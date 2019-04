NBA Playoffs 2019: Los Angeles Clippers vs. Golden State Warriors heute live im Livestream sehen

Die NBA Playoffs 2019 sind in vollem Gange! Am heutigen Sonntag, den 21. April 2019, wartet wieder ein volles Programm auf die Basketball-Fans: Insgesamt finden vier Spiele statt, darunter ist auch das Duell zwischen den Golden State Warriors und den Los Angeles Clippers. Den Auftritt von Stephen Curry, Kevin Durant und Co. gibt es sogar im kostenlosen Livestream auf SPOX. Hier bekommt ihr alle Infos zur Erstrundenserie und zur Übretragung.

Spiel 4 der Erstrundenserie zwischen den Golden State Warriors und den Los Angeles Clippers gibt es heute ab 21.30 Uhr live auf DAZN und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPOX.

NBA Playoffs 2019: Die Clippers und Warriors im kostenlosen Livestream

Seit gut einer Woche sind die NBA Playoffs 2019 nun schon in vollem Gange, am heutigen Sonntag, den 21. April 2019, finden insgesamt vier Spiele statt.Die Partie der Los Angeles Clippers und Golden State Warriors ist dabei sogar im kostenlosen Livestream auf SPOX zu sehen. Das vierte Spiel der Erstrundenserie mit dem amtierenden Champion verspricht einiges an Spannung.

NBA Playoffs 2019: Wann und wo kann man Clippers vs. Warriors live sehen?

Sowohl in der regulären Saison 2018/19 als auch in den Playoffs zeigt SPOX jeden Sonntag ein NBA-Spiel im kostenlosen Livestream mit deutschem Kommentar. Am heutigen Sonntag sind die Golden State Warriors und die Los Angeles Clippers an der Reihe. Tip-Off der Partie ist um 21.30 Uhr deutscher Zeit, das Spiel findet im Staples Center in L.A. statt.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Kommentatoren Übertragung 21. April 2019 21.30 Uhr L.A. Clippers Golden State Warriors Freddy Harder/ Demond Greene SPOX/DAZN

Neben der Übertragung im kostenlosen Livestream auf SPOX ist das Duell Clippers vs. Warriors auch auf DAZN zu sehen. Der Online-Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte der NBA gesichert und zeigt ausgewählte Spiele der regulären Saison und der Playoffs sowie die kompletten Conference Finals und Finals live.

Das Angebot umfasst neben der NBA auch die weiteren großen US-Sportligen wie die NFL, NHL und MLB. Auch Spitzenfußball wie unter anderem die Champions League, Europaleague oder Premier League findet man auf DAZN. Das sogenannte "Netflix des Sports" kostet 9,99 Euro im Monat, der erste Monat ist kostenlos.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Partie mit dem NBA League Pass zu verfolgen. Im Free-TV sind die NBA Playoffs 2019 nicht zu sehen.

Clippers vs. Warriors, Spiel 4: Infos zum Spiel

Vor Spiel 4 der Erstrundenserie zwischen den Golden State Warriors und den Los Angeles Clippers liegt der Vorjahreschampion mit 2-1 in Führung. Neben klaren Siegen in den Spielen 1 und 3 verloren die Warriors die zweite Begegnung, nachdem sie bereits mit 31 Punkte vorne lagen. Das gab es in der Playoff-Geschichte noch nie.

In Spiel 3 zeigte Kevin Durant mit 38 Punkten eine ganz starke Leistung, während Lou Williams die Clippers in der vorherigen Partie mit 36 Punkten zum Sieg führte. Spiel 5 der Serie findet wieder in Golden State statt, auch in einem möglichen siebten Spiel hätte das Team von Trainer Steve Kerr den Heimvorteil auf seiner Seite.

NBA Playoffs 2019, Warriors vs. Clippers: Die Ergebnisse

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Ergebnis Sonntag 14. April 2 Uhr 1 Golden State Clippers 121:104 Dienstag 16. April 4.30 Uhr 2 Golden State Clippers 131:135 Freitag 19. April 4.30 Uhr 3 Clippers Golden State 105:132 Sonntag 21. April 21.30 Uhr 4 Clippers Golden State Donnerstag 25. April TBD 5 Golden State Clippers Samstag 27. April TBD 6* Clippers Golden State Montag 29. April TBD 7* Golden State Clippers

NBA Playoffs 2019: Warriors, Rockets und Co. - Wer ist Favorit?

Die Golden State Warriors werden als großer Favorit auf die Meisterschaft 2019 gehandelt. Sollten die Dubs tatsächlich gewinnen, wäre es der dritte Titel in den vergangenen drei Jahren!

Die größte Hürde auf dem Weg dorthin könnten die Houston Rockets sein. Nachdem James Harden und Co. einen katastrophalen Saisonstart erwischt hatten, kämpfte sich Houston angeführt von einer MVP-würdigen Saison des Bärtigen zurück an die Spitze der Western Conference. Golden State könnte bereits im Conference Semifinal auf die Rockets treffen.

Aus der Eastern Conference gelten vor allem die Milwaukee Bucks und Toronto Raptors als mögliche Kandidaten für eine Teilnahme an den NBA Finals 2019. Während die Kanadier ein schlagkräftiges Team um Superstar Kawhi Leonard aufgebaut haben, hat Milwaukee in Person von Giannis Antetokounmpo einen weiteren heißen Kandidat auf die MVP-Trophäe im Team.

Doch auch die Philadelphia 76ers und Boston Celtics werden im Kampf um die Ost-Krone ein Wörtchen mitzureden haben. Wer setzt sich am Ende durch? Und wer kann die Warriors auf dem Weg zum Threepeat stoppen? Die NBA Playoffs 2019 versprechen wieder einmal eine Menge Spektakel!

NBA Playoffs 2019: Welche Spiele finden am Sonntag statt?