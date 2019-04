NBA heute live - Das letzte NBA-Spiel von Dirk Nowitzki mit den Dallas Mavericks: Übertragung, Livestream

In der kommenden Nacht ist es soweit: In seinem letzten NBA-Spiel tritt Dirk Nowitzki mit seinen Dallas Mavericks bei den San Antonio Spurs an. Hier erfahrt ihr alles zur Begegnung und der Übertragung auf DAZN.

Nachdem in der vergangenen Nacht der letzte Auftritt von Dirk Nowitzki vor heimischem Publikum in Dallas stattfand, treten die Mavericks in der Nacht vom 10. auf den 11. April 2019 zum Saisonfinale bei den San Antonio Spurs an.

Dabei verkündete das "German Wunderkind" sein Karriereende nach der aktuellen Spielzeit. "Es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht", sagte Dirk nach dem Spiel und riss dabei die enorme Arbeit an, die nötig gewesen wäre, wenn er noch eine 22. Saison hätte spielen wollen. Seine endgültige Entscheidung reifte erst in den letzten Tagen.

Wann und wo findet das wohl letzte NBA-Spiel von Dirk Nowitzki statt?

Die Begegnung der Dallas Mavericks bei den San Antonio Spurs findet am Donnerstag, den 11. April 2019 im AT&T Center in San Antonio statt. Die Halle bietet Platz für 18.581 Zuschauer. Tip-Off ist um 2 Uhr deutscher Zeit.

Mavs bei den Spurs: Dirk Nowitzki heute live im TV und Livestream

Das Abschiedsspiel von Dirk Nowitzki wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Dafür ist die NBA im Livestream bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt jede Nacht eine Partie der Regular Season und begleitet euch auch durch die Playoffs - unter anderem mit allen Begegnungen ab den Conference Finals.

Kommentator Freddy Harder und Experte Alexander Vogel berichten live aus San Antonio und versorgen euch bereits vor dem Tip-Off mit allen wichtigen Informationen zum Spiel der Mavericks beim texanischen Dauerrivalen.

Neben dem Einzelspiel Mavs gegen Spurs hat DAZN zusätzlich ein besonderes Angebot für den letzten Spieltag der Regular Season. Das Online-Streaming-Portal zeigt eine Konferenz mit elf Partien über die Nacht.

Bei DAZN sind auch zahlreiche Spiele aus den anderen US-Topligen (NFL, NHL, MLB) zu sehen. Ebenso besticht der Streamingdienst durch ein umfangreiches Fußballangebot aus den europäischen Spitzenligen sowie der Champions-League und Europa League.

