Dirk Nowitzki vor Karriereende und letzten Spiel in der NBA: Meilensteine, Auszeichnungen, Titel

Mit Dirk Nowitzki tritt einer der größten deutschen Sportler zurück. Nach dem letzten Heimspiel seiner Karriere gegen die Phoenix Suns verkündete die Legende der Dallas Mavericks seinen Rücktritt nach der Saison 2018/19. Hier gibt es alle Infos zu seinem Rücktritt, Dirks Plänen nach der Karriere sowie zu seinen erreichten Meilensteinen

Sichere jetzt den DAZN-Gratismonat und verfolge Dirk Nowitzkis letztes NBA-Spiel live

"Ich habe euch einen ziemlichen Höllenritt zugemutet, mit vielen Aufs und Abs. Ihr seid mir immer treu geblieben und habt mich unterstützt. Dafür bin ich dankbar", sagte Dirk Nowitzki in seiner Rede nach dem Sieg gegen die Suns zu den Fans.

Zuvor hatten die Dallas Mavericks ein großes Programm für den Dirkster aufgefahren. Nowitzki hatte bereits im zweiten Viertel, nachdem ein Video über seine Arbeit in der Community von Dallas gezeigt worden war, Tränen in den Augen.

Nach dem Match drehte sich natürlich alles um Dirk. Zunächst zeigten die Mavericks ein minutenlanges Tribut-Video auf dem Videowürfel. Dann gaben sich Charles Barkley, Scottie Pippen, Larry Bird, Detlef Schrempf und Shawn Kemp die Ehre und würdigten den 40-Jährigen.

Anschließend hatte Dirk selbst das Wort. "Das ist sehr, sehr emotional für mich. Es gibt viel zu viele Leute, denen ich danken möchte. Aber natürlich in erster Linie Mark und Rick für diesen Abend und allen Fans, die mich unterstützt haben", sagte ein mit den Tränen kämpfender Dirkules.

"Es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht", erklärte er die Entscheidung, die in den Tagen vor dem Spiel reifte. Seine letzte NBA-Begegnung steht für Nowitzki in der Nacht vom 10. auf den 11. April (ab 2 Uhr live auf DAZN) ausgerechnet beim Erzrivalen den San Antonio Spurs an.

