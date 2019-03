NBA-News: Jazz-Fan erhält Hallenverbot nach Streit mit Russell Westbrook

Die Utah Jazz haben den Fan, der sich am Montag eine Diskussion mit Russell Westbrook geliefert hatte, mit sofortiger Wirkung aus der Halle verbannt. RW0 erhielt hingegen eine Geldstrafe seitens der NBA.

"Es gibt keinen Platz in unserem Spiel für persönliche Attacken oder fehlenden Respekt", hieß es in einem Statement, das die Jazz am Dienstag veröffentlichten. Demnach erhalte der Fan ein "permanentes Hallenverbot".

Nachdem der Fan, der während des Spiels der Thunder bei den Jazz im Publikum saß, zu Westbrook sagte, er solle auf die Knie gehen, so wie er es gewohnt sei, richtete Westbrook einige harsche Worte an ihn. Unter anderem drohte er "ihn und seine Frau fertig zu machen", wie auf einem Twitter-Video von Eric Woodyard zu hören ist. Dafür wurde er nun mit einer Geldstrafe über 25.000 US-Dollar von der NBA belegt.

Nach Rassismus-Eklat: Westbrook erhält Zuspruch aus der NBA

Unterstützung erhielt Russell Westbrook auch von Jazz-Präsident Steve Starks: "Jeder verdient die Möglichkeit das Spiel in einem sicheren und positiven Umfeld zu genießen. Ein solches Fehlverhalten ist nicht im Sinne der Miller-Familie, unserer Organisation oder der Fan-Gemeinschaft."

Zuvor hatte RW0 bereits Zuspruch zahlreicher NBA-Spieler erhalten. Donovan Mitchell sagte beispielsweise, dass er persönlich getroffen von den Aussagen des Fans sei, da diese Rassismus und Hass beinhalteten: "Als ein schwarzer Mann, der in einer Gemeinschaft lebt, die er liebt, trifft mich das ziemlich hart. Ich kann Russells Wut verstehen."