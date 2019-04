NBA Playoffs 2019: Los Angeles Clippers vs. Golden State Warriors - Alle Infos zur Übertragung im Livestream

Am kommenden Sonntag, den 21. April 2019, treten die Golden State Warriors um die Superstars Stephen Curry und Kevin Durant in Spiel 4 der ersten Runde der NBA Playoffs 2019 bei den Los Angeles Clippers an. Bei SPOX bekommt ihr alle wichtigen Infos und erfahrt, wo das Spiel übertragen wird.

Spiel 4 zwischen den Golden State Warriors und den Los Angeles Clippers gibt es live auf DAZN und im kostenlosen Livestream auf SPOX.

NBA Playoffs 2019: Stephen Curry und die Golden State Warriors im kostenlosen Livestream

Gut eine Woche sind die Playoffs 2019 mittlerweile alt. In den ersten Tagen der Postseason gab es bereits einige Überraschungen, auch in der Serie zwischen den Golden State Warriors und Los Angeles Clippers.

Am kommenden Sonntag, den 21. April 2019, möchte das Team um die Superstars Stephen Curry und Kevin Durant einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Western Conference Semifinals machen. Dazu muss der amtierende Champion Spiel 4 in der Stadt der Engel gewinnen. Tip-Off der Partie ist um 21.30 Uhr deutscher Zeit, das Spiel findet im Staples Center in Los Angeles statt.

NBA Playoffs 2019: Wann und wo kann man Clippers vs. Warriors live sehen?

Die NBA Playoffs 2019 werden nicht im Free-TV übertragen. Wie auch schon in der regulären Saison zeigt dafür der Online-Streamingdienst DAZN ausgewählte Spiele der Postseason live und on demand - mindestens eins pro Nacht. Zusätzlich zeigt SPOX jeden Sonntag ein Spiel im kostenlosen Livestream mit deutschem Kommentar.

Am kommenden Sonntag wird die Partie der Clippers gegen die Warriors mit Stephen Curry und Kevin Durant kostenlos auf SPOX gezeigt.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Kommentatoren Übertragung 21. April 2019 21.30 Uhr Los Angeles Clippers Golden State Warriors tba SPOX/DAZN

Außerdem wird das Spiel live im League Pass sowie auf DAZN übertragen. Das sogenannte "Netflix des Sports" hat neben der NBA auch die weiteren großen US-Sportligen wie die NFL, MLB und NHL oder Spitzenfußball im Rahmen der Champions League oder unter anderem der Premier League im Angebot.

Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro pro Monat, Neukunden können das Angebot einen Monat lang kostenlos testen.

L.A. Clippers vs. Golden State Warriors: Die Ausgangslage

Die Golden State Warriors gingen als amtierender Champion und unangefochtener Nr.1-Seed der regulären Saison im Westen als klarer Favorit in das Erstrunden-Matchup mit den Clippers. Die wiederum gaben während der Saison in Person von Tobias Harris ihren besten Spieler per Trade nach Philadelphia ab, sicherten sich dank ihrer Tiefe aber dennoch einen Platz in den Playoffs.

Viele Experten rechneten vor Beginn der Serie dennoch mit einer klaren Angelegenheit für die Dubs. Golden State stellte in Spiel 1 seinen Favoritenstatus auch direkt mit einem Blowout-Sieg unter Beweis, in der zweiten Partie folgte jedoch eine dicke Überraschung.

Nachdem Golden State weite Teile des Spiels dominiert und einen 31-Punkte-Vorsprung vorzuweisen hatte, starteten die Clippers angeführt von Lou Williams eine furiose Aufholjagd und drehten die Partie tatsächlich noch. So sorgte Los Angeles mit dem größten Comeback der Playoff-Historie für den Ausgleich in der Serie (1-1).

Vor Spiel 4 zwischen den Clippers und Warriors am kommenden Sonntag kommt es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu Spiel 3. Nachdem die ersten beiden Partien in Oakland ausgetragen wurde, wechselt die Serie nun für Spiel 3 und 4 nach Los Angeles.

NBA Playoffs: Schafft das Superteam der Warriors die Titelverteidigung?

Die Clippers stellen die ersten Hürde für die Warriors auf deren Weg zum möglichen Threepeat, also dem dritten Titel in Serie, dar. Curry, Durant, Klay Thompson und Co. werden auch 2018/19 als große Favoriten auf die Meisterschaft gehandelt, nur wenige Teams haben ähnlich viel Qualität im Kader.

Als der wohl größte Konkurrent im Westen gelten die Houston Rockets. Nachdem das Team um Superstar James Harden einen schwierigen Saisonstart erwischte, führte The Beard die Rockets mit einer MVP-würdigen Saison zurück in den Kreis möglicher Titelanwärter. Dort sind auch die Milwaukee Bucks zu finden, die mit Giannis Antetokounmpo den zweiten Kandidat auf die MVP-Trophäe in den eigenen Reihen haben.

Die NBA-Champions der letzten zehn Jahre

Jahr Sieger Gegner Serie 2009 Los Angeles Lakers Orlando Magic 4-1 2010 Los Angeles Lakers Boston Celtics 4-3 2011 Dallas Mavericks Miami Heat 4-2 2012 Miami Heat Oklahoma City Thunder 4-1 2013 Miami Heat San Antonio Spurs 4-3 2014 San Antonio Spurs Miami Heat 4-1 2015 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4-2 2016 Cleveland Cavaliers Golden State Warriors 4-3 2017 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4-1 2018 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4-0

Clippers vs. Warriors: Verpasst DeMarcus Cousins die restlichen Playoffs?

Abgesehen von der blamablen Pleite nach einer 31-Punkte-Führung mussten die Golden State Warriors in Spiel 2 gegen die Clippers einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen: Bereits im ersten Viertel verletzte sich DeMarcus Cousins beim Kampf um einen Loose-Ball am Oberschenkel.

Wie die Warriors am Dienstag bekanntgaben, hat sich der Center einen Riss im Quadrizeps-Muskel zugezogen. Ob dies gleichzeitig das vorzeitige Saisonende für Boogie Cousins bedeutet, steht allerdings noch nicht fest. Golden State wird aber vorerst auf unbestimmte Zeit auf den 28-Jährigen verzichten müssen.

