NBA Playoffs - Golden State Warriors erneut von L.A. Clippers geschlagen - Steve Kerr äußert Kritik

Die L.A. Clippers haben es schon wieder getan: Sie haben den amtierenden Champion in fremder Halle geärgert. Mit dem 129:121-Sieg gegen die Golden State Warriors verkürzt Los Angeles auf 2-3 und bleibt damit am Leben. Während die Dubs nach der Partie vor allem von sich selbst enttäuscht sind, liefert Matchwinner Lou Williams eine Kampfansage.

"Es ist eine Mischung aus Arroganz und harter Arbeit", antwortete Sweet Lou im Anschluss an den finalen Buzzer auf die Frage, wie sein Team auch nach dem 1-3-Rückstand in der Erstrundenserie gegen die haushohen Favoriten aus der Bay Area den Glauben an das eigene Können am Leben erhalten hat.

"Wir wurden abgeschrieben, die Leute haben gesagt, wir wären kein gutes Team. Wir nehmen all das auf und versuchen, das Beste daraus zu machen. Das zeigt sich in dieser Serie", so Williams weiter.

Den Clippers gelang in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der nächste beeindruckende Auftritt gegen die Warriors. Der amtierende Champion, dem nicht wenige Experten vor den Playoffs ein Sweep gegen LAC zugetraut hatten, musste zum zweiten Mal in Folge eine Pleite vor eigenem Publikum hinnehmen. So etwas gab es in den Playoffs zuletzt 2016.

Damals hießen die Gegner Cleveland Cavaliers und LeBron James. Heute sind es die Los Angeles Clippers und Lou Williams.

Lou Williams nimmt die Warriors-Defense auseinander

Der 32-Jährige führte die Gäste aus der Stadt der Engel mit einem bärenstarken Auftritt, an dessen Ende 33 Punkte sowie 10 Assists standen, zum nächsten Überraschungserfolg. Vor allem mit dem gemeinsamen Pick-and-Roll mit Montrezl Harrell (24 Punkte, 11/14 FG) nahm er die Warriors-Defense in der Crunch Time ein ums andere Mal ordentlich auseinander.

Über die kompletten 48 Minuten war die Defense das große Problem der Warriors "Normalerweise, wenn unser Fokus nicht stimmt, dann haben wir eine Menge Turnover. Wir hatten 31 Assists und 8 Turnover, offensiv war also alles in Ordnung. Es war einfach die Defense ", stimmte auch Dubs-Coach Steve Kerr dieser Beobachtung zu. "Wir haben nicht verteidigt. Und in den Playoffs geht es nur um Defense."

Vor allem fehlte es über weite Strecken an Intensität bei den Dubs. Als diese im vierten Viertel endlich zunahm, hielt GSW die Gäste fast fünf Minuten ohne Field Goal. Am Ende dieser Phase übernahm Golden State dank Kevin Durant (45 Punkte, 14/26 FG) sogar die Führung. Dann drehte Williams allerdings mit einem persönlichen 8:0-Lauf auf und sorgte für die Entscheidung.

Warriors-Coach Steve Kerr kritisiert die Defense

"Wir haben 129 Punkte auf unserem eigenen Court abgegeben, sie haben 54 Prozent getroffen. Wir waren von Beginn an nicht da", fasste der angefressene Kerr zusammen. "Alles, was wir in L.A. gemacht haben, haben wir heute nicht gemacht. Es schien, als hätten wir den Sieg als selbstverständlich genommen."

Mit diesem Eindruck war Kerr nicht alleine. Die Warriors wirkten vor allem in der Anfangsphase mit den Gedanken schon bei den Rockets, die kurz vor der Partie den Einzug in die zweite Runde mit einem 100:93-Erfolg gegen die Jazz klarmachten.

"Yup, das fing bei mir an", musste auch Klay Thompson zugeben, dass der Fokus vielleicht nicht komplett auf den Clippers lag. "Ich habe gedacht, dass wir da rausgehen und heute gewinnen. Manchmal läuft das Leben aber anders als geplant."

