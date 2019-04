NBA-News - Shaquille O'Neal lobt Giannis Antetokounmpo in höchsten Tönen: "Er ist besser als ich"

Giannis Antetokounmpo hat mit tollen Leistungen die Milwaukee Bucks zur derzeit besten Bilanz in der NBA geführt und gilt als einer der Top-Favoriten auf den MVP-Award. Laut Shaquille O'Neal ist er der neue Superman der Liga.

"Er ist besser als ich es mit 24 Jahren war", erklärte O'Neal im Big Podcast with Shaq. "Er ist besser und deshalb habe ich meinen Superman-Titel für ihn aufgegeben."

In 19 Jahren in der NBA erarbeitete sich Shaq den Ruf als einen der dominantesten Center aller Zeiten, er gewann mit den Lakers und Heat insgesamt vier Championships und wurde 2016 in die Hall of Fame aufgenommen.

Einer seiner zahlreichen Spitznamen war Superman, als sich Dwight Howard vor einigen Jahren anschickte, diesen Titel für sich zu übernehmen, reagierte Shaq noch mit Spott. Der Greek Freak scheint dagegen ein würdiger Nachfolger zu sein.

"Er arbeitet hart, er ist ein bescheidenes Kind und arbeitet hart. Er kommt nicht einfach und erwartet, dass die Leute ihn als nächstes großes Ding bezeichnen. Dieser Junge arbeitet wirklich und hat es sich verdient", so der 47-Jährige.

Shaquille O'Neal: Giannis "hat sich meinen Respekt verdient"

"Er hat sich meinen Respekt verdient, also gebe ich ihm diesen Titel. Um all die Fragen direkt zu beantworten: Ihr habt recht, er ist besser als ich es mit 24 Jahren war", gab O'Neal zu Protokoll.

Giannis legt in der Saison 2018/19 27,4 Punkte, 12,5 Rebounds sowie 5,9 Assists bei einer starken Wurfquote von 57,7 Prozent aus dem Feld auf. Die Bucks stehen aktuell mit 58 Siegen und nur 20 Niederlagen auf dem ersten Platz in der Eastern Conference.