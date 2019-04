NBA-News: Luke Walton wird wohl neuer Coach der Sacramento Kings

Luke Walton hat wohl nur kurz nach seiner Entlassung bei den Los Angeles Lakers einen neuen Job gefunden. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Walton der neue Coach der Sacramento Kings, die mit Dave Joerger ebenfalls ihren Coach geschasst hatten.

Das berichtet unter anderem Adrian Wojnarowski von ESPN. Laut dem Newsbreaker soll der Coup der Kings noch an diesem Wochenende in trockene Tücher gebracht werden. Demnach befindet sich Walton derzeit in ernsten Gesprächen mit Kings-GM Vlade Divac.

Walton und die Lakers hatten sich erst am Freitag einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt, nachdem das ambitionierte Team um LeBron James frühzeitig die Playoffs verpasst hatte. In drei Jahren erreichte Walton mit Purple&Gold eine Bilanz von 98-148, der Vertrag wurde dann zwei Jahre vor der Erfüllung aufgelöst.

Etwas anders waren dagegen waren die Vorzeichen in Sacramento. Die Kings erzielten die meisten Siege seit der Saison 2005/06 (39), verpassten aber trotzdem erneut die Playoffs. Dennoch rumorte es bereits während der Saison, es gab wohl immer wieder Differenzen zwischen GM Divac und Coach Joerger. Dieser musste nun zusammen mit Assistant-GM Scott Williams gehen, Walton wird anscheinend die Nachfolge übernehmen.