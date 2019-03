NBA-News: Milwaukee Bucks erneut im Pech - Pau Gasol fällt lange aus

Das Verletzungspech der Milwaukee Bucks hält weiter an: Einem Medienbericht zufolge wird Pau Gasol etwa einen Monat aufgrund einer Verletzung am linken Knöchel fehlen. Es ist bereits der dritte prominente Ausfall für die Bucks.

Bereits am Freitag hatte Gasol gegenüber The Athletic verlauten lassen, dass ihm sein linker Knöchel zuletzt Probleme bereitete. Nun hat Malika Andrews von ESPN vermeldet, dass der spanische Big Man etwa einen Monat pausieren muss.

Damit wird Milwaukee wohl definitiv für den Rest der regulären Saison, eventuell auch zum Start in die Playoffs Mitte April auf Gasol verzichten müssen. Zuletzt wurde zudem bekannt, dass auch Malcolm Brogdon sowie Nikola Mirotic einige Wochen fehlen werden.

Nach einem Buyout mit den San Antonio Spurs hatte sich Gasol Anfang März den Bucks angeschlossen, die mit der besten Bilanz der gesamten Association auf dem ersten Rang im Osten liegen.

Seither kam der 38-Jährige allerdings nur in drei Partien zum Einsatz, in denen Gasol durchschnittlich 1,3 Punkte und 3,3 Rebounds in 10 Minuten Einsatzzeit auflegte.