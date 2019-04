Korbjäger NBA Podcast: Award-Picks, Playoff Preview - und Dirkules

Den Korbjäger NBA Podcast gibt es in dieser Woche sogar doppelt: Die erste Folge vom Montag befasst sich ausführlich mit den NBA-Awards, in der zweiten Folge geht es um die endlich startenden Playoffs - und den Abschied von Dirk Nowitzki!

In dieser Woche gab es gleich zwei neue Folgen. In der ersten geht es vor allem um die NBA-Awards, in der zweiten blicken Max & Ole auf die Playoffs voraus - und würdigen Dirk Nowitzki.

Korbjäger NBA Podcast: Die NBA-Awards 2018/2019

Das Programm:

10:33 Paul Pierce vs. Dwyane Wade

24:47 Bandwagon: Karl Towns im Fokus

53:08 Die NBA-Awards

1:29:53 Die Debatte über die Debatte

Korbjäger NBA Podcast: Playoff-Preview, Dirk & die Lakers

3:50 Eine tiefe Verbeugung vor Dirk Nowitzki

20:52 Der souveräne Abgang von Magic Johnson

44:09 Alle Playoff-Serien im Check

