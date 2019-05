NBA Finals - Golden State Warriors News und Gerüchte: Draymond Green “nicht aus Zufall großartig”

Draymond Green hat seine Behauptung, er sei der beste Verteidiger aller Zeiten, einmal mehr untermauert. Klay Thompson ist immer noch enttäuscht darüber, nicht in ein All-NBA Team berufen worden zu sein. Auch zum Gesundheitszustand von Kevin Durant gibt es ein Update.

Draymond Green über Defense: "N icht aus Zufall großartig "

Nachdem sich Draymond Green vor zwei Wochen zum besten Verteidiger aller Zeiten erklärte, untermauerte er diese Aussage einmal mehr. "Wenn du als Wettkämpfer etwas Bedeutendes erreichen willst und nicht die Einstellung hast, dass du der Beste aller Zeiten bist, bist du bereits gescheitert. Diese Einstellung habe ich, seit ich denken kann."

Green wurde zum fünften Mal in seiner Karriere in ein All-Defensive Team (dieses Mal ins Second Team) berufen, drei Mal stand er dabei im First Team. Neben seiner Leistung in der Verteidigung glänzte Green zuletzt außerdem in der Offense und legte in 16 Playoff-Spielen 8,2 Assists auf.

"Du wirst nicht aus Zufall großartig in einer Sache. Jeden Tag, an dem ich auf den Basketball-Court trete, strebe ich danach. Bevor du etwas erreichen kannst, musst du daran glauben."

Klay Thompon nach Verpassen der All-NBA Teams: "Wollte es unbedingt"

Klay Thompson hat die All-NBA Teams knapp verpasst und bereits seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht. Im Rahmen des Media Day vor den Finals legte der Splash Brother bei ESPNs The Jump nach und beteuerte, dass das dadurch verpasste Gehalt nicht das ist, was ihn am meisten störe.

"Das Geld ist nett, aber ich versuche mir, ein Resümee aufzubauen. Ich sehe, wie andere Spieler auf meiner Position gereift sind wie Ray Allen, Reggie Miller, Chris Mullin. Dazu will ich auch gehören. Sie haben drei, vier All-NBA Teams erreicht. Hoffentlich kommen wir nächstes Jahr wieder in die Finals, vielleicht klappt es dann."

In den Saisons 2014/15 und 2015/16 wurde der Scharfschütze ins All-NBA Third Team gewählt, in der abgelaufenen Regular Season landete Thompson unter den Guards nur auf Platz 8. "Ich wollte es unbedingt, weil es eine große Ehre ist. Es ist großartig, in der besten Basketballliga der Welt zu den besten 15 Spielern zu gehören."

Einer der Gründe ist sicherlich, dass Thompson bei den Warriors von weiteren Stars umgeben ist, die die Aufmerksam auf sich ziehen: "Das ist das Leben. Dieses Opfer ist es wert. Ich würde es gegen nichts in der Welt tauschen, auf dieser Bühne zu sein, auch kein All-NBA Team. Ich bin glücklich, hier zu sein."

All-NBA Votes: Die Reihenfolge der Guards

Spieler Team Stimmen James Harden Houston Rockets 500 Stephen Curry Golden State Warriors 482 Damian Lillard Portland Trail Blazers 306 Kyrie Irving Boston Celtics 195 Russell Westbrook Oklahoma City Thunder 178 Kemba Walker Charlotte Hornets 51 Bradley Beal Washington Wizards 34 Klay Thompson Golden State Warriors 27

Kevin Durant startet mit Individual-Training

In Spiel 1 der Finals-Serie gegen die Raptors müssen die Golden State Warriors sicher ohne Kevin Durant auskommen. In den vergangenen Tagen absolvierte der Forward jedoch mehrere individuelle Trainingseinheiten im Zuge der Reha nach seiner Wadenverletzung, die er in Spiel 5 der Conference Seminfinals gegen die Houston Rockets erlitt.

Noch steht die medizinische Freigabe für Contract Drills aus. "Das ist unsere Priorität für die kommenden Tage. Hoffentlich kann er die Belastung erhöhen. Er muss trainieren, bevor er ein Spiel spielt. Und das hat er noch nicht", beurteilte Steve Kerr den Stand der Dinge.

Die Warriors haben für Freitag und Samstag Trainingseinheiten angesetzt, ein Comeback in Spiel 2 in der Nacht von Sonntag auf Montag scheint jedoch unwahrscheinlich. weil die Warriors die Belastung ihres Superstars nur stückweise erhöhen wollen.

KD legte in den bisherigen Playoffs 34,2 Punkte auf - Bestwert in der NBA. In Abwesenheit des zweifachen Finals MVP gewann der Champion alle fünf Spiele gegen die Rockets und Trail Blazers.

