NBA Playoffs 2019: Golden State Warriors vs. Houston Rockets heute live im Livestream sehen

An diesem Wochenende beginnt die zweite Runde der NBA Playoffs 2019. Am heutigen Sonntag, den 28. April 2019, wartet mit dem Duell zwischen den Golden State Warriors und Houston Rockets ein ganz besonderer Kracher, der im kostenlosen Livestream auf SPOX zu sehen ist. Hier bekommt ihr alle Infos zu den Western Conference Semifinals und zur Übertragung.

Das Auftaktspiel der Western Conference Semifinals zwischen den Golden State Warriors und den Houston Rockets gibt es heute ab 21.30 Uhr live auf DAZN und im kostenlosen LIVESTREAM auf SPOX.

NBA Playoffs 2019: Die Warriors und Rockets im kostenlosen Livestream

Seit gut zwei Wochen sind die Playoffs 2019 im Gange, die erste Runde ist bereits Geschichte. Am heutigen Sonntag, den 28. April 2019, starten die Golden State Warriors und die Houston Rockets in die Western Conference Semifinals. Spiel 1 der heiß erwarteten Serie gibt es im kostenlosen Livestream auf SPOX zu sehen.

NBA Playoffs 2019: Wann und wo kann man Warriors vs. Rockets live sehen?

Bereits in der regulären Saison zeigte SPOX jeden Sonntag ein NBA-Spiel im kostenlosen Livestream mit deutschem Kommentar, dies setzt sich auch in den Playoffs fort. Am heutigen Sonntag übertragt SPOX Spiel 1 zwischen den Golden State Warriors und den Houston Rockets. Los geht es ab 21.30 Uhr deutscher Zeit, die Partie wird in der Oracle Arena in Oakland, Kalifornien, ausgetragen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Kommentatoren Übertragung 28. April 2019 21.30 Uhr Golden State Warriors Houston Rockets TBA SPOX/DAZN

Die NBA Playoffs 2019 werden nicht im Free-TV übertragen, dafür sind die Partie Warriors vs. Rockets sowie weitere Spiele der Postseason auf DAZN zu sehen. Der Online-Streamingdienst zeigt jede Nacht eine Partie live, die Conference Finals und Finals werden komplett auf DAZN zu sehen sein.

Das sogenannte "Netflix des Sports" hat neben der NBA auch die weiteren US-Sportligen wie die NFL, MLB und NHL im Angebot. Zudem findet man dort auch Fußball der Spitzenklasse, beispielsweise im Rahmen der Champions League, Europa League oder Premier League. DAZN kostst 9,99 Euro pro Monat, das Angebot kann im ersten Monat kostenlos getestet werden.

Neben SPOX und DAZN gibt es auch eine dritte Möglichkeit, Warriors vs. Rockets zu verfolgen. Im NBA League Pass sind alle Partien der Playoffs 2019 live zu sehen.

Warriors vs. Rockets, Spiel 1: Alle Infos zur Partie

Die Golden State Warriors gelten als einer der Top-Favoriten auf den Titel 2019. Nachdem das Team um die Superstars Stephen Curry und Kevin Durant bereits in den vergangenen beiden Jahren die Championship in die Bay Area holten, möchten die Dubs in diesem Jahr den Threepeat perfekt machen.

Allerdings war der Start in die Playoffs alles andere als vielversprechend. Golden State hatte in der ersten Runde mehr Probleme mit den L.A. Clippers, als viele Experten vor der Serie erwartet hätten. Letztlich setzten sich die Warriors dank einiger spektakulärer Leistungen von Durant in sechs Spielen durch.

Etwas besser lief es dagegen bei den Houston Rockets. Die nahmen den Utah Jazz bereits in fünf Spielen alle Hoffnungen auf einen Upset. Der überragende Mann dabei war wieder einmal James Harden.

Der Bärtige führte sein Team mit 27,8 Punkten, 8 Assists sowie 6,8 Rebounds zu einem Sieg nach dem anderen und trotzte damit der teils gewöhnungsbedürftigen Defensiv-Strategie der Jazz. Mit den Warriors wartet nun ein deutlich stärkerer Gegner, doch die Rockets sind gegen den 1-Seed alles andere als chancenlos.

© getty

NBA Playoffs: Warriors vs. Rockets - Die Termine im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Heim Auswärts Sonntag 28. April 21.30 Uhr 1 Golden State Houston Dienstag 31. April 4.30 Uhr 2 Golden State Houston Freitag 5. Mai 2.30 Uhr 3 Houston Golden State Sonntag 7. Mai 3.30 Uhr 4 Houston Golden State Mittwoch 8. Mai TBD 5* Golden State Houston Freitag 10. Mai TBD 6* Houston Golden State Sonntag/Montag 12./13. Mai TBD 7* Golden State Houston

*Spiele werden nur ausgetragen, wenn nötig.

NBA Playoffs: Warriors, Rockets und wer noch? Die Favoriten 2019

Durch das direkte Duell zwischen den Warriors und Rockets wird ein Mitfavorit auf die Championship 2019 auf jeden Fall bereits in der zweiten Runde alle Hoffnungen auf den Titel begraben müssen. Der Sieger der Serie wird anschließend gegen die Portland Trail Blazers oder Denver Nuggets um den Einzug in die Finals kämpfen.

Neben den beiden West-Teams werden auch den Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo oder den Toronto Raptors mit Kawhi Leonard gute Chancen auf den Titel zugerechnet. Beide Teams haben in den Eastern Conference Semifinals allerdings schwere Aufgaben vor der Brust. Die Bucks treffen auf die Boston Celtics, während Toronto gegen die Philadelphia 76ers ran muss.

