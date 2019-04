Dirk Nowitzki: Die PK im Live-Ticker - Eine NBA-Legende nimmt Abschied

Dirk Nowitzki absolvierte in der Nacht sein letztes Spiel in der NBA, nachdem er am Tag zuvor sein Karriereende verkündet hatte. Der deutsche Basketball-Star gibt um 19.30 Uhr in Dallas noch einmal eine abschließende Pressekonferenz und wird vor allem den deutschen Journalisten Rede und Antwort stehen. SPOX begleitet die PK von Dirk Nowitzki im Liveticker.

Dirk Nowitzki: Die PK ab 19.30 Uhr im Liveticker

Vor Beginn: Ob das gebührend gefeiert wurde? Wir werden es spätestens 19.30 Uhr deutscher Zeit erfahren, wenn Nowitzki im von den Mavs eingerichteten deutschen Haus vor die deutschen Journalisten tritt.

Dirk Nowitzki nimmt Abschied

Nach 21 Jahren hat Dirk Nowitzki seine Karriere in der NBA beendet. Zum Abschluss verloren die Mavs zwar in San Antonio, doch Nowitzki konnte noch einmal mit 20 Punkten und 10 Rebounds glänzen. Es war das erste Double-Double der Saison für den 40-Jährigen, der am Tag zuvor den Phoenix Suns satte 30 Zähler einschenkte.

