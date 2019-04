NBA-News: David Griffin einer der Kandidaten für Posten als General Manager der Pelicans

Die New Orleans Pelicans sind nach der Entlassung von Dell Demps Mitte Februar weiter auf der Suche nach einem neuen General Manager. Medienberichten zufolge wurden nun die ersten Gespräche geführt. Einer der Kandidaten ist offenbar David Griffin.

Der ehemalige GM der Cleveland Cavaliers hat sich nach Informationen von Marc Stein von der New York Times am Donnerstag mit Verantwortlichen der Pels zu einem Gespräch getroffen.

Griffin ist jedoch bei Weitem nicht der einzige Kandidat auf den Posten. Wie Jeff Duncan von der Times-Picayune berichtete, wird auch Interims-GM Danny Ferry als möglicher Nachfolger für Demps gehandelt.

Des Weiteren befinden sich demnach Larry Harris (Assistant-GM der Warriors), Trajan Langdon (Assistant-GM der Nets), Gersson Rosas (Vice President of Basketball Operations bei den Rockets) sowie Tommy Sheppard (Interims-GM der Wizards) auf der Liste möglicher Kandidaten.

Der neue General Manager der Pelicans wird sich in erster Linie um eine Lösung in der Anthony-Davis-Saga kümmern müssen. Nachdem der Franchise-Star kurz vor der Trade Deadline Anfang Februar einen Trade gefordert hatte, allerdings kein Deal zustande kam, gehen Experten davon aus, dass die Braue im kommenden Sommer das Team per Trade verlassen wird.