NBA Finals heute live im TV und Livestream: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors, Spiel 1

Die Golden State Warriors gastieren zum Auftakt der NBA Finals bei den Toronto Raptors, die sich erstmals in ihrer Geschichte zum Champion krönen könnten. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV und Livestream verfolgen könnt.

NBA Finals - Raptors gegen Warriors, Spiel 1: Übertragung und Livestream

Die erste Partie der diesjährigen NBA Finals wird nicht im Free-TV übertragen. Alle deutschen Basketball-Fans können die Serie zwischen den Toronto Raptors und Golden State Warriors stattdessen live und in voller Länge bei DAZN verfolgen sowie auf dem Bezahlsender Sport1+.

Der Streamingdienst DAZN zeigte bereits während der Regular Season nahezu jeden Tag ein Spiel aus der NBA. Ab den Conference Finals wird jede Begegnung übertragen.

NBA Finals - Raptors vs. Warriors, Spiel 1: Termin, Kommentar

Spiel 1 der NBA Finals findet in der kommenden Nacht vom 30. auf den 31. Mai statt. Die Begegnung in der Scotiabank Arena der Toronto Raptors startet um 3 Uhr deutscher Zeit.

DAZN geht um 2.50 Uhr auf Sendung und versorgt euch mit allen wichtigen Infos zum Duell Raptors vs. Warriors. Folgendes DAZN-Team ist im Einsatz:

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Alex Schlüter

Experte: Dre Voigt

Alternativ zur deutschen Tonspur stellt DAZN auch einen Stream mit dem Orginialkommentar zur Verfügung.

Toronto gegen Golden State, Finals: Ausgangslage vor Spiel 1

Die Raptors stehen erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1995 in den NBA Finals und treffen mit den Warriors auf ein Team, das zum fünften Mal in Folge im Endspiel steht und sich zum dritten Mal nacheinander den Titel sichern will.

Auch wenn die Erfahrung für die Gäste aus Kalifornien spricht, haben die Kanadier den derzeit besten Spieler in ihren Reihen: Kawhi Leonard wird Golden State vor Probleme stellen, insbesondere, da Kevin Durant für Spiel 1 definitiv ausfällt.

Toronto Raptors vs. Golden State Warriors: Die Finals-Serie im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Team 1 Team 2 Freitag 31. Mai 3 Uhr 1 Toronto Golden State Montag 3. Juni 2 Uhr 2 Toronto Golden State Donnerstag 6. Juni 3 Uhr 3 Golden State Toronto Samstag 8. Juni 3 Uhr 4 Golden State Toronto Dienstag 11. Juni 3 Uhr 5* Toronto Golden State Freitag 14. Juni 3 Uhr 6* Golden State Toronto Montag 17. Juni 2 Uhr 7* Toronto Golden State

*Spiele werden nur ausgetragen, wenn nötig.