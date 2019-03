NBA-News - LeBron James nach Triple-Double: "Das bin ich mir selber schuldig“

LeBron James hat trotz der verpassten Playoffs seiner Los Angeles Lakers ein beeindruckendes Spiel gegen die Sacramento Kings hingelegt und sich mit einem Triple-Double und dem Sieg belohnt. Nach dem Spiel fand er emotionale Worte über seine Motivation.

"Ich würde mich niemals selbst betrügen", antwortete James auf die Frage, ob die Lakers nun versuchen sollten zu tanken, um einen möglichst hohen Pick im kommenden Draft zu erhalten. "Ich weiß, dass wir keine Chance mehr auf die Playoffs haben, aber wenn ich auf dem Platz stehe, spiele ich um zu gewinnen. Das schulde ich den Fans, und vor allem bin ich es mir selber schuldig."

29 Punkte, 11 Rebounds und 11 Assists legte der King gegen Sacramento auf und legte damit den Grundstein für den Sieg. Zwar machte er auch bei der entscheidenden Niederlage gegen die Nets am Freitag kein schlechtes Spiel, brachte gegen die Kings aber nochmal eine andere Intensität auf das Parkett.

Offenbar glaubt er dabei sogar an höhere Mächte, die ihn bestrafen würden, wenn er dies nicht täte: "Es gibt da so etwas, das nennt sich 'Basketball-Götter'. Sie schauen uns zu, ganz egal wo wir spielen, also haben wir die Verantwortung da rauszugehen und unser Bestes zu geben."

LeBron James gibt Laker-Fans Versprechen für die Zukunft

Schon vor der Partie hatte sich James via Instagram an seine Fans gewandt und ihnen dabei ein Versprechen mit auf den Weg gegeben. "Glaubt mir Lakers-Nation! Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich schwöre, der Marathon geht weiter!" hieß es in dem Posting.

Aktuell befindet sich James im ersten Jahr eines Vier-Jahres-Vertrags den er im Sommer abgeschlossen hatte. Zwar gab es in den letzten Wochen einige Stimmen, die einen Trade von James forderten, um für die langfristige Zukunft besser aufgestellt zu sein, allerdings dürfte das im Front Office der Lakers im Normalfall kein Thema sein.