NBA-News: Nationalmannschaften von Kroatien und China nehmen an Summer League teil

Die Nationalmannschaften von China und Kroatien werden gemeinsam mit allen 30 NBA-Teams an der Summer League 2019 in Las Vegas teilnehmen. Dies gab das Liga-Büro in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt.

Demnach wird es das erste Mal sein, dass zwei internationale Teams zur Summer League dazustoßen. Die chinesische Auswahl war bereits beim Turnier im Jahr 2007 dabei, für die Kroaten wird es das Debüt in der Summer League sein.

Die 32 Mannschaften werden zunächst jeweils vier Spiele absolvieren, anschließend spielen die besten acht Teams in einem Turnierformat im K.O.-System den Sieger aus. In insgesamt elf Tagen werden vom 5. bis zum 15. Juli 2019 im Rahmen der 15. Ausgabe der NBA Summer League 83 Spiele ausgetragen.

In der Summer League bereiten sich vor allem Rookies auf die kommende NBA-Saison vor, auch die großen Namen aus dem Draft nehmen normalerweise teil. Des Weiteren versuchen zahlreiche junge Spieler sich mit ihren Leistungen für Verträge in der Association zu empfehlen.