NBA - Die besten Bilder von Dirk Nowitzkis letztem Heimspiel © getty 1/25 Dirk Nowitzki hat nach dem Spiel gegen die Phoenix Suns sein Karriereende bekanntgegeben. Es war ein emotionaler Tag für den deutschen Basketball-Star. 30 Punkte, Abschiedsrede, letztes Heimspiel. SPOX hat die Emotionen und besten Bilder eingefangen. © getty 2/25 Es war angerichtet im American Airlines Center. Jede Menge Dirks und natürlich die Zahlen der Kampagne 41.21.1. © getty 3/25 So wurde auch der Tunneleingang des AAC zum Laufsteg. Salah Mejri geht in seiner Rolle als tunesisches Topmodel voll auf. © getty 4/25 Auch Luka Doncic macht keine schlechte Figur ... © getty 5/25 Und da war dann auch der Mann der Stunde, wie immer gewohnt fannah. © getty 6/25 So, dann ein letztes Mal in Big D die Schuhe schnüren. Alles kein Problem, 21 Jahre lang gemacht. © getty 7/25 Und dann raus in die Menge! © getty 8/25 Macht Dirk heute noch einmal ein großes Spiel? Rick Carlisle hat da keine Zweifel. © getty 9/25 Und der Große Blonde legte gleich gut los. Die ersten zehn Punkte der Mavs gingen alle auf das Konto von Nummer 41. © getty 10/25 Die Suns kamen also mit den Double Teams, wie in besten Dirk-Zeiten ... © getty 11/25 Da musste der Oldie selbst lachen. Über Kobes 60-Punkte-Spiel sagte Dirk einst: "So viele Würfe schaffe ich gar nicht." © getty 12/25 Übrigens: So sah das Schuhwerk des Kollegen Doncic aus. Sehr nice! © getty 13/25 Schauen wir noch einmal genauer hin. Am linken Schuh war ein kleines Würzburg-Emblem eingestickt. © getty 14/25 Ohnehin hatte der Slowene sichtlich Spaß an diesem Abend. © getty 15/25 Das lassen wir mal so stehen. Ist eben einfach richtig. © getty 16/25 Und Nowitzki enttäuschte nicht. Am Ende standen 30 Punkte, noch nie hatte jemand in diesem Alter so viele Punkte erzielt. © getty 17/25 31 Würfe waren aber eben auch eine Menge Holz. Das spürt ein 40-Jähriger wohl umso mehr. Durchhalten, Dirk! Morgen ist es vorbei. © getty 18/25 Nach dem Spiel übermannten Nowitzki dann wieder die Emotionen. Was für ein Abend! © getty 19/25 Eine Rede! Eine Rede! © getty 20/25 Was feierlich begann, wurde aber immer emotionaler. An welchen Moment Dirk hier wohl gerade gedacht hat? © getty 21/25 Einen dicken Drücker gab es natürlich von und für Besitzer Mark Cuban. Mit wohl niemanden hat der Deutsche eine solch lange Beziehung in Dallas wie mit Cuban. Männerfreundschaft! © getty 22/25 Wer will ihm da die eine oder andere Träne verdenken? Lass es raus, Dirk! © getty 23/25 Taschentücher hätten schließlich auch diese Kollegen liefern können. Mit Larry Bird, Scottie Pippen, Charles Barkley und Shawn Kemp boten die Mavs ein ganzes All-Star Team zum Abschied auf. © getty 24/25 Der Basketball Jesus riet Nowitzki sogar, dass er noch ein Jahr dranhängen könnte. © getty 25/25 Aber für Dirk gibt es keinen Weg zurück. Zum letzten Mal verließ Nowitzki sein Wohnzimmer, das ACC in Dallas! Mach's gut, Langer! Genieß die Freizeit. Ganz Basketball-Deutschland dankt dir für 21 unvergessliche Jahre!

Mavs vs. Spurs: Nowitzkis letztes NBA-Spiel live erleben

Das Abschiedsspiel von Dirk Nowitzki ist nicht im Free-TV zu sehen. Dafür zeigt DAZN die NBA im Livestream. Der Streamingdienst überträgt jede Nacht eine Partie der Regular Season und begleitet euch auch durch die Playoffs - unter anderem mit allen Begegnungen ab den Conference Finals.

Das Team für Dirks letztes NBA-Spiel besteht aus Kommentator Freddy Harder und Experte Alexander Vogel. Diese berichten live aus San Antonio und versorgen euch schon vor dem Tip-Off mit allen wichtigen Informationen zum Spiel der Mavericks beim texanischen Dauerrivalen.

Neben dem Einzelspiel Mavs gegen Spurs hat DAZN zusätzlich ein besonderes Angebot für den letzten Spieltag der Regular Season. Das Online-Streaming-Portal zeigt eine Konferenz mit elf Partien über die Nacht.

Dallas Mavericks: Dirk Nowitzki als Mentor?

Wie es für Dirk Nowitzki nach seiner Karriere weitergehen wird ist noch unklar. Feststehen dürfte, dass der gebürtige Würzburger auch weiterhin seinen Lebensmittelpunkt im texanischen Dallas haben wird. Dort lebt er seit nunmehr über 20 Jahren.

Eine Rückkehr nach Deutschland ist also auszuschließen. Schließlich sind seine Frau Jessica und seine drei Kinder mittlerweile auch in Dallas verwurzelt.

Nowitzki erklärte immer wieder, dass er Interesse am Coaching hätte, jedoch nur in einer kleineren Rolle als Assistent oder Wurf-Trainer. Dies könnte er bei den Dallas Mavericks übernehmen, schließlich ließ Besitzer Mark Cuban schon anklingen, dass für Nowitzki in der Franchise immer ein Platz frei wäre.