Stephen Curry: Keine Panik bei den Warriors

Für Los Angeles war diese laxe Einstellung der Dubs dagegen ein willkommenes Geschenk. "Für uns lag der Fokus darauf, die Serie zu verlängern und ein weiteres Spiel vor eigenem Publikum zu erzwingen. Es war ihr Fehler, schon vorauszuschauen", sagte Williams.

Somit müssen die Warriors den Einzug in die zweite Runde etwas nach hinten verschieben - wirklich Sorgen scheint man sich in Golden State allerdings nicht zu machen. "Wir haben absolut keine Panik", erklärte Stephen Curry. "Unser Ziel ist es, vier Spiele zu gewinnen, zur nächsten Serie weiterzuziehen und von vorne anzufangen. So sehr wir dieses Gefühl nach dem Spiel heute hassen, das Ziel ist das gleiche."

NBA: Die Heimniederlagen der Golden State Warriors in dieser Saison © getty 1/21 Die Warriors haben zum zweiten Mal in Serie daheim gegen die Clippers verloren. Es spiegelt die Saison wider, in der die Dubs schon einige, teils peinliche Pleiten daheim hinnehmen mussten. SPOX zeigt alle Heimpleiten des Champions in dieser Saison. © Chase 2/21 Zur Erinnerung: Es ist die letzte Saison der Warriors in Oakland, in der nächsten Spielzeit werden die Dubs im brandneuen Chase Center in San Francisco auf der anderen Seite der Bay spielen. © getty 3/21 09. November 2018, 111:134 vs. Bucks - Im sechsten Heimspiel der Saison hagelte es die erste Niederlage in der Oracle Arena, die gleichzeitig den 8-Game-Winning-Streak beendete. Dazu verletzte sich der Chefkoch und verpasste in der Folge 11 Partien. © getty 4/21 22. November 2018, 95:123 vs. OKC - Die deutliche Niederlage gegen die Thunder sorgte für eine der größten Krisen in der jüngsten Warriors-Geschichte. Es war nämlich zugleich die vierte GSW-Niederlage in Serie - das gab es zuletzt im Februar 2013. © getty 5/21 Auf Seiten OKCs legte Westbrook sein erstes Triple Double der neuen Saison auf, während Dennis Schröder mit 32 Punkten (12/19 FG) sein bestes Spiel im Trikot der Thunder ablieferte. Allerdings vermisste Golden State Curry und Green weiterhin schmerzlich. © getty 6/21 13. Dezember 2018, 93:113 vs. Raptors: Der Trend setzt sich fort - wenn die Warriors zu Hause auf die Mütze bekommen, dann aber richtig. Trotz 30 Punkten von KD und der Abstinenz von Kawhi Leonard gab es für GSW an diesem Abend nichts zu holen. © getty 7/21 26. Dezember 2018, 101:127 - Das mit dem Geschenke verteilen zur Weihnachtszeit nimmt man in Kalifornien wohl sehr ernst. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass GSW gegen LeBron und sein neues Team nur lausige 40,9 Prozent aus dem Feld traf. © getty 8/21 Den Statement-Sieg in der Oracle Arena kam das junge Lakers-Team jedoch teuer zu stehen. Superstar und Hoffnungsträger LeBron verletzte sich im dritten Quarter und fiel in der Folge sechs Wochen lang aus - der Anfang vom Ende der Playoff-Träume in L.A. © getty 9/21 28. Dezember 2018, 109:110 OT vs. Trail Blazers - Die Warriors können zu Hause doch spannend verlieren! Nur drei Tage nach der Cristmas-Day-Niederlage gegen die Lakers schoss Dame Dolla Portland mit einem Clutch-Dreier 6,3 Sekunden vor Ende zum OT-Sieg. © getty 10/21 04. Januar 2019, 134:135 OT vs. Rockets - Es war wohl eines der besten Regular-Season-Spiele der gesamten Saison! In einem unfassbaren Overtime-Krimi muss sich der amtierende Champ starken Rockets und einem MVP-würdigen James Harden geschlagen geben. © getty 11/21 Der Bart traf den tiefen Stepback-Dreier mit 2,7 Sekunden zu spielen in der Overtime zur Führung, beendete das Game mit einem 44-Zähler-Triple-Double - sein fünftes 40-Punkte-Spiel in Serie. © getty 12/21 31. Januar, 104:113 vs. Sixers - Die Vergangenheit zeigte, dass die Warriors (trotz DeMarcus Cousins) immer mal wieder Probleme mit gegnerischen Bigs haben. Joel Embiid dominierte in Oracle mit 26 Punkten und 20 Rebounds. © getty 13/21 23. Februar, 112:118 vs. Rockets - Und schon wieder diese Rockets, die auch das zweite Spiel in Oakland für sich entschieden. Das war schon eine Überraschung, vor allem weil James Harden verletzt fehlte. © getty 14/21 Dafür war es Chris Paul, der Cousins immer wieder attackierte und die Warriors mit einer Vintage Performance auseinandernahm. 23 Punkte und 17 Assists verbuchte der Point God. © getty 15/21 5. März, 95:128 vs. Celtics - Eine Schlappe daheim mit 33 Punkten? Das gab es unter Coach Steve Kerr bei Golden State noch nie. Entsprechend angefressen zeigte sich der Coach: „Du kannst Basketball nicht im Joggen spielen. Du musst sprinten!“ © getty 16/21 Ebenfalls interessant, KD widersprach seinem Coach. "Ich dachte, wir kommen in Gang, wenn wir mit Freude spielen", erklärte Durant. "Jetzt Wut? Dem widerspreche ich.“ Diese Pleite war aber noch nicht einmal der Tiefpunkt … © getty 17/21 10. März, 111:115 vs. Suns - Der folgte nämlich gegen Phoenix, das schlechteste Team der Liga. Lippenleser erwischten Kerr wohl dabei, wie er zu seinem Assistenten sagte, dass er die Schnauze voll von Draymond Green habe. © getty 18/21 Auch Klay Thompson sorgte nach dem Spiel für Schlagzeilen, weil er die Fans kritisierte. "Ich erwarte schon, dass die Fans da mehr bei der Sache sind", sagte der Shooting Guard zum eigenen Anhang. © getty 19/21 23. März, 91:126 vs. Mavs - Aber die Dubs setzten noch einen drauf, vielleicht auch um Dirk Nowitzki ein schönes Abschiedsgeschenk zu machen. Der 40-Jährige verbuchte 21 Punkte, bis dahin sein Saisonbestwert. © getty 20/21 15. April, 131:135 vs. Clippers - Und dann war da noch dieses Spiel 2 der ersten Runde der Playoffs. Mit 1-0-Serienführung führten die Warriors Mitte des dritten Viertels mit satten 31 Punkten. Es sollte nicht reichen … © getty 21/21 Lou Williams und Montrezl Harrell schenkten den Dubs unfassbare 85 Punkte in der zweiten Halbzeit ein. Landry Shamet versenkte schließlich den Gamewinner. Es war das größte Comback der Playoff-Geschichte.

