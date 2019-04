NBA-News: Mike Budenholzer von Kollegen zum Coach of the Year gewählt

Mike Budenholzer von den Milwaukee Bucks ist von seinen Trainer-Kollegen zum Coach of the Year ernannt worden. Das gab die Liga in einem Statement bekannt. Budenholzer gewinnt damit erstmals in seiner Karriere Michael H. Goldberg NBCA Coach of the Year Award.

Budenholzer führte die Bucks in seiner ersten Saison in Milwaukee zu 60 Siegen und der besten Bilanz in der Eastern Conference. Der ehemalige Coach der Atlanta Hawks hatte vor der Saison Joe Prunty in der Bierstadt ersetzt.

Neben Budenholzer erhielten auch die folgenden acht Kandidaten mindestens eine Stimme: Kenny Atkinson (Brooklyn Nets), Michael Malone (Denver Nuggets), Nate McMillan (Indiana Pacers), Gregg Popovich (San Antonio Spurs), Doc Rivers (L.A. Clippers), Quin Snyder (Utah Jazz) sowie Terry Stotts (Portland Trail Blazers).

In den vergangenen beiden Jahren gewannen dagegen Dwane Casey (Toronto Raptors) sowie Mike D'Antoni (Houston Rockets) und Erik Spoelstra (Miami Heat), die alle diesmal keine Stimmen erhielten. Budenholzer wurde dagegen bereits 2015 zum Coach of the Year von den Medien gewählt, als er die Atlanta Hawks sensationell zu Platz eins im Osten coachte.