Der Deutsche könnte so als Mentor für den aufstrebenden Rookie Luka Doncic sowie für den via Trade akquirierten Kristaps Porzingis fungieren. Vor allem Porzingis könnte davon profitieren, ähnelt er doch im Spielstil dem "German Wunderkind".

Bevor dies aber geschieht, wird Nowitzki nach seinem Karriereende jedoch erst einmal Abstand vom Basketball nehmen. Reisen und Zeit für die Familie sollen die Prioritäten für ihn dann sein.

© getty

Dirk Nowitzki: Auszeichnungen, Titel, Stats

Nowitzki ist der mit Abstand erfolgreichste deutsche Basketballer in der Geschichte. Er gewann bislang als einziger Deutscher eine Meisterschaft und wurde darüber hinaus auch noch als Finals-MVP (2011) ausgezeichnet.

Zudem machte er sich für die deustche Nationalmannschaft verdient. Mit dem DBB-Team gewann Dirkules zwei Medaillen bei großen Turnieren, Silber bei der EM 2005 in Serbien und Montenegro sowie Bronze bei der WM 2002 in den USA. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking wurde im die Ehre zuteil, die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier zu tragen.

Auszeichnung Jahr NBA Champion 2011 NBA Finals MVP 2011 NBA MVP 2007 NBA All-Star 14x (2002-2012, 2014, 2015, 2019) All-NBA First Team 4x (2005-2007, 2009) All-NBA Second Team 5x (2002, 2003, 2008, 2010, 2011) All-NBA Third Team 3x (2001, 2004, 2012) NBA Three-Point Shootout Champion 2006 NBA Teammate of the Year 2017 FIBA World Cup MVP 2002 FIBA World Cup Scoring Champion 2002 FIBA EuroBasket MVP 2005 FIBA EuroBasket Top Scorer 3x (2001, 2005, 2007) Europas Spieler des Jahres 6x (2002-2006, 2011) Silbernes Lorbeerblatt 2011

