NBA: Die emotionale Abschiedsrede von Dirk Nowitzki im Wortlaut

Viele hatten es schon länger vermutet, nach dem 120:109-Heimsieg gegen die Phoenix Suns machte Dirk Nowitzki es offiziell: Die Ikone der Dallas Mavericks beendet nach der Saison die Karriere. Seine komplette Rede nach dem Spiel gibt es hier im Wortlaut.

Das letzte Spiel in Nowitzkis Karriere bei den San Antonio Spurs wird in der Nacht auf Donnerstag auf DAZN übertragen.

Wow. Ich bin ein bisschen überwältigt, wie ihr euch sicher denken könnt. Es ist unglaublich, dass meine Helden für dieses Spiel hergekommen sind. Ich danke euch so sehr. Ich habe euch verehrt, als ich aufgewachsen bin, deswegen bedeutet mir das mehr, als ihr euch vorstellen könnt.

(Nowitzki deutet auf die NBA-Legenden Larry Bird, Charles Barkley, Scottie Pippen, Shawn Kemp und Detlef Schrempf, die von den Mavericks eingeladen wurden)

Mark, du hast eine ziemlich hohe Messlatte für mein Jersey-Retirement gelegt. Das hier ist ... unglaublich.

Leute, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt: Das hier ist mein letztes Heimspiel.

(Lange Pause)

Ich probiere gerade meine Yoga-Atmung aus, aber es funktioniert nicht so richtig. Das ist sehr, sehr emotional für mich. Es gibt viel zu viele Leute, denen ich danken möchte. Aber natürlich in erster Linie Mark und Rick für diesen Abend und allen Fans, die mich unterstützt haben. Nicht nur für diesen Abend, sondern die ganzen 21 Jahre.

Ich habe euch einen ziemlichen Höllenritt zugemutet, mit vielen Aufs und Abs. Ihr seid mir immer treu geblieben und habt mich unterstützt. Dafür bin ich dankbar.

Natürlich will ich meinen Mitspielern danken. Ich weiß, dass es in diesem Jahr nicht leicht war, gerade physisch, aber die Jungs waren großartig und haben mich immer unterstützt. Ich hatte so viele ... ich hatte wahrscheinlich um die 200 Mitspieler in meiner Karriere. Sie waren alle toll, haben mich unterstützt und gepusht und angetrieben. Es sind wirklich zu viele, um sie alle beim Namen zu nennen, aber ich danke ihnen.

NBA - Die besten Bilder von Dirk Nowitzkis letztem Heimspiel © getty 1/25 Dirk Nowitzki hat nach dem Spiel gegen die Phoenix Suns sein Karriereende bekanntgegeben. Es war ein emotionaler Tag für den deutschen Basketball-Star. 30 Punkte, Abschiedsrede, letztes Heimspiel. SPOX hat die Emotionen und besten Bilder eingefangen. © getty 2/25 Es war angerichtet im American Airlines Center. Jede Menge Dirks und natürlich die Zahlen der Kampagne 41.21.1. © getty 3/25 So wurde auch der Tunneleingang des AAC zum Laufsteg. Salah Mejri geht in seiner Rolle als tunesisches Topmodel voll auf. © getty 4/25 Auch Luka Doncic macht keine schlechte Figur ... © getty 5/25 Und da war dann auch der Mann der Stunde, wie immer gewohnt fannah. © getty 6/25 So, dann ein letztes Mal in Big D die Schuhe schnüren. Alles kein Problem, 21 Jahre lang gemacht. © getty 7/25 Und dann raus in die Menge! © getty 8/25 Macht Dirk heute noch einmal ein großes Spiel? Rick Carlisle hat da keine Zweifel. © getty 9/25 Und der Große Blonde legte gleich gut los. Die ersten zehn Punkte der Mavs gingen alle auf das Konto von Nummer 41. © getty 10/25 Die Suns kamen also mit den Double Teams, wie in besten Dirk-Zeiten ... © getty 11/25 Da musste der Oldie selbst lachen. Über Kobes 60-Punkte-Spiel sagte Dirk einst: "So viele Würfe schaffe ich gar nicht." © getty 12/25 Übrigens: So sah das Schuhwerk des Kollegen Doncic aus. Sehr nice! © getty 13/25 Schauen wir noch einmal genauer hin. Am linken Schuh war ein kleines Würzburg-Emblem eingestickt. © getty 14/25 Ohnehin hatte der Slowene sichtlich Spaß an diesem Abend. © getty 15/25 Das lassen wir mal so stehen. Ist eben einfach richtig. © getty 16/25 Und Nowitzki enttäuschte nicht. Am Ende standen 30 Punkte, noch nie hatte jemand in diesem Alter so viele Punkte erzielt. © getty 17/25 31 Würfe waren aber eben auch eine Menge Holz. Das spürt ein 40-Jähriger wohl umso mehr. Durchhalten, Dirk! Morgen ist es vorbei. © getty 18/25 Nach dem Spiel übermannten Nowitzki dann wieder die Emotionen. Was für ein Abend! © getty 19/25 Eine Rede! Eine Rede! © getty 20/25 Was feierlich begann, wurde aber immer emotionaler. An welchen Moment Dirk hier wohl gerade gedacht hat? © getty 21/25 Einen dicken Drücker gab es natürlich von und für Besitzer Mark Cuban. Mit wohl niemanden hat der Deutsche eine solch lange Beziehung in Dallas wie mit Cuban. Männerfreundschaft! © getty 22/25 Wer will ihm da die eine oder andere Träne verdenken? Lass es raus, Dirk! © getty 23/25 Taschentücher hätten schließlich auch diese Kollegen liefern können. Mit Larry Bird, Scottie Pippen, Charles Barkley und Shawn Kemp boten die Mavs ein ganzes All-Star Team zum Abschied auf. © getty 24/25 Der Basketball Jesus riet Nowitzki sogar, dass er noch ein Jahr dranhängen könnte. © getty 25/25 Aber für Dirk gibt es keinen Weg zurück. Zum letzten Mal verließ Nowitzki sein Wohnzimmer, das ACC in Dallas! Mach's gut, Langer! Genieß die Freizeit. Ganz Basketball-Deutschland dankt dir für 21 unvergessliche Jahre!

Ich danke auch den Phoenix Suns, die es mir heute erlaubt haben, noch ein paar Körbe zu werfen. Obwohl Jamal (Crawford, d. Red., der 51 Punkte erzielte) mir die Show heute ein bisschen gestohlen hat, das macht mich ein bisschen wütend.

Wie dem auch sei: Ich möchte meiner Familie danken und all den Leuten, die heute von überall auf der Welt angereist sind. Viele Leute aus Deutschland sind hier, mein Vater, meine Schwester ... ich bin deswegen wirklich ein bisschen sprachlos. Mark, ich weiß nicht, ob du noch ein paar Worte sagen willst. Es war eine unglaubliche Fahrt und ich danke euch allen so sehr, dass ihr gekommen seid.