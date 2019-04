NBA MVP 2019: Wann werden die Awards bekannt gegeben? Datum, Kandidaten

Die NBA Playoffs sind in vollem Gange und die ganze Liga versucht, die Golden State Warriors von der dritten Meisterschaft in Folge abzuhalten. Doch wer sahnt eigentlich die Regular Season-Awards wie den MVP ab? SPOX hat alle Infos gesammelt.

Früher wurden der MVP und alle anderen Awards im Lauf der Playoffs vergeben, seit 2017 gibt es jedoch stattdessen eine Awards-Show nach dem Ende der Finals, in der alle individuellen Auszeichnungen vergeben werden.

Die Sendung wird von TNT produziert. In diesem Jahr wird sie am 24. Juni US-Zeit stattfinden, in Deutschland also in der Nacht auf den 25. Juni.

NBA Awards Show: Datum und Übertragung

Datum Ort Übertragung 25.6.2019 Barker Hangar, California TNT / League Pass

NBA MVP 2019: Wer sind die Top-Kandidaten?

Über weite Strecken der Saison war Paul George von den OKC Thunder mittendrin in der Verlosung, in den letzten Saisonmonaten haben ihn die anderen beiden Kandidaten jedoch abgehängt - zum Ende hin war es nach Ansicht der allermeisten Experten nur noch ein Zwei-Mann-Rennen zwischen James Harden (Houston Rockets) und Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Harden gewann den MVP-Award bereits in der Vorsaison und führte sein Team in dieser Regular Season zu 53 Siegen und Platz in der Western Conference. Dabei führte er die Liga mit 36,1 mit sehr großem Abstand beim Scoring an. Der Top-Favorit ist dennoch Antetokounmpo, dessen Bucks mit 60 Siegen die meisten der gesamten NBA holen konnten und der statistisch ebenfalls Unglaubliches abgeliefert hat.

© getty

Die Statistiken von James Harden & Giannis Antetokounmpo

Minuten Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% Spiele James Harden 36,8 36,1 6,6 7,5 44,2 36,8 76 Giannis Antetokounmpo 32,8 27,7 12,5 5,9 57,8 25,6 72

Die Playoffs spielen nicht mehr in die Bewertung mit hinein, die stimmberechtigten Journalisten mussten ihre Wahl für den MVP und alle anderen Awards bereits treffen. Es steht also nur noch die Vergabe aus.

NBA MVP: Die Preisträger der letzten 10 Jahre

Jahr Spieler Team 2018 James Harden Houston Rockets 2017 Russell Westbrook OKC Thunder 2016 Stephen Curry Golden State Warriors 2015 Stephen Curry Golden State Warriors 2014 Kevin Durant OKC Thunder 2013 LeBron James Miami Heat 2012 LeBron James Miami Heat 2011 Derrick Rose Chicago Bulls 2010 LeBron James Cleveland Cavaliers 2009 LeBron James Cleveland Cavaliers

NBA MVP: Wer hat den Award am häufigsten gewonnen?

Obwohl Michael Jordan gemeinhin als bester NBA-Spieler aller Zeiten gilt, hat er den Award nicht am häufigsten gewonnen. Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks und Los Angeles Lakers) gewann die Auszeichnung als einziger Spieler überhaupt sechsmal, Jordan (Chicago Bulls) und Bill Russell (Boston Celtics) wurden jeweils fünfmal mit der Auszeichnung zum wertvollsten Spieler ausgezeichnet. LeBron James (Cleveland Cavaliers und Miami Heat) und Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors und Philadelphia 76ers) gewannen den Award jeweils viermal.