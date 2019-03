NBA-News - Offiziell! Draymond Green unterschreibt bei Klutch Sports

Draymond Green hat nun offiziell seinen Agenten gewechselt. Wie der Star der Golden State Warriors bestätigte, wird er von nun an von Klutch Sports vertreten. Gegenüber Marc J. Spears von ESPN erklärte Green seine Entscheidung.

"Klutch ist ein Spitzen-Unternehmen, es ist eine unverfälschte Umgebung und ich habe Rich über die vergangenen Jahre gut kennengelernt", sagte Green gegenüber dem Journalisten von The Undefeated.

Zuvor wurde Green von B.J. Armstrong von der Wasserman Group vertreten, Ende Februar entschied er sich für einen Wechsel zu Rich Paul, dem Präsidenten und Gründer von Klutch Sports. Gerüchte über den Beraterwechsel gab es schon länger.

"Wenn du einen Schritt zurückgehst und dir anschaust, was aktuell vor sich geht: Er hat alles, was ein Spieler in einem Agenten haben möchte", erklärte der 29-Jährige weiter. "Warum also nicht? Manche haben Angst davor, was die Leuten denken oder sagen werden. Aber das ist bei mir nicht der Fall."

Neben Green stehen bei Klutch Sports unter anderem LeBron James - Rich Paul ist ein enger Freund des Lakers-Stars -, Ben Simmons, John Wall, Eric Bledsoe oder auch Anthony Davis unter Vertrag.

NBA: Diese Stars stehen bei Klutch Sports unter Vertrag © getty 1/22 Rich Paul ist nicht nur ein Freund von LeBron James aus Kindheitstagen. Er ist auch der Gründer von Klutch Sports, einer Beraterfirma. SPOX zeigt, welche Klienten der LeBron-Buddy unter Vertrag hat. © getty 2/22 Der neuste Name in der Klutch-Sports-Familie ist Draymond Green. Mittlerweile ist sein Wechsel zum LeBron-Buddy offiziell. Er ist nicht der einzige namhafte NBA-Star bei Klutch Sports. © getty 3/22 Seit dem Sommer 2018 wird Anthony Davis von Klutch vertreten. Wohl nicht ganz zufällig forderte The Unibrow Ende Januar 2019 einen Trade von den Pelicans. Vielleicht zu einem anderen Klutch-Klienten? © getty 4/22 Der bekannteste Spieler bei Klutch ist natürlich LeBron James in Diensten der Los Angeles Lakers. Gerne würde er auch Davis in L.A. begrüßen. Welche Spieler sind noch bei Klutch? © getty 5/22 Ben Simmons (Philadelphia 76ers) © getty 6/22 John Wall (Washington Wizards) © getty 7/22 Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks) © getty 8/22 Nerlens Noel (Oklahoma City Thunder) © getty 9/22 Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers) © getty 10/22 Markieff Morris (Washington Wizards) © getty 11/22 Marcus Morris (Boston Celtics) © getty 12/22 Miles Bridges (Charlotte Hornets) © getty 13/22 Dejounte Murray (San Antonio Spurs) © getty 14/22 Kentavious Caldwell-Pope (Los Angeles Lakers) © getty 15/22 Cory Joseph (Indiana Pacers) © getty 16/22 Kosta Koufos (Sacramento Kings) © getty 17/22 Ben McLemore (Sacramento Kings) © getty 18/22 J.R. Smith (Cleveland Cavaliers) © getty 19/22 Trey Lyles (Denver Nuggets) © getty 20/22 Terrance Ferguson (Oklahoma City Thunder) © getty 21/22 Dion Waiters (Miami Heat) © getty 22/22 Auch bei den jüngeren Spielern streckt Paul bereits seine Fühler aus. So repräsentiert er beispielsweise schon Talent Darius Bazley, der sich erst 2022 zum Draft anmelden kann.

Draymond Green: Gemeinsame Geschäfte mit LeBron

Kurz vor der Trade Deadline sorgten Paul und Davis für Aufsehen, als der Agent in den Medien verlauten ließ, dass er und sein Klient einen Trade von den New Orleans Pelicans gefordert habe - angeblich mit dem Ziel, einen Trade zu den Lakers zu erzwingen, wo AD zu LeBron stoßen könnte.

Green betonte, dass es ihm bei dem Wechsel um sich und seine Zukunft gehe: "Das ist der richtige Schritt für mich. Wir werden noch lange nach meiner Karriere als Spieler gemeinsam Geschäfte machen. Und das ist wichtiger als alles andere."

Bereits jetzt schon ist Green ein Minderheitseigner an der Multimedia-Seite Uninterrupted, die LeBron ins Leben gerufen hat. Green steht noch bis zum Sommer 2020 bei den Warriors unter Vertrag, in seinem letzten Vertragsjahr wird er etwa 18,5 Mio. Dollar verdiene.