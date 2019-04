NBA Playoffs 2019: Portland Trail Blazers vs. Oklahoma City Thunder heute live im Livestream sehen

Endlich haben die NBA Playoffs 2019 begonnen! Nach bereits vier Spielen am Samstag gibt es auch am Sonntag gleich vier Partien, darunter das Spiel zwischen den Portland Trail Blazers und den Oklahoma City Thunder. Den Auftritt von Nationalspieler Dennis Schröder gibt es sogar im kostenlosen Livestream. - Hier erfahrt ihr alle Infos zur Serie und zur Übertragung im Livestream!

NBA Playoffs 2019: Dennis Schröder und OKC im kostenlosen Livestream

Seit gestern laufen die Playoffs in der NBA und nun gibt es am heutigen Sonntag für die deutschen Fans das erste Spiel der Postseason gratis im Livestream zu sehen. Dabei handelt es sich um Spiel eins der Serie zwischen den Portland Trail Blazers und den Oklahoma City Thunder. Hier geht es zur ausführlichen Vorschau zur Serie zwischen den beiden Teams aus der Western Conference.

NBA Playoffs 2019: Wann und wo kann man Dennis Schröder und die Thunder live sehen?

Jeden Sonntag zeigte SPOX in der Regular Season ein Spiel live und kostenlos im Stream. Dies ändert sich auch in den Playoffs nicht. Um 21.30 Uhr deutscher Zeit gibt es die Partie zwischen den Portland Trail Blazers und den Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Nationalspieler Dennis Schröder gratis. Hier geht es zum kompletten bisher feststehenden Livestream-Programm auf DAZN und SPOX.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Kommentatoren Übertragung 14.4.2019 21.30 Uhr Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder Freddy Harder & Dre Voigt SPOX/DAZN

Die Partie wird ebenfalls auf DAZN zu sehen sein. Der Livestreaming-Dienst hält die Rechte an der NBA für Deutschland und zeigt jeden Tag mindestens eine Partie. Dazu streamt des "Netflix des Sports" auch alle andere großen US-Ligen (NFL, NHL, MLB) und internationalen Spitzenfußball wie die Champions League, Europa League oder die Premier League

DAZN kann für Neukunden einen Monat gratis getestet werden, danach kostet das Abo 9,99 Euro monatlich.

Blazers vs. Thunder: Die Ausgangslage

Portland gewann während der Regular Season mehr Spiele, weswegen die Blazers gegen OKC in der ersten Runde Heimrecht haben. Favorit sind die Blazers in dieser Serie aber nicht. Das liegt aber nicht nur daran, dass Oklahoma City in der regulären Saison alle vier Duelle mit Portland für sich entscheiden konnte.

Die Blazers haben große Verletzungssorgen, mit Center Jusuf Nurkic fehlt nach Damian Lillard der beste Spieler der Mannschaft von Terry Stotts. Dazu fehlte zuletzt C.J. McCollum wegen einer Knieverletzung, der Shooting Guard kehrte aber zum Ende der Saison wieder zurück, bei 100 Prozent ist er aber natürlich noch nicht.

Doch auch bei den Thunder gibt es Sorgen. Seit Paul George sich an der Schulter verletzte, stockt das Spiel von OKC gerade offensiv. PG-13 quälte sich zwar durch viele Spiele und traf gegen Houston einen wichtigen Gamewinner, doch dass der Forward beim wichtigen Spiel in Milwaukee dann aussetzen musste, ist kein gutes Zeichen und deutet an, dass die Schulter weiter nicht in Ordnung ist.

NBA Playoffs 2019: Welche Spiele finden am Sonntag statt?

Neben den Blazers und den Thunder überträgt DAZN ab 19 Uhr die Partie zwischen den Boston Celtics und den Indiana Pacers. In der Nacht steigen dann noch die Duelle zwischen den Houston Rockets und den Utah Jazz sowie den Milwaukee Bucks und den Detroit Pistons.