Dirk Nowitzki - Die Karriere in Bildern © getty 1/63 Dirk Nowitzki steht vor seiner 20. NBA-Saison. Zeit, um auf die Bilder seiner Karriere zurückzublicken... Hier die Vorstellung bei den Dallas Mavericks, die sich den Dirkster (über einen Umweg via Milwaukee) 1998 gesichert hatten © getty 2/63 Nowitzki genoss von Anfang an das Vertrauen seines Coaches Don Nelson, obwohl aufgrund seiner fehlenden Masse oft an ihm gezweifelt wurde © getty 3/63 Nowitzkis Start in die NBA war holprig. In seiner ersten Saison konnte er im Schnitt keine zehn Punkte erzielen © getty 4/63 Einen Entwicklungsschub bekam Nowitzki bei den Europameisterschaften 1999. Er war Deutschlands bester Scorer bei der Olympia-Qualifikation © getty 5/63 Michael Finley und die Milchbubis: 1999 übernahm der heutige Kult-Owner Mark Cuban die Mavericks © getty 6/63 Michael Finley und die Milchbubis, Part II: Zusammen mit Nash und Nowitzki bildete er die "Big Three" der Dallas Mavericks © getty 7/63 In Nowitzkis ersten Playoffs 2001 schalteten die Mavs in Runde eins die Utah Jazz aus. Gegen Tim Duncan war in Runde zwei allerdings Schluss © getty 8/63 Auch bei der Europameisterschaft reichte es nicht für den ganz großen Wurf. Gegen die Türkei war im Halbfinale Endstation. Zum Haare raufen das Ganze! © getty 9/63 Dafür durfte Nowitzki im Jahr darauf zum ersten mal beim All-Star Game teilnehmen © getty 10/63 Playoffs 2001/02: Gegen Minnesota setzt sich Dallas locker durch. Nowitzki schafft pro Spiel 9 Punkte mehr als T-Wolves-Superstar Kevin Garnett © getty 11/63 Gegen die Kings war in den Conference Semifinals dann allerdings Schluss. Immerhin: Nowitzki wurde Europas Basketballer des Jahres © getty 12/63 2002/2003 schlug Dallas Sacramento zwar, die erste Finals-Teilnahme von Nowitzki musste aber noch auf sich warten. Die Big Three der Spurs waren zu stark © getty 13/63 Nach einem erneuten Scheitern an den Kings 2004 (Chris Webber tröstet Nowitzki) wurde das Team neu aufgebaut © getty 14/63 Erst wechselte Steve Nash zu den Phoenix Suns, ein Jahr später ging Michael Finley zum Erzrivalen nach San Antonio © getty 15/63 Am 2. Dezember 2004 lieferte sich der Deutsche ein episches Duell mit Houstons Tracy McGrady. McGrady stand am Ende bei 48 Punkten, Nowitzki übertrumpfte ihn mit 53 Zählern. Career High! © getty 16/63 In den Conference Semifinals traf der Dirkster direkt auf Ex-Mitspieler und Kumpel Nash. Das erste Playoff-Duell entschied der Kanadier aber für sich © getty 17/63 Wenigstens im Nationalteam lief es: Mit Deutschland zog er 2005 sensationell ins EM-Finale ein © getty 18/63 Den Titel des besten Scorers des Turniers gab es natürlich noch obendrauf © getty 19/63 Die Saison 2006 lief gut an für den Deutschen: Beim All-Star Game gewann er den Three Point Contest mit 18 Punkten © getty 20/63 Anschließend sicherten sich Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks den Conference Title und zogen in die NBA-Finals ein © getty 21/63 Nach einer 2-0-Führung in der Serie mussten die Mavs sich am Ende den Miami Heat aber doch geschlagen geben. Ein bitterer Moment © getty 22/63 Nowitzki reagierte wie ein Superstar und spielte 2007 die beste Saison seines Lebens. Am Ende stand der MVP-Titel © getty 23/63 Nach der überragenden Regular Season folgte aber die Blamage in der ersten Playoff-Runde. Gegen die Warriors schied man in sechs Spielen aus. Eine der größten Sensationen in der Playoff-Geschichte © getty 24/63 2008 erzielt Nowitzki 34 Punkte gegen die Nets und löst so Rolando Blackman als bester Mavs-Scorers aller Zeiten ab © getty 25/63 Das erste Triple-Double durfte auch nicht fehlen. Gegen Milwaukee kommt Nowitzki auf 29 Punkte, 10 Rebounds und 12 Assists © getty 26/63 Am frühen Playoff-Aus gegen Chris Paul und die Hornets konnte aber auch Nowitzkis neuer Spielpartner Jason Kidd nichts ändern © getty 27/63 Als Konsequenz trennten sich die Mavericks von Trainer Avery Johnson. Neuer Mann an der Seitenlinie ist seitdem Rick Carlisle © getty 28/63 Bei den Olympischen Spielen 2008 wurde Dirk Nowitzki eine besondere Ehre zuteil: Er durfte die deutschen Athleten als Fahnenträger anführen © getty 29/63 Sichtlich begeistert: Der beste deutsche Basketballer aller Zeiten genoss seine Aufgabe voll und ganz © getty 30/63 In der NBA feilten die Mavericks weiter am Championship-Kader. Zuerst kamen Shawn Marion und Caron Butler nach Dallas © getty 31/63 Bis zum großen Ziel dauerte es aber noch ein bisschen. Immerhin reihte sich Nowitzki in den elitären 20.000-Punkte-Klub der NBA ein © getty 32/63 2010 holten die Mavericks dann das fehlende Puzzleteil. Tyson Chandler sollte endlich der perfekte