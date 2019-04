NBA-News: Zion Williamson meldet sich zum Draft an

Zion Williamson von den Duke Blue Devils wird sich für den NBA Draft 2019 im Juni anmelden. Das gab der College-Star in einem Video bekannt. Williamson gilt als wahrscheinlicher No.1-Pick und eines der größten Talenten der letzten Jahre.

Der Forward spielte eine der besten Freshmen-Saisons in der Geschichte der NCAA und erhielt dafür zahlreiche Auszeichnungen. Nicht nur wurde Williamson zum ACC Player of the Year und einstimmig ins All-American First Team gewählt, sondern bekam auch die Auszeichnung des College Player of the Year. In der Geschichte der NCAA erhielten nur zwei andere Freshmen die Naismith Trophy - Kevin Durant (2007) und Anthony Davis (2012).

Der Forward gilt als der sichere No.1-Pick im kommenden Pick, wobei noch nicht klar ist, welches Team den Top-Pick haben wird. Die Draft Lottery findet am 14. Mai in Chicago statt, die besten Chancen auf Zion haben im Moment die New York Knicks, Cleveland Cavaliers und die Phoenix Suns mit einer jeweiligen Chance von 14 Prozent.

Williamson legte für die Blue Devils in 33 Partien 22,6 Punkte und 8,9 Rebounds auf und führte Duke zu einer Bilanz von 32-6. Bei March Madness war jedoch im Elite Eight gegen die Michigan State Spartans Schluss.

Die Statistiken von Zion Williamson für die Duke Blue Devils

Spiele Minuten Punkte Rebounds Assists Steals Blocks FG% Saison 33 30,0 22,6 8,9 2,1 2,1 1,8 68,0 March Madness 4 36,8 26,0 8,5 1,8 1,5 1,8 62,4

Das Statement von Zion Williamson im Wortlaut

"Ich möchte 'Danke' sagen, dass ihr diese Saison für mich zu einem Traum habt werden lassen. Ich möchte Gott, Coach K, den Assistant Coaches, meiner Familie, meinen Mitspielern und all meinen neuen Freunden bei Duke danken. Danke, dass ich das beste Jahr in meinem Leben hatte. Ich kann gar nicht beschreiben, wie besonders dieses Jahr für mich war. Diese Bruderschaft ist unglaublich.

Dass ich einfach nur in Cameron, North Carolina sein konnte, machte es besonders. Dass ich von Coach K lernen konnte, war besonders. Er hat mir in nur einem Jahr so viel über Basketball beigebracht. Ich realisierte dabei, dass ich eigentlich nichts über Basketball wusste.

Ich möchte meiner Mom danken, die für mich in meinem Leben immer da war. Sie hat mir alles beigebracht und ohne sie wäre ich nicht in dieser Position. Sie hat so viel für mich aufgegeben. Als ich in South Carolina aufgewachsen bin, hätte ich nie gedacht, dass ich mal die Chance bekomme, für Duke und Coach K zu spielen, dass ich überhaupt die Chance habe, gedraftet zu werden. Nun werde ich meinen nächsten Traum jagen und mich für den NBA Draft 2019 anmelden. Danke, Duke! Das war das beste Jahr in meinem Leben!"

Draft Lottery: Kein Losglück für die Dallas Mavericks

Am 12. April wurden die Tiebreaker für die Teams ausgelost, die in der Regular Season die gleiche Bilanz hingelegt hatten. Die Cleveland Cavaliers setzten sich gegen die Phoenix Suns durch, während die Pelicans vor den Grizzlies und auch den Dallas Mavericks landeten.

# Team Bilanz 1 New York Knicks 17-65 2 Cleveland Cavaliers 19-63 3 Phoenix Suns 19-63 4 Chicago Bulls 22-60 5 Atlanta Hawks 29-53 6 Washington Wizards 32-50 7 New Orleans Pelicans 33-49 8 Memphis Grizzlies 33-49 9 Dallas Mavericks 33-49 10 Minnesota Timberwolves 36-46 11 Los Angeles Lakers 37-45 12 Charlotte Hornets 39-43 13 Miami Heat 39-43 14 Sacramento Kings 39-43

NBA Draft: Die neuen Wahrscheinlichkeiten der Lottery

Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 14,0* 13,4 12,7 12,0 47,9 2 14,0 13,4 12,7 12,0 27,8 20,0 3 14,0 13,4 12,7 12,0 14,8 26,0 7,0 4 12,5 12,2 11,9 11,5 7,2 25,7 16,7 2,2 5 10,5 10,5 10,6 10,5 2,2 19,6 26,7 8,7 0,6 6 9,0 9,2 9,4 9,6 8,6 29,8 20,5 3,7 0,1 7 7,5 7,8 8,1 8,5 19,7 34,1 12,9 1,3 >0.0 8 6,0 6,3 6,7 7,2 34,5 32,1 6,7 0,4 >0.0 9 4,5 4,8 5,2 5,7 50,7 25,9 3,0 0,1 >0.0 10 3,0 3,3 3,6 4,0 65,9 19,0 1,2 >0.0 >0.0 11 2,0 2,2 2,4 2,8 77,6 12,6 0,4 >0.0 12 1,5 1,7 1,9 2,1 86,1 6,7 0,1 13 1,0 1,1 1,2 1,4 92,9 2,3 14 0,5 0,6 0,6 0,7 97,6

*Alle Angaben in Prozent