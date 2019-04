NBA-News: DeMarcus Cousins verletzt sich am Oberschenkel in Warriors-Spiel gegen die Clippers

DeMarcus Cousins von den Golden State Warriors hat sich in Spiel 2 der ersten Playoff-Runde gegen die L.A. Clippers am Oberschenkel verletzt und könnte dem zweifachen Champion längere Zeit fehlen. Laut Kristen Ledlow von TNT ist der Quadrizeps betroffen.

Eine genaue Diagnose für den Center steht noch aus, in den kommenden 24 Stunden soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Der Vorfall ereignete sich bereits nach knapp vier Minuten in der Partie, als dem Center erst scheinbar ein Steal gelang. Als Cousins aber dann dem freiliegenden Ball aufnehmen wollte, rutschte Boogie ohne Einwirkung des Gegners aus und ging zu Boden. Der Warriors-Fünfer versuchte danach das Bein zu belasten, doch dies funktionierte nicht. Cousins musste also humpelnd in die Kabinen gebracht werden, wo die Warriors ihn umgehend untersuchten.

Für Cousins ist dies besonders bitter, nachdem er in der Nacht von Samstag auf Sonntag in seiner neunten Saison endlich sein erstes Playoff-Spiel absolviert hatte. In der vergangenen Spielzeit verpasste der mehrfache All-Star noch die Postseason mit den New Orleans Pelicans, da er sich während der Saison einen Achillessehnenriss zugezogen hatte.

Diese Verletzung kurierte Cousins noch während dieser Saison aus, weswegen Boogie für sein neues Team nur 30 Spiele in der Regular Season absolvieren konnte. In durchschnittlich 25,7 Minuten kam der Big Man auf 16,3 Punkte und 8,2 Rebounds im Schnitt.