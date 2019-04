NBA: Wie funktionieren die Draft Lottery und die neuen Wahrscheinlichkeiten?

Viele Teams in der NBA haben mit den Playoffs nichts mehr zu tun und fokussieren sich darum auf den Draft. Wie funktioniert dieser eigentlich und was bedeuten die neuen Wahrscheinlichkeiten der Draft Lottery für die Teams? SPOX beantwortet alle wichtigen Fragen zum NBA Draft 2019.

NBA: So funktioniert der Draft

Die NBA ist nach dem Prinzip aufgebaut, dass alle Teams möglichst gleiche Chancen haben sollen. Deswegen bekommen nach der Saison die schlechtesten Teams die besten Draft-Picks - und damit natürlich die Gelegenheit, die besten Talente zu erhalten. Allerdings heißt das nicht, dass das Team mit der schlechtesten Bilanz automatisch den ersten Pick erhält.

Um absichtliches Verlieren ein wenig einzudämmen, gibt es seit 1985 eine Lottery, die in dieser Saison reformiert daherkommt. In der Lottery sind alle 14 Teams, welche die Playoffs verpasst haben. Die drei schlechtesten Teams haben dabei die höchsten Wahrscheinlichkeiten auf den ersten Pick.

NBA Draft: Die neuen Wahrscheinlichkeiten der Lottery

Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 14,0* 13,4 12,7 12,0 47,9 2 14,0 13,4 12,7 12,0 27,8 20,0 3 14,0 13,4 12,7 12,0 14,8 26,0 7,0 4 12,5 12,2 11,9 11,5 7,2 25,7 16,7 2,2 5 10,5 10,5 10,6 10,5 2,2 19,6 26,7 8,7 0,6 6 9,0 9,2 9,4 9,6 8,6 29,8 20,5 3,7 0,1 7 7,5 7,8 8,1 8,5 19,7 34,1 12,9 1,3 >0.0 8 6,0 6,3 6,7 7,2 34,5 32,1 6,7 0,4 >0.0 9 4,5 4,8 5,2 5,7 50,7 25,9 3,0 0,1 >0.0 10 3,0 3,3 3,6 4,0 65,9 19,0 1,2 >0.0 >0.0 11 2,0 2,2 2,4 2,8 77,6 12,6 0,4 >0.0 12 1,5 1,7 1,9 2,1 86,1 6,7 0,1 13 1,0 1,1 1,2 1,4 92,9 2,3 14 0,5 0,6 0,6 0,7 97,6

* Alle Angaben in Prozent

Draft: So funktioniert die Lottery

Wie genau wird eigentlich gelost? Es gibt insgesamt 14 Kugeln, die von 1 bis 14 durchnummeriert sind. Aus der Lostrommel wird nach 20 Sekunden Mischen alle zehn Sekunden eine Kugel gezogen, bis man vier Kugeln zusammen hat, die dann eine Kombination ergeben.

Die Reihenfolge der Zahlen spielt dabei keine Rolle. Das heißt, die Kombination 1-2-3-4 ist gleichbedeutend mit der Kombination 4-3-2-1. Das ergibt insgesamt 1.000 unterschiedliche Kombinationen (die Kombination 11-12-13-14 wird nicht berücksichtigt).

Diese 1.000 unterschiedlichen Kombinationen werden vorher den 14 Teams nach der oben genannten Gewichtung zugewiesen. Es gibt insgesamt drei Runden. In jeder Runde wird eine Kombination gezogen. Zuerst wird der erste Pick bestimmt, danach der zweite Draft-Pick und schließlich Pick Nummer 3.

Draft 2019: Diese potenziellen Lottery-Picks wurden getradet

Dallas Mavericks: Die Mavericks müssen ihren Erstrundenpick an die Atlanta Hawks abgeben, wenn Dallas niedriger als an Position 5 zieht. Das Auswahlrecht erhielten die Hawks im Zuge des Trades, in dem Luka Doncic und Trae Young involviert waren.

Memphis Grizzlies: Der Grizzlies-Pick ist Top-8-geschützt. Fällt Memphis also durch die Lottery auf 9 oder tiefer, erhalten die Boston Celtics den Pick.

Sacramento Kings: Der Pick der Kings geht wohl ebenfalls an die Boston Celtics, allerdings nur dann, wenn er zwischen 2 und 14 fällt. Gewinnen die Kings aber die Lottery, bekommen die Philadelphia 76ers den Top-Pick.

Draft 2019: Die wichtigsten Termine

21. April: Deadline für Draft-Anmeldung

Deadline für Draft-Anmeldung 14. Mai: Draft Lottery (Chicago)

Draft Lottery (Chicago) 14.-19. Mai: Draft Combine (Chicago)

Draft Combine (Chicago) 10. Juni: Letzte Möglichkeit zum Rückzug vom Draft

Letzte Möglichkeit zum Rückzug vom Draft 20. Juni: NBA Draft

NBA Draft 2019: Diese Stars haben ihre Teilnahme bestätigt

Spieler College Position Jahr Bol Bol Oregon Center Freshman Daniel Gafford Arkansas Center Sophomore Darius Garland Vanderbilt Point Guard Freshman Romeo Langford Indiana Forward Freshman Nassir Little North Carolina Forward Freshman Ja Morant Murray State Point Guard Sophomore Naz Reid LSU Center Freshman Coby White North Carolina Guard Freshman

NBA Draft - Zion Williamson und Co.: Wer wird der Nr.1-Pick?

Zwar hat sich Zion Williamson noch nicht offiziell zum Draft 2019 angemeldet, es gilt aber gemeinhin als wahrscheinlich, dass der 18-Jährige nach seinem ersten Jahr am College direkt in die NBA wechseln wird.

Entscheidet sich Zion tatsächlich zu diesem Schritt, wird er nach seinen spektakulären Leistungen für die Duke University wohl als der größte Favorit auf den Nr.1-Pick in den Draft gehen. Für die Blue Devils legte er 2018/19 in 33 Spielen durchschnittlich 22,6 Punkte und 8,9 Rebounds bei einer Quote von 68 Prozent aus dem Feld und 33,8 Prozent aus der Distanz.

Neben Williamson werden auch seine beiden Teamkollegen R.J. Barrett und Cam Reddish als potenzielle Top-5-Picks im Draft gehandelt. Das gilt auch für Ja Morant von Murray State, der in der diesjährigen March Madness mit dem ersten Triple-Double seit Draymond Green 2012 für Furore sorgte.