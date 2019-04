NBA Spielbericht: 30 Punkte & Emotionen pur! Dirk Nowitzki brilliert bei womöglichem Abschied aus Dallas

Im vielleicht letzten Heimspiel seiner Karriere hat Dirk Nowitzki noch einmal richtig aufgetrumpft! Der Deutsche schenkte den Phoenix Suns 30 Punkte ein und führte seine Dallas Mavericks zum 120:109-Sieg. Die ganze Partie über wurde Nowitzki von den Mavs-Fans gefeiert.

Dallas Mavericks (33-48) - Phoenix Suns (19-63) 120:109 (BOXSCORE)

Die Dirk-Festspiele begannen schon Stunden vor dem eigentlichen Tip-Off. Hunderte Mavs-Fans und -Mitarbeiter empfangen den Dirkster in den Katakomben des American Airlines Centers und standen Spalier auf dessen Weg Richtung Kabine. "Das ist ja wie in den Finals", scherzte ein breit grinsender Nowitzki, der es sich nicht nehmen ließ, mit seinen Fans abzuklatschen.

Als Nowitzki schließlich das Parkett zum Warmmachen betrat, wurde es erstmals an diesem Abend so richtig laut in der Arena. So auch bei der Vorstellung der Starting Five, in der natürlich auch Dirk stand, und nach den warmen Worten von Devin Harris und J.J. Barea kurz bevor es los ging. Und wie! Nowitzki war von Beginn an richtig on fire.

In den Anfangsminuten wurde der 40-Jährige in jedem Angriff der Mavericks gesucht. Schon nach wenigen Sekunden in der Partie schickte Dirk einen langen Zweier auf die Reise - Swish! Kurz darauf folgte sein erster Dreier des Abends, insgesamt gingen die ersten 10 Punkte der Mavs auf das Konto von Nowitzki (4/8 FG). Das American Airlines Center kochte.

Nachdem sich unter anderem auch Harris, der ebenfalls von Beginn an ran durfte, vom heißen Händchen des Würzburgers anstecken ließ, setzte sich Dallas schnell von den Suns ab. Die Gäste waren lange Zeit nicht gewillt beziehungsweise nicht in der Lage, den Spielverderber an diesem besonderen Tag zu spielen.

"One more Year"-Rufe für Dirk Nowitzki

Nach dem ersten Viertel lagen die Mavs mit 15 Zählern in Front, im zweiten Durchgang wuchs der Vorsprung sogar bis auf 32 Zähler an. Damit schien die Partie schon früh entschieden und die Fans konnten sich wieder komplett auf Nowitzki konzentrieren. Der hatte zur Halbzeit 19 Zähler auf dem Konto bei 7 von 18 aus dem Feld - damit hatte er seinen Saisonbestwert für Feldwurfversuche schon längst überschritten.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann auch nicht lange, bis Nowitzki ein neues Season-High bei den Punkten aufgestellt hatte, stilecht mit seinem zweiten Dunk der Saison! Die MVP-Rufe ließen dementsprechend ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten.

Wenig später wurden die MVP-Rufe von "One more Year"-Chants abgelöst, um Nowitzki womöglich von einer weiteren Saison in der NBA zu überzeugen. Bekanntermaßen wird der Deutsche seine Entscheidung aber erst im Sommer treffen. Effektiver waren da schon eher die "We want Dirk"-Rufe, als Nowitzki auf der Bank saß. Mavs-Coach Rick Carlisle ließ sich nicht lange bitten und schickte die Mavs-Legende Mitte des vierten Viertels wieder zurück aufs Parkett.

