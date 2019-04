NBA live: Dirk Nowitzkis vielleicht letztes Spiel für die Dallas Mavericks im Livestream sehen

Dirk Nowitzki von den Dallas Mavericks wird aller Voraussicht nach im Anschluss an die aktuelle Spielzeit seine lange und ruhmreiche Karriere beenden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag könnte Nowitzki sein letztes Spiel bei den San Antonio Spurs absolvieren. Hier bekommt ihr alle Infos, wo und wie ihr das Spiel live und on demand sehen könnt.

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern - Dirk Nowitzki wird wohl nach 21 Jahren in der NBA bei den Dallas Mavericks die Sneakers an den Nagel hängen. Der Gegner dazu könnte nicht passender sein. Am letzten Spieltag reisen die Mavs zum Erzrivalen aus San Antonio. Mit den Spurs um Star-Coach Gregg Popovich und dem früheren Star-Trio aus Tim Duncan, Tony Parker und Manu Ginobili lieferte sich Nowitzki in den Playoffs über seine Karriere einige epische Schlachten.

Dirk Nowitzki: Wo gibt es das wohl letzte Spiel im Livestream?

Das Spiel wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11. April 2019) um 2 Uhr auf DAZN gezeigt. Der Streaming-Dienst überträgt dabei täglich mindestens ein Spiel aus der besten Basketball-Liga der Welt. Die beiden letzten Spiele der Mavs werden dabei live aus der Halle übertragen und auch in deutscher Sprache kommentiert.

Doch mit der Regular Season endet nicht die NBA-Berichterstattung von DAZN. Auch in den Playoffs wird es zahlreiche Spiele zu sehen geben, darunter alle Partie der Conference Finals und der NBA Finals.

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, wobei Erstkunden ein Abo über einen Probemonat abschließen und den Dienst damit kostenlos testen können. Wer keine Sekunde der NBA verpassen möchte, kann sich auch den League Pass abonnieren. Dieser kostet Stand jetzt (6. April 2019) 105 Euro für den Rest der Saison inklusive Playoffs.

Wo und wann gibt es Nowitzkis wohl letztes Spiel für die Dallas Mavericks?

Partie San Antonio Spurs - Dallas Mavericks Datum Do., 11. April 2019 Uhrzeit 2 Uhr Ort AT&T Center, San Antonio Übertragung DAZN

Hört Dirk Nowitzki nach der Saison auf?

Diese Frage ist noch nicht geklärt, aber es deutet eine Menge darauf hin. Vor allem die aggressive Vermarktung der Dallas Mavericks lässt eigentlich nur einen Schluss zu - nämlich, dass Dirk nach der Spielzeit sein Karriereende bekannt geben wird.

Offiziell hat Nowitzki dies noch nicht getan, es ist aber wahrscheinlich, dass dies nach dem letzten Spiel in San Antonio geschehen wird.

Dirk Nowitzki: Die Karriere-Statistiken des deutschen Superstars