Frontcourt-Partner für Dirk Nowitzki werden © getty 33/63 Und die Rechnung ging auf: Angeführt von einem herausragenden Nowitzki erreichte Dallas zum zweiten Mal die NBA-Finals gegen die Miami Heat © getty 34/63 Die favorisierten Heat und LeBron James verzweifelten an der ausgeglichenen Mavs-Mannschaft © getty 35/63 Nach sechs Spielen war es geschafft: In seiner 12. NBA-Saison gelang Nowitzki endlich die ersehnte Krönung seiner großen Karriere © getty 36/63 Die Mavericks haben gut lachen. Für Nowitzki gab es den Titel des Finals-MVP selbstverständlich obendrauf © getty 37/63 Nowitzki macht sich nicht übel mit seinen zwei Trophäen © getty 38/63 Auch in der Heimat gab es nochmal eine große Meisterschafts-Feier. In seiner Heimatstadt Würzburg empfingen den Dirkster tausende Fans © getty 39/63 In den Folgejahren reichte es aufgrund eines viel kritisierten Umbruchs nicht mehr zu den großen Titeln. O.J. Mayo, Darren Collison und Co. konnten in Dallas nicht ihre Höchstform erreichen © getty 40/63 Das Team bekam jedes Jahr ein neues Gesicht, doch für den großen Wurf reichte es nie © getty 41/63 Trotzdem verlor Nowitzki natürlich nie seine gute Laune. Hier kickt er zusammen mit Manuel Neuer für den guten Zweck © getty 42/63 Auch zum Unicef-Botschafter wurde Nowitzki ernannt © getty 43/63 Auch privat kann sich Nowitzki nicht beschweren. 2012 heiratete er seine Freundin Jessica Olsson. Zusammen haben die beiden mittlerweile drei Kinder © getty 44/63 2014 kam mit "Der perfekte Wurf" dann sogar ein Film über Nowitzki in die Kinos © getty 45/63 Da schauten auch die Teamkollegen Monta Ellis und Devin Harris bei der Premiere in Köln vorbei © getty 46/63 Es folgten weitere persönliche Rekorde: Am 11.11.2014 zog Nowitzki an Hakeem Olajuwon vorbei und ist nun der beste ausländische Scorer der NBA-Historie © getty 47/63 Am 2. Weihnachtsfeiertag folgte mit einem Jumper gegen die Lakers der Sprung auf Platz 8 der All Time Scoring List... © getty 48/63 ... doch nur 10 Tage später trifft einen wichtigen Dreier gegen die Nets und rückt auf Position 7 der ewigen Bestenliste vor © getty 49/63 Weihnachten 2015 schnappte er sich dann auch noch Shaquille O'Neal © getty 50/63 Außerdem erfüllte er sich noch einen Traum und lief bei der Heim-EM in Berlin noch mal für das DBB-Team auf. Anschließend trat er aus der Nationalmannschaft zurück © getty 51/63 Die Saison war 15/16 war wieder richtig stark: 18,3 Punkte, 6,5 Rebounds, 44,8 Prozent FG. Das muss man in dem Alter erst mal machen. © getty 52/63 Neue Saison und wieder neue Mitspieler. Die Sidekicks von Dirk hießen seit 2016 Harrison Barnes, Wes Matthews oder Seth Curry © getty 53/63 Der Moment für die Ewigkeit. Gegen die Lakers gelingen Dirk Nowitzki die Punkte 29.999 und 30.000. Ein echter Meilenstein. Aus diesem Anlass blicken wir zurück auf die Karriere des Großen Blonden © getty 54/63 Doch Nowitzki hatte noch lange nicht genug. 2017/18 war der Deutsche fit wie lange nicht mehr und absolvierte satte 77 Spiele. © getty 55/63 Aber nicht nur das: Bei der Overtime-Niederlage gegen OKC wurden auch noch die 31.000 Punkte vollgemacht. © getty 56/63 Und bei weil es so gut lief, hing der Dirkster auch noch eine 21. Saison dran. So loyal war noch kein Spieler in der NBA-Geschichte. © getty 57/63 Eine Verletzung am Knöchel warf den inzwischen 40-Jährigen aber deutlich zurück. Erst am 13. Dezember konnte die lebende Legende sein Saison-Debüt für die Mavs feiern. © getty 58/63 So richtig in Form kam Nowitzki aber lange nicht. Immerhin: Zur Ehrung einer großen Karriere wurde Dirk zusammen mit Dwyane Wade noch einmal ins All-Star Team berufen. Es war seine 14. Teilnahme am Show-Spektakel. © getty 59/63 Und es wurde weiter besser. Beim Champion Golden State Warriors streute Nowitzki noch einmal 21 Punkte ein, sein persönlicher Saisonrekord. © getty 60/63 Ein weiterer Meilenstein durfte auch nicht fehlen. Gegen die Pelicans überholte Nowitzki dann auch noch den legendären Wilt Chamberlain in der All-Time Scoring List. © getty 61/63 Auch abseits des Feldes ist Dirk ein ganz Großer. Bei Benefiz-Veranstaltungen ist er regelmäßig dabei, unter anderem bei Champions for Charity. Dort glänzte er in diesem Jahr sogar als Torschütze © getty 62/63 Auch wenn nicht alle Aktionen, wie etwa ein Fallrückzieher(!), glückten: Es war ein tolles Event zu Ehren von Michael Schumacher, bei dem Nowitzkis Team gegen die Fußballmannschaft der Rennfahrer antrat © getty 63/63 Profis wie Miro Klose oder Lukas Podolski waren auch am Start. Aber keiner von ihnen feierte so ausgelassen wie Nowitzki. Auch in der neuen Saison zeigt sich Dirk nach Verletzung ähnlich beweglich

