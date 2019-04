NBA-News: Stephen Curry erklärt heißes Shooting: "Trage nun Kontaktlinsen"

Stephen Curry von den Golden State Warriors hatte nach dem All-Star Break einen kleine Wurf-Krise, doch seit Mitte März ist der zweifache MVP on fire. Der Point Guard hatte nun eine simple Erklärung für sein verbessertes Shooting - er trägt nun Kontaktlinsen.

Das verriet Curry Marcus Thompson von The Athletic. "Ich trage jetzt Kontaktlinsen, ernsthaft. Es fühlt sich so an, als ob ich eine komplett neue Welt sehe", beschrieb der zweifache MVP den Unterschied. "Ich hatte mich so daran gewöhnt, dass ich beinahe schielte. Es fühlte sich normal an."

Bei Curry spielt mit hinein, dass er unter einer Netzhauterkrankung leidet, weswegen es möglich ist, dass sich seine Sehkraft über die Jahre verschlechterte. Durch dir Erkrankung nahm Curry wohl das Licht völlig anders wahr, als dies Menschen mit gesunden Augen täten, wodurch Curry zuletzt wohl vieles nur verschwommen sah.

Seit Mitte März trägt der Guard nun Kontaktlinsen und trifft seitdem 48,7 Prozent von der Dreierlinie. In den vergangenen neun Spielen versenkte der wohl beste Schütze aller Zeiten nun immer mindestens fünf Distanzwürfe.