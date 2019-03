NBA News: Paul George übt heftige Schiedsrichter-Kritik - "Wir werden nicht fair gepfiffen"

Die Oklahoma City Thunder sind in der Western Conference ein wenig ins Straucheln geraten und haben sechs ihrer letzten acht Spiele verloren. Nach der 110:118-Niederlage gegen die Los Angeles Clippers übte Paul George scharfe Kritik an den Schiedsrichtern.

George kam in der Partie nur für 27:33 Minuten (15 Punkte) zum Einsatz, dann musste er mit seinem sechsten Foul vorzeitig duschen gehen. Auch Steven Adams und Russell Westbrook foulten im Lauf der Partie aus, Nerlens Noel kassierte dazu fünf Fouls. "Das war einfach eine schlechte Schiedsrichterleistung. Es tut mir leid", analysierte George im Anschluss.

Über mehrere Minuten regte sich der MVP-Kandidat auf. "Wir werden nicht fair gepfiffen, das ganze Jahr über schon nicht. Jemand muss sich das mal ansehen. Gegen uns spazieren die Teams an die Freiwurflinie", so George. "Es gibt niemanden, der beim Zug zum Korb mehr Kontakt aufnimmt als Russ. Es ist einfach verrückt und ich verstehe das nicht. Wir geben alles, wir werden gekratzt, gehalten, und nichts passiert. Und dann können die Refs einfach davon spazieren, ohne Strafe."

Paul George vermisst "faire Chance" bei den Referees

Die Thunder erhielten gegen die Clippers 26 Freiwürfe, die Gastgeber wiederum durften 46mal an die Linie. Für George nichts Neues: "Wir haben über 60 Spiele hinter uns in dieser Saison, sie wissen Bescheid. Ich werde schon meine ganze Karriere über so gepfiffen und muss diesen Kampf absolvieren. Ich weiß nicht, ob Adam Silver derjenige ist, der sich das genauer ansehen muss. Die Refs müssen sich auch professionell verhalten."

George merkte zudem an, er müsse beim Spielen das Gefühl haben, eine "faire Chance" zu haben. Es war ihm aber auch klar, dass die scharfe Kritik ihn wohl einholen wird: "Es gibt nichts, was wir tun können. Ich werde dafür zahlen müssen. Wenn wir etwas sagen, verlieren wir Geld. Ich kann nichts tun, um das zu ändern."

George legt in dieser Saison bisher 28,4 Punkte im Schnitt auf (Platz 2) und bekommt dabei 7,1 Freiwürfe zugesprochen (Platz 8). Westbrook (23,1 Punkte) geht im Schnitt 6,5mal an die Linie (Platz 15).