NBA - Dirk Nowitzkis Dream Team bei den Dallas Mavericks: Nash, Kidd und der Hausmeister © getty 1/18 Die Regular Season 2018/19 neigt sich dem Ende entgegen - und damit auch die Karriere von Dirk Nowitzki? Vor seiner womöglich letzten Partie in der NBA in der kommenden Woche wirft SPOX einen Blick zurück auf das ultimative Mavs-Dream-Team mit Dirk. © getty 2/18 STARTER - Point Guard: Steve Nash (von 1998 bis 2004 bei den Mavs). Der Hall of Famer blühte mit den 7-Seconds-or-less-Suns auf, ein Titel blieb ihm aber verwehrt. Die Chemie mit Dirk war großartig. Was wäre passiert, wenn Cuban ihn gehalten hätte? © getty 3/18 Shooting Guard: Michael Finley (von 1996 bis 2005 bei den Mavs). In seiner Zeit in Dallas legte der Flügel knapp 20 Punkte und mehr als 5 Rebounds pro Partie auf. Der zweimalige All-Star war jahrelang der beste Mann im Team - bis Nowitzki ihn ablöste. © getty 4/18 Small Forward: Shawn Marion (von 2009 bis 2014 bei den Mavs). Der Titel 2011 wäre ohne Matrix wohl nicht möglich gewesen. Im Alter von 31 Jahren kam er per 4-Team-Trade nach Dallas - und überzeugte mit Defense, Rebounding und Kampfgeist. © getty 5/18 Power Forward: Dirk Nowitzki (von 1998 bis heute bei den Mavs). Champion 2011, MVP 2007, 14maliger All-Star, einer der größten deutschen Sportler aller Zeiten. Muss man zum Dirkster eigentlich noch mehr Worte verlieren? © getty 6/18 Center: Tyson Chandler (2010/11 und 2014/15 bei den Mavs). Der 2,16-Meter Mann symbolisiert mit seiner Defense und der Arbeit an den Brettern den perfekten Big Man an der Seite von Nowitzki. Ebenfalls ein wichtiger Faktor beim Titelrun 2011. © getty 7/18 RESERVISTEN - Point Guard: Jason Kidd (1994 bis 1996 und 2008 bis 2012 bei den Mavs). Der nächste Hall-of-Fame-Point-Guard an der Seite des großen Blonden. Ein großartiger Passer, der sich aus Mavs-Sicht genau zur richtigen Zeit einen Dreier aneignete. © getty 8/18 Point Guard: J.J. Barea (von 2006 bis 2011 und seit 2014 bei den Mavs). Der kleine Wirbelwind war über Jahre hinweg eine enorm gefährliche Waffe von der Bank - selbst noch in dieser Saison im Alter von 34 Jahren vor seinem Achillessehnenriss. © getty 9/18 Shooting Guard: Jason Terry (von 2004 bis 2012 bei den Mavs). Unvergessen bleiben seine Auftritte in den Playoffs 2011. Kam der Ball in Clutch-Momenten zum Jet anstatt zu Dirk, war der 41-Jährige immer zur Stelle. © getty 10/18 Shooting Guard: Devin Harris (von 2004 bis 2008, 2013 bis 2017 und seit 2018 bei den Mavs). Im Trikot der Nets schaffte es der 36-Jährige zum 20-Punkte-Scorer und All-Star. Bei den Mavericks nahm er einen wichtigen Part als Rollenspieler ein. © getty 11/18 Shooting Guard: Monta Ellis (2013 bis 2015 bei den Mavs). Mit den Dubs schockte er 2007 die Mavs. Sechs Jahre später sollte er eine neue Ära in Dallas einleiten. Das misslang. Als Mikrowelle von der Bank ist er aber nicht zu unterschätzen. © getty 12/18 Small Forward: Antawn Jamison (2003/04 bei den Mavs). Seine Zeit in Dallas war begrenzt, er nutzte sie aber sehr effizient. 2004 räumte er den Sixth Man of the Year Award ab, über seine Karriere legte er 18,5 Punkte und 7,5 Rebounds auf. © getty 13/18 Small Forward: Josh Howard (von 2003 bis 2010 bei den Mavs). Jamison wurde am Ende der Saison nach Washington getradet, das verschaffte mehr Platz für Howard. Der29. Pick von 2003 zahlte das Vertrauen als langjährige zweite Scoring-Option der Mavs zurück © getty 14/18 Small Forward: Jerry Stackhouse (2004 bis 2009 bei den Mavs). Zwei Mal schaffte es Stackhouse ins All-Star-Team, 2001/02 legte er für die Pistons knapp 30 Zähler auf. Mit seiner Bankrolle in Dallas konnte er sich jedoch nicht so richtig anfreunden. © getty 15/18 Center: Erick Dampier (von 2004 bis 2010 bei den Mavs). Noch ein defensivstarker Center, der jahrelang an der Seite von Dirk aufräumte. Zum Titel reichte es für Dallas aber erst, nachdem Dampier 2010 ausgerechnet nach Miami wechselte. © getty 16/18 Center: Shawn Bradley (von 1997 bis 2005 bei den Mavs). Der in Landstuhl geborene Big Man begleitete Nowitzki in dessen Anfangsjahren in der NBA. Kurz vor seiner Ankuft in Dallas legte er 1996/97 für die Nets die meisten Blocks pro Spiel auf. © getty 17/18 Honorable Mention: Brian Cardinal (von 2010 bis 2012 bei den Mavs). Eine absolute Mavs-Legende, wenn auch vielleicht nicht aufgrund der sportlichen Leistungen. Für ein hartes Foul war der Janitor in den Playoffs 2011 aber immer gut. © getty 18/18 HEAD COACH: Rick Carlisle (seit 2008 bei den Mavericks). In seinen 21 Jahren bei den Mavs hatte Dirk nur drei Coaches an seiner Seite: Don Nelson, Avery Johnson und eben Carlisle. Nelson ist eine echte Legende, mit Carlisle gewann er den Titel.