Wie viel hat Dirk Nowitzki in seiner Karriere in der NBA verdient?

Über seine 21 Jahre in der NBA hinweg hatte Dirk Nowitzki stets gut dotierte Verträge bei den Dallas Mavericks. Insgesamt handelte er acht Kontrakte mit den Mavs aus und kommt so nur durch das Gehalt auf 251 Millionen Dollar.

Zudem generierte durch mehrere Sponsoren- und Werbedeals Einnahmen. Unter anderem war er jahrelang das Gesicht einer deutschen Bank.

Saison Gehalt (in Milionen US-Dollar) 1998/99 1,473 1999/00 1,583 2000/01 1,694 2001/02 2,158 2002/03 10,068 2003/04 11,326 2004/05 12,585 2005/06 13,843 2006/07 15,102 2007/08 16,360 2008/09 18,078 2009/10 19,796 2010/11 17,279 2011/12 15,367 2012/13 20,907 2013/14 22,721 2014/15 7,974 2015/16 8,333 2016/17 25,0 2017/18 5,0 2018/19 5,0

Dirk Nowitzkis Meilensteine in seiner NBA-Karriere

Dirk Nowitzki hat sich über die Karriere in den Bestenlisten der NBA weit vorgearbeitet. So ist er der erfolgreichste Scorer, der NBA-Geschichte, der außerhalb den USA geboren wurde. In seiner letzten NBA-Saison überholte er nach Punkten NBA-Legende Wilt Chamberlain und schob sich auf Platz sechs der All-Time-Scorer-Liste nach vorne.

Nowitzki hält den Rekord für die meisten Spielzeiten bei einer einzigen Franchise. Mit 21 Jahren liegt er noch vor Kobe Bryant, der genau zwei Jahrzehnte bei den Los Angeles Lakers verbrachte.

Kategorie Zahl* Platzierung All-Time NBA Punkte 31.540 6. Spiele 1.521 3. Rebounds 11.479 27. Defensiv-Rebounds 10.011 5. Verwandelte Dreier 1.980 12. Verwandelte Freiwürfe 7.238 6. Field Goals 11.161 8. Gespielte Minuten 51.338 3.

* Alle Statistiken sind auf dem Stand des 10. April 2019.

Dirk Nowitzki: Die Karriere-Statistiken des deutschen Superstars

Nowitzki hält nahezu in allen Statistiken die Rekorde bei den Dallas Mavericks. Der Deutsche führt die Franchise in Spielen, Punkten, Rebounds, Blocks, Field Goals, erfolgreiche Dreier sowie erfolgreiche Freiwürfe an.