NBA Ergebnisse: Historisches Triple-Double! Westbrook führt Thunder zum Sieg gegen die Lakers

Nach zwei Pleiten in Folge haben die Oklahoma City Thunder gegen die Lakers endlich wieder einen Sieg gefeiert. Der überragende Mann dabei war Russell Westbrook, der zum erst zweiten Spieler der NBA-Historie mit einem 20/20/20-Spiel mutierte.

Oklahoma City Thunder (45-33) - Los Angeles Lakers (35-43) 119:103 (BOXSCORE)

Die Lakers mussten zum zweiten Mal in Folge auf Kyle Kuzma verzichten, laut Head Coach Luke Walton könnte der 23-Jährige aufgrund von Knöchelproblemen in der restlichen Saison sogar gar nicht mehr aufs Feld zurückkehren. An seiner Stelle fand sich Moritz Wagner zum zweiten Mal in Serie in der Starting Five wieder.

Der Deutsche war es auch, der die Lakers mit einem Dreier erstmals aufs Scorboard brachte, anschließend waren aber erst einmal nur die Thunder zu sehen. Nach wenigen Minuten hatten die Hausherren eine 19:8-Führung vorzuweisen, dabei halfen einerseits die zahlreichen Turnover der Lakers, andererseits die Tatsache, dass OKC in der Zone nicht zu stoppen war.

26 der 34 Punkte im ersten Viertel erzielten die Thunder in direkter Ringnähe, doch trotz dieser scheinbaren Dominanz blieb L.A. in Schlagdistanz. Das lag unter anderem daran, dass bei OKC wieder einmal der Dreier nicht fallen wollte (13/44 Dreier, 29,5 Prozent), gleichzeitig erlaubte man den Gästen eine Wurfquote von 50 Prozent in der ersten Halbzeit.

So übernahmen die Lakers zwischenzeitlich sogar wieder die Führung, doch den Bock umstoßen konnten Wagner und Co. nicht. Spätestens nach dem Seitenwechsel hatte OKC das Spiel erneut unter Kontrolle. Angeführt von Russell Westbrook, der sich den gesamten Abend in überragender Geberlaune präsentierte (21 Assists), setzten sich die Thunder bis auf 18 Punkte ab.

Auch wenn sich die Lakers Mitte des Schlussabschnitts nochmal bis auf 5 Zähler herankämpfen konnten, letztlich ließ OKC in den Schlussminuten nichts mehr anbrennen. Westbrook legte dabei sein 31. Triple-Double der Saison auf (20 Punkte, 20 Rebounds, 2 Turnover, 8/23 FG) - er ist erst der zweite Spieler in der NBA-Historie nach Wilt Chamberlain (1968), der ein 20/20/20-Spiel aufs Parkett zauberte.

Paul George (19, 6, 5 und 5 Steals) sowie Jerami Grant (22) machten ebenfalls eine starke Partie. Dennis Schröder erzielte 15 Punkte (dazu 4 Rebounds, 1 Assist bei 5 von 12 aus dem Feld). Sein Landsmann Wagner kam auf 10 Zähler und 4 Bretter in 25 Minuten. Bester Scorer bei den Lakers war Kentavious Caldwell-Pope mit 23 Punkten (5/10 Dreier), Isaac Bonga durfte nur eine Minute ran (0 Punkte, 0/1 FG).

