Basketball live sehen: Die WNBA auf DAZN im Livestream verfolgen

Die WNBA erfreut sich in den USA immer größerer Popularität. Die beste Liga im Frauen-Basketball gibt es nun auch live in Deutschland zu sehen. DAZN hat sich die Rechte an der WNBA gesichert und wird einige Spiele der Regular Season, das All-Star Game und die kompletten Finals übertragen. Mit Marie Gülich spielt auch eine Deutsche in der WNBA.

Die NBA macht traditionell im Sommer Pause, doch das heißt nicht, dass die Sommermonate eine Zeit ohne Basketball sind. Die Women's National Basketball Association (WNBA) öffnete am 24. Mai seine Pforten und begann somit die 23. Saison.

Was ist die WNBA?

Die WNBA ist das Ambivalent zur NBA und ist die beste Basketball-Liga für Frauen, eingeführt wurde sie im Jahr 1996. Derzeit spielen 12 Teams in der WNBA, es werden dabei 34 Saisonspiele plus anschließende Playoffs ausgetragen.

Wo kann ich die WNBA im Livestream verfolgen?

DAZN hat sich für Deutschland, Österreich und die Schweiz die Rechte an der WNBA gesichert. Insgesamt wird der Streaming-Dienst 18 Spiele der Regular Season übertragen. Außerdem wird es das All-Star Game zu sehen geben, mindestens 3 Playoff- sowie 3 Conference Finals-Partien und die kompletten Finals.

Alle Partien wird es mit englischem Orginalton geben, die Finals werden dann in deutscher Sprache kommentiert.

Livestream WNBA: Spiele auf DAZN

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 25. Mai 21.30 Uhr Seattle Storm Phoenix Mercury DAZN 1. Juni 4 Uhr Phoenix Mercury Las Vegas Aces DAZN 8. Juni 21.30 Uhr Minnesota Lynx Los Angeles Sparks DAZN 16. Juni 2 Uhr Dallas Wings Atlanta Dream DAZN

WNBA: Spielen auch Deutsche in der besten Basketball-Liga für Frauen?

Im Moment spielt mit Marie Gülich nur eine deutsche Frau in der WNBA. Die 24-Jährige Gülich wurde 2018 an Position 12 im Draft von den Phoenix Mercury ausgewählt, nachdem die Centerspielerin für Oregon State dreimal ins First Team der Pac-12 gewählt wurde. In Phoenix wurde Gülich 24-mal eingesetzt und kam in durchschnittlich 5,0 Minuten auf 1,5 Punkte und 1,0 Rebounds pro Spiel.

Im Zuge des Drafts 2019 wurde Gülich dann für Brianna Turner nach Atlanta zu den Dream getradet. Die Franchise aus Georgia verpasste in der vergangenen Saison nur denkbar knapp den Einzug in die Finals, als man im entscheidenden Spiel 5 den Washington Mystics mit 81:86 unterlag.

Alle zwölf Teams der WNBA

Team Conference Dabei seit Atlanta Dream Eastern 2008 Chicago Sky Eastern 2006 Connecticut Sun Eastern 1999 Indiana Fever Eastern 2000 New York Libery Eastern 1997 Washington Mystics Eastern 1998 Dallas Wings Western 1998 Las Vegas Aces Western 1997 Los Angeles Sparks Western 1997 Minnesota Lynx Western 1999 Phoenix Mercury Western 1997 Seattle Storm Western 2000

WNBA: Letzte Meister, MVPs, Finals, Finals-MVPs