NBA - Die besten Bilder von Dirk Nowitzkis letztem Heimspiel © getty 1/25 Dirk Nowitzki hat nach dem Spiel gegen die Phoenix Suns sein Karriereende bekanntgegeben. Es war ein emotionaler Tag für den deutschen Basketball-Star. 30 Punkte, Abschiedsrede, letztes Heimspiel. SPOX hat die Emotionen und besten Bilder eingefangen. © getty 2/25 Es war angerichtet im American Airlines Center. Jede Menge Dirks und natürlich die Zahlen der Kampagne 41.21.1. © getty 3/25 So wurde auch der Tunneleingang des AAC zum Laufsteg. Salah Mejri geht in seiner Rolle als tunesisches Topmodel voll auf. © getty 4/25 Auch Luka Doncic macht keine schlechte Figur ... © getty 5/25 Und da war dann auch der Mann der Stunde, wie immer gewohnt fannah. © getty 6/25 So, dann ein letztes Mal in Big D die Schuhe schnüren. Alles kein Problem, 21 Jahre lang gemacht. © getty 7/25 Und dann raus in die Menge! © getty 8/25 Macht Dirk heute noch einmal ein großes Spiel? Rick Carlisle hat da keine Zweifel. © getty 9/25 Und der Große Blonde legte gleich gut los. Die ersten zehn Punkte der Mavs gingen alle auf das Konto von Nummer 41. © getty 10/25 Die Suns kamen also mit den Double Teams, wie in besten Dirk-Zeiten ... © getty 11/25 Da musste der Oldie selbst lachen. Über Kobes 60-Punkte-Spiel sagte Dirk einst: "So viele Würfe schaffe ich gar nicht." © getty 12/25 Übrigens: So sah das Schuhwerk des Kollegen Doncic aus. Sehr nice! © getty 13/25 Schauen wir noch einmal genauer hin. Am linken Schuh war ein kleines Würzburg-Emblem eingestickt. © getty 14/25 Ohnehin hatte der Slowene sichtlich Spaß an diesem Abend. © getty 15/25 Das lassen wir mal so stehen. Ist eben einfach richtig. © getty 16/25 Und Nowitzki enttäuschte nicht. Am Ende standen 30 Punkte, noch nie hatte jemand in diesem Alter so viele Punkte erzielt. © getty 17/25 31 Würfe waren aber eben auch eine Menge Holz. Das spürt ein 40-Jähriger wohl umso mehr. Durchhalten, Dirk! Morgen ist es vorbei. © getty 18/25 Nach dem Spiel übermannten Nowitzki dann wieder die Emotionen. Was für ein Abend! © getty 19/25 Eine Rede! Eine Rede! © getty 20/25 Was feierlich begann, wurde aber immer emotionaler. An welchen Moment Dirk hier wohl gerade gedacht hat? © getty 21/25 Einen dicken Drücker gab es natürlich von und für Besitzer Mark Cuban. Mit wohl niemanden hat der Deutsche eine solch lange Beziehung in Dallas wie mit Cuban. Männerfreundschaft! © getty 22/25 Wer will ihm da die eine oder andere Träne verdenken? Lass es raus, Dirk! © getty 23/25 Taschentücher hätten schließlich auch diese Kollegen liefern können. Mit Larry Bird, Scottie Pippen, Charles Barkley und Shawn Kemp boten die Mavs ein ganzes All-Star Team zum Abschied auf. © getty 24/25 Der Basketball Jesus riet Nowitzki sogar, dass er noch ein Jahr dranhängen könnte. © getty 25/25 Aber für Dirk gibt es keinen Weg zurück. Zum letzten Mal verließ Nowitzki sein Wohnzimmer, das ACC in Dallas! Mach's gut, Langer! Genieß die Freizeit. Ganz Basketball-Deutschland dankt dir für 21 unvergessliche Jahre!

Dallas Mavericks bei den San Antonio Spurs: Die Ausgangssituation

Bei den Dallas Mavericks wird sich selbstverständlich alles um Dirk Nowitzki drehen. Der Deutsche wird bei seiner Abschiedsvorstellung sicherlich viel Spielzeit erhalten, um sich gebührend von seinen Fans zu verabschieden. Die Saison ist aus sportlicher Sicht längst gelaufen.

Bei den San Antonio Spurs sieht das anders aus: Mit einer Bilanz von 47-34 liegt das Team von Coaching-Legende Gregg Popovich momentan auf Platz sieben der Western Conference. Um das Abrutschen auf Platz acht und ein Playoff-Duell mit den Golden State Warriors zu vermeiden, muss gegen Dallas unbedingt ein Sieg her.

NBA: Die Spiele der kommenden Nacht im Überblick

Termin Heimteam Auswärtsteam Übertragung 11. April, 2 Uhr Brooklyn Nets Miami Heat DAZN 11. April, 2 Uhr Philadelphia 76ers Chicago Bulls DAZN 11. April, 2 Uhr Charlotte Hornets Orlando Magic DAZN 11. April, 2 Uhr Milwaukee Bucks Oklahoma City Thunder DAZN 11. April, 2 Uhr New York Knicks Detroit Pistons DAZN 11. April, 2 Uhr Memphis Grizzlies Golden State Warriors DAZN 11. April, 2 Uhr Atlanta Hawks Indiana Pacers DAZN 11. April, 2 Uhr San Antonio Spurs Dallas Mavericks DAZN 11. April, 4.30 Uhr Los Angeles Clippers Utah Jazz DAZN 11. April, 4.30 Uhr Portland Trail Blazers Sacramento Kings DAZN 11. April, 4.30 Uhr Denver Nuggets Minnesota Timberwolves DAZN

Premiere: Alle Spiele live in der DAZN-Konferenz

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt es bei DAZN zu einer Premiere: Erstmals könnt ihr alle Spiele aus der besten Basketballliga der Welt in einer Konferenz verfolgen. Dann entscheidet sich unter anderem das spannende Playoff-Rennen im Osten, während im Westen noch die genauen Platzierungen ermittelt werden.

Die Kommentatoren Lukas Schönmüller und Christoph Stadtler sowie die Experten Dre Voigt und Seb Dumitru begleiten euch ab 2 Uhr bis in die frühen Morgenstunden und analysieren für euch alle elf Partien am letzten Tag der Regular Season.