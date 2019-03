NBA News: Kurioser Rauswurf von Trae Young - Referee erklärt Entscheidung

Im Spiel der Atlanta Hawks gegen die Chicago Bulls wurde Rookie Trae Young mit zwei Technicals des Courts verwiesen, dabei kassierte er das zweite zur Überraschung aller Beteiligten. Referee Mark Ayotte erklärte die Entscheidung im Anschluss.

Young hatte sein erstes T bekommen, als er in der ersten Hälfte mit Bulls-Guard Kris Dunn etwas aneinandergeriet und beide Double Technicals bekamen. Die Hawks und Bulls hatten sich erst zwei Tage zuvor eine 4OT-Schlacht geliefert und Young hatte dabei 49 Punkte aufgelegt - entsprechend motiviert gingen der Rookie und sein Gegenspieler auch in dieser Partie am Sonntag zu Werke.

Im dritten Viertel traf Young dann einen Pullup-Dreier zur zwischenzeitlichen 16-Punkte-Führung für Atlanta. Nachdem er Dunn danach kurz anstarrte, verpasste Ayotte ihm sein zweites Technical - zur Überraschung nicht nur von Young. "Ich habe jemanden angesehen und das war's. Aber sie haben den Call gemacht und ich muss damit leben", sagte der Guard im Anschluss.

Auch Dunn zeigte sich etwas überrascht. "Ich weiß gar nicht, was da passiert ist, um ehrlich zu sein", sagte er im Anschluss zu BullsTV. "Ich weiß nur, dass er rausgeworfen wurde, das war meiner Meinung nach aber nicht nötig."

Reggie Miller kritisiert Ejection von Trae Young

Ayotte lieferte im Anschluss folgende Erklärung: Young habe eine Grenze überschritten. "Wenn es an einen bestimmten Spielern gerichtet ist, ist das Verspotten", so Ayotte. "Wenn man nur seinen Wurf feiert, richtet man das nicht an einen bestimmten Spieler."

Die Hawks konnten die Partie dennoch auch ohne Young gewinnen und siegten mit 123:118 in Chicago, dieser zeigte sich nach dem Spiel also gleich wieder entspannt. Sein Rauswurf wurde jedoch von vielen aktuellen und ehemaligen Spielern über die Sozialen Medien harsch kritisiert. Reggie Miller etwa merkte an, dass er bei dieser Regelauslegung nach zwei Jahren pleite aus der Liga geflogen wäre.