Dirk Nowitzki führt Mavericks mit 30 Punkten zum Sieg

In der Zwischenzeit hatten sich die Suns leise, still und heimlich wieder bis auf 10 Zähler herangekämpft, vor allem dank Jamal Crawford, der ordentlich Feuer fing und 51 Punkte (18/30 FG, 7/13 Dreier) auflegte. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende betrug der Mavs-Vorsprung sogar nur noch 4 Punkte.

Doch Dallas ließ letztlich nichts mehr anbrennen. Luka Doncic hämmerte zwei Dreier durch die Reuse und brachte sein Team damit knapp zwei Minuten vor dem Ende wieder bis auf 13 Zähler weg. Das Spiel war entschieden und der Fokus switchte schnell wieder auf Dirk, der mit seinem patentierten Fade-Away-Jumper die 30 Zähler vollmachte. Es war sein erstes 30-Punkte-Spiel seit März 2016, gleichzeitig ist er nun der älteste Spieler mit 30 Punkten in einer Partie.

Der große Blonde versenkte dabei 11 seiner 31 Würfe aus dem Feld und kam zusätzlich auf 8 Rebounds und 3 Assists. Das achte Triple-Double von Doncic (21, 16 Rebounds, 11 Assists) ging im Schatten von Nowitzki dagegen ein wenig unter, Maxi Kleber erzielte in 20 Minuten 4 Punkte (dazu 10 Bretter).

Mavericks und NBA-Legenden ehren Dirk Nowitzki

Anschließend wurde es noch einmal emotional, wobei Nowitzki bereits im zweiten Viertel, nachdem ein Video über seine Arbeit in der Community von Dallas gezeigt wurde, Tränen in den Augen hatte.

Nach Spielschluss zeigten die Mavericks ein minutenlanges Tribut-Video auf dem Videowürfel, bevor Charles Barkley, Scottie Pippen, Larry Bird, Detlef Schrempf und Shawn Kemp das Parkett betraten. Nachdem auch Mavs-Coach Carlisle ein paar Worte gesagt hatte, übernahm Barkley das Mikrofon.

"Lasst mich eins über Dirk Nowitzki sagen", rief er den jubelnden Fans zu. "Er ist der netteste Mensch aller zeiten. Es war eine Ehre und ein Privileg, dir zuzusehen. Genieße den Rest deines Lebens!" Wie Nowitzki den Rest seines Lebens verbringen wird, steht weiterhin nicht fest. Nachdem die Mavs-Fans erneut "One more Year"-Rufe anstimmten fragte Larry Bird: "Warum nicht noch zwei?"

"Ich bin ein bisschen überwältigt", sagte Nowitzki anschließend und schob noch einen kleinen Scherz hinterher. "Mark, du hast eine ziemlich hohe Messlatte für mein Jersey-Retirement gelegt." Dann wurde Nowitzki allerdings ernst ud kündigte tatsächlich sein Karriereende an: "Das ist mein letztes Heimspiel."

"Ich probiere gerade meine Yoga-Atmung aus, aber es funktioniert nicht so richtig", sagte Nowitzki nach einer kurzen Pause mit einem verschmitzten Lächeln. "Das ist sehr, sehr emotional für mich. Es gibt viel zu viele Leute, denen ich danken möchte. Aber natürlich in erster Linie Mark und Rick für diesen Abend und allen Fans, die mich unterstützt haben."