Die unerklärliche Heimschwäche der Golden State Warriors

Spätestens gegen die Rockets in Runde zwei wird man sich die teils lethargischen Auftritte allerdings nicht mehr erlauben können. Die Texaner können sich nun in Ruhe auf den Champon vorbereiten, während Golden State ein paar Tage Pause leichtfertig verspielte. Die Pleite in Spiel 5 reihte sich in eine lange Liste teils peinlicher Heimniederlagen in dieser Saison ein. Der Grund?

"Ich habe keine Ahnung", antwortete ein frustrierter Thompson auf die entsprechende Frage. "Wir haben trotzdem noch viele Spiele zuhause gewonnen. Wir nehmen überall einen Sieg, wir müssen einfach all unsere Auswärtsspiele gewinnen."

Das werden die Clippers mit aller Macht verhindern wollen. Zwar wird Golden State aller Wahrscheinlichkeit nach mit viel Wut im Bauch in Spiel 6 gehen (Freitag auf Samstag, ab 4 Uhr), doch vielleicht ist für L.A. dennoch die dritte Überraschung der Postseason möglich?

"Wir müssen härter arbeiten als sie, wir müssen härter spielen als sie", gab Sweet Lou die Marschrichtung vor. "Wir müssen unseren Homecourt beschützen. Wir müssen zuhause einen Sieg holen."