NBA - Ranking: Die meisten Punkte in einem Playoff-Spiel: Kevin Durant katapultiert sich in die Top 25 © getty 1/28 Mit seinem 50-Punkte-Meisterwerk hat Kevin Durant die Clippers eliminiert und damit einen persönlichen Bestwert in einem Playoff-Spiel aufgestellt. In der All-Time-Liste fehlt allerdings noch ein ganzes Stück bis zur Spitze. SPOX zeigt die Top 25! © getty 2/28 Durant schafft es mit seiner 50-Punkte-Explosion in Spiel 6 gegen die Clippers immerhin auf den geteilten 24. Rang in der Liste der Spieler mit den meisten Punkten in einer Playoff-Partie. © getty 3/28 Dieses Kunststück gelang allerdings gleich 14 weiteren Akteuren, darunter auch Damian Lillard, der in dieser Postseason 50 Zähler in Spiel 5 gegen die Oklahoma City Thunder auflegte. © getty 4/28 Zudem kamen unter anderem auch Kobe Bryant (Spiel 6 der ersten Runde 2006 gegen die Suns) … © getty 5/28 … oder Dirk Nowitzki (Spiel 5 der Western Conference Finals 2006 gegen die Suns) auf dieselbe Ausbeute. Doch wer hat die meisten Punkte in einem Playoff-Spiel erzielt? © getty 6/28 PLATZ 19: 51 Punkte von Sam Jones (Boston Celtics) - Spiel 4 der Eastern Division Semifinals 1967 gegen die Knicks. © getty 7/28 PLATZ 19: 51 Punkte von Sleepy Floyd (Golden State Warriors) - Spiel 4 der Western Conference Semifinals 1987 gegen die Los Angeles Lakers. © getty 8/28 PLATZ 19: 51 Punkte von Ray Allen (Boston Celtics) - Spiel 6 der ersten Runde 2009 gegen die Chicago Bulls. © getty 9/28 PLATZ 19: 51 Punkte von Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - Spiel 2 der ersten Runde 2017 gegen die Houston Rockets. © getty 10/28 PLATZ 19: 51 Punkte von LeBron James (Cleveland Cavaliers) - Spiel 1 der Finals 2018 gegen die Golden State Warriors. © getty 11/28 PLATZ 17: 52 Punkte von Jerry West (Los Angeles Lakers) - Spiel 2 der Western Division Finals 1965 gegen die Baltimore Bullets. © getty 12/28 PLATZ 17: 52 Punkte von Allen Iverson (Philadelphia 76ers) - Spiel 5 der Eastern Conference Semifinals 2001 gegen die Toronto Raptors. © getty 13/28 PLATZ 14: 53 Punkte von Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) - Spiel 3 der Eastern Division Semifinals 1960 gegen die Syracuse Nationals. © getty 14/28 PLATZ 14: 53 Punkte von Jerry West (Los Angeles Lakers) - Spiel 1 der Finals 1969 gegen die Boston Celtics. © getty 15/28 PLATZ 14: 53 Punkte von Isaiah Thomas (Boston Celtics) - Spiel 2 der Eastern Conference Semifinals 2017 gegen die Washington Wizards. © getty 16/28 PLATZ 11: 54 Punkte von John Havlicek (Boston Celtics) - Spiel 1 der Eastern Conference Semifinals 1973 gegen die Atlanta Hawks. © getty 17/28 PLATZ 11: 54 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 4 der Eastern Conference Finals 1993 gegen die New York Knicks. © getty 18/28 PLATZ 11: 54 Punkte von Allen Iverson (Philadelphia 76ers) - Spiel 2 der Eastern Conference Semifinals 2001 gegen die Toronto Raptors. © getty 19/28 PLATZ 6: 55 Punkte von Rick Barry (San Francisco Warriors) - Spiel 3 der Finals 1967 gegen die Philadelphia 76ers. © getty 20/28 PLATZ 6: 55 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 2 der ersten Runde 1988 gegen die Cleveland Cavaliers. © getty 21/28 PLATZ 6: 55 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 4 der Finals 1993 gegen die Phoenix Suns. © getty 22/28 PLATZ 6: 55 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 2 der ersten Runde 1997 gegen die Washington Bullets. © getty 23/28 PLATZ 6: 55 Punkte von Allen Iverson (Philadelphia 76ers) - Spiel 1 der ersten Runde 2003 gegen die New Orleans Hornets. © getty 24/28 PLATZ 3: 56 Punkte von Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) - Spiel 5 der Eastern Division Semifinals 1962 gegen die Syracuse Nationals. © getty 25/28 PLATZ 3: 56 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 3 der ersten Runde 1992 gegen die Miami Heat. © getty 26/28 PLATZ 3: 56 Punkte von Charles Barkley (Phoenix Suns) - Spiel 3 der ersten Runde 1994 gegen die Golden State Warriors. © getty 27/28 PLATZ 2: 61 Punkte von Elgin Baylor (Los Angeles Lakers) - Spiel 5 der Finals 1962 gegen die Boston Celtics. © getty 28/28 PLATZ 1: 63 Punkte von Michael Jordan (Chicago Bulls) - Spiel 2 der ersten Runde 1986 gegen die Boston Celtics.

NBA Playoffs 2019: Welche Spiele finden am Sonntag statt?

Wenige Stunden vor der Partie zwischen den Golden State Warriors und den Houston Rockets starten zwei weitere Teams in die Conference Semifinals. Um 19 Uhr treffen die Milwaukee Bucks auf die Boston Celtics, diese Partie wird live auf DAZN übertragen.