des Trades, in dem Luka Doncic und Trae Young involviert waren. Memphis Grizzlies: Der Grizzlies-Pick war Top-8-geschützt. Wäre Memphis also durch die Lottery auf 9 oder tiefer gefallen, hätten die Boston Celtics den Pick erhalten.

Der Grizzlies-Pick war Top-8-geschützt. Wäre Memphis also durch die Lottery auf 9 oder tiefer gefallen, hätten die Boston Celtics den Pick erhalten. Sacramento Kings: Der Kings-Pick wäre nur in dem Fall an die 76ers gegangen, wenn er Nr.1 gewesen wäre. 2 bis 14 galt den Celtics, diese hatten also eine 99-prozentige Chance auf diesen Pick.

NBA Draft 2019: Diese Stars haben ihre Teilnahme bestätigt