NBA-News: Handy-Eklat bei den Philadelphia 76ers während des Spiels - Joel Embiid erklärt sich

Die Philadelphia 76ers mussten zum Auftakt der Playoffs eine überraschende Niederlage gegen die Brooklyn Nets einstecken. Für Wirbel sorgten dabei Amir Johnson und Joel Embiid, die während des Spiels auf der Bank auf ein Smartphone schauten. Sixers-Coach Brett Brown kündigte darum Konsequenzen an.

Der Vorfall ereignete sich dabei im zweiten Viertel, als die Kameras den nicht aktiven Amir Johnson dabei erwischten, wie dieser sein Handy zückte und zusammen mit Joel Embiid seine Nachrichten checkte. Dass in dieser Zeit das Spiel weiter lief, machte es nicht besser.

"Das ist absolut nicht akzeptabel", wütete Coach Brett Brown nach dem Spiel. "Wir werden das intern besprechen müssen." Gemäß der Regeln der NBA ist es ohnehin nicht erlaubt, dass Spieler auf der Bank ein Handy benutzen. Beide Spieler müssen nun mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Suspendierung rechnen.

Embiid versuchte derweil den Vorfall herunterzuspielen und erklärte, dass Johnson lediglich geschaut habe, ob es seiner Tochter gut gehe. Gemäß dem Kameruners sei die Tochter des Big Man "sehr krank" im Moment. Warum Embiid aber dabei lachen musste, als Johnson ihm das Handy zeigte, erklärte der Center nicht.

Die Sixers steckten derweil eine unerwartete Niederlage ein und gaben somit den Heimvorteil schon in der ersten Partie ab. Spiel 2 findet in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2 Uhr in Philadelphia statt.