NBA: Der Meisterkader der Golden State Warriors 2014/15 © getty 1/20 Zum fünften Mal in Folge stehen die Golden State Warriors in den NBA Finals, die Mannschaft war 2015 aber mit wenigen Ausnahmen eine komplett andere. SPOX blickt zurück auf den Kader, der unter dem Motto 'Strength in Numbers' für Furore sorgte. © getty 2/20 STEPHEN CURRY: Es war die erste MVP-Saison für Curry und auch in den Playoffs zockte der Guard groß auf. Zwar wurde Curry nicht Finals-MVP, aber seine durchschnittlich 28,3 Punkte bei knapp 5 Dreien übertraf er nicht mehr. © getty 3/20 KLAY THOMPSON: Hilfe bekam Curry natürlich von seinem Splash Brother. In Spiel 2 der Finals scorte Thompson unter anderen 34 Punkte, ansonsten hatte er aber mit Ausnahme der Pelicans-Serie ein wenig zu kämpfen. © getty 4/20 HARRISON BARNES: Vor Durant war es Barnes, der die Drei besetzte und einen soliden Rollenspieler gab. Passte gut in die Switch-Defense der Warriors und legte rund 11 Punkte im Schnitt in den Playoffs auf. © getty 5/20 DRAYMOND GREEN: Der Alleskönner und Center des gefürchteten Death Lineups. Noch nicht so dominant wie ein Jahr später, doch Green hielt den Laden zusammen. © getty 6/20 ANDREW BOGUT: Der nominelle Center hieß aber Bogut. Gegen die Cavs war er aber nicht mehr spielbar. Ab Spiel 4 wurde der Australier aus der Rotation genommen, da Coach Kerr mit dem Death Lineup starten wollte. © getty 7/20 ANDRE IGUODALA: Das spülte Iggy in die Starting Five, der sich in den Finals liebevoll um LeBron James kümmerte. In Spiel 6 legte der Forward 25 Punkte auf, am Ende wurde er Finals-MVP, ohne während der Saison ein Spiel zu starten. © getty 8/20 SHAUN LIVINGSTON: Die Bank war ohnehin ein Trumpf der Warriors, auch Livingston gab den Dubs als Curry-Backup wertvolle Minuten. Sein kleiner Fadeaway-Jumper war damals kaum zu verteidigen. © getty 9/20 DAVID LEE: Das Opfer des Aufstiegs von Green. Der Big Man spielte in den Finals dennoch eine wichtige Rolle, vor allem in den Spielen 3 und 4. Zuvor hatte es in den Playoffs für ihn auch einige DNPs gehagelt. © getty 10/20 MARREESE SPEIGHTS: Hat jemand Offense gerufen? Speights hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Dreier, war aber ein guter Mann aus der Mitteldistanz. In den Playoffs machte er aber nur 10 der 21 Spiele bei unter 10 Minuten pro Partie. © getty 11/20 LEANDRO BARBOSA: Wirbelwind Barbosa kam dagegen mit 32 Jahren immer von der Bank und konnte jederzeit ein Spiel mit seiner Offense beeinflussen. Er war ein weiterer Beweis dafür, wie tief dieses Team damals war. © getty 12/20 FESTUS EZELI: Das galt auch für Ezeli, der den Warriors in den Playoffs immer gute knapp 10 Minuten brachte. Aufgrund hartnäckiger Knieverletzungen hat der Center aber seit 2016 kein Spiel mehr absolviert. © getty 13/20 JUSTIN HOLIDAY: Champion darf sich auch Holiday nennen, auch wenn er in den Playoffs nur 11 Minuten zum Einsatz kam. Inzwischen ist der Flügelspieler in der NBA etabliert und gilt bei Memphis als solider 3-and-D-Spieler. © getty 14/20 JAMES MICHAEL MCADOO: Das gelang McAdoo nicht. Außer für die Warriors spielte der Forward 2016/17 noch ein paar Spiele für die Sixers, inzwischen verdient der Ex-Tar Heel in Italien sein Geld. © getty 15/20 BRANDON RUSH: Den früheren Lottery Pick stoppten immer wieder Knieverletzungen. 2014/15 war der Shooting Guard zwar fit, sah aber hinter Thompson und Barbosa kaum Minuten. Im Moment ist Rush seit über zwei Jahren ohne Team. © getty 16/20 OGNJEN KUZMIC: Der Bosnier blieb als einziger Warrior ohne Playoff-Minuten. Der Center ging dann zurück nach Europa, nach einem Kreuzbandriss ist aber auch er derzeit vereinslos. © getty 17/20 STEVE KERR: Der Meistertrainer übernahm vor der Spielzeit von Mark Jackson und lehnte dabei ein Angebot der Knicks ab. Zuvor war Kerr ohne jegliche Coaching-Erfahrung, weswegen er einen prominenten Staff zur Seite gestellt bekam. © getty 18/20 ALVIN GENTRY: Das fing schon bei Offensiv-Guru Gentry an, der zuvor schon bei vier Teams als Head Coach fungierte. Nach der Saison nahm Gentry dann ein Angebot der New Orleans Pelicans an, wo er noch heute im Amt ist. © getty 19/20 LUKE WALTON: Auch Walton ist heute Head Coach, inzwischen bei den Sacramento Kings nach dem Drama bei den Los Angeles Lakers. Vertrat 2015/16 Kerr (gesundheitliche Probleme) für große Teile der Saison. © getty 20/20 RON ADAMS: Die Konstante an der Seite von Kerr war dagegen Adams, der Defensiv-Spezialist der Dubs. Noch heute designt er die Schemes der Warriors, seit 1992 arbeitet der 71-Jährige nun in der Liga als Assistent.

Warriors: Kawhi Leonard größere Bedrohung als James Harden?

Nach den Siegen gegen Houston und Portland um ihre Starspieler James Harden und Damian Lillard wartet nun Kawhi Leonard auf die Warriors, der seine Raptors mit brillanten Leistungen in die Finals führte. Der Respekt vor der Klaue könnte größer nicht sein.

Schenkt man den Aussagen von Marc Stein von der New York Times Glauben, so fürchtet Golden State inbsesondere seinen Einfluss auf die Leistung von Stephen Curry: "Mir wurde gesagt, dass die Warriors Leonard eindeutig als größere Bedrohung wahrnehmen als James Harden aufgrund seines Einflusses an beiden Enden des Courts."

Durch den Ausfall von Kevin Durant zu Beginn der Serie kann sich Leonard auf die Verteidigung von Curry konzentrieren, der die vorteilhaften Matchups in den bisherigen Playoffs zu seinen Gunsten nutzte. Gegen den zweimaligen Defensive Player of the Year dürfte dies um